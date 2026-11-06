Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Όταν οι αγορές κλυδωνίζονται, ακόμη και τα παραδοσιακά καταφύγια δεν μένουν ανεπηρέαστα. Σε αυτό το κλίμα και ο χρυσός που υποχωρεί σήμερα, καθώς η αναταραχή στις τεχνολογικές μετοχές ωθεί επενδυτές σε ρευστοποιήσεις για την κάλυψη απωλειών. Η πτώση των διεθνών τεχνολογικών μετοχών, η οποία επεκτάθηκε την Παρασκευή στις ασιατικές αγορές, άσκησε πιέσεις στον χρυσό, καθώς ορισμένοι επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις στο πολύτιμο μέταλλο, προκειμένου να καλύψουν ζημιές από άλλες επενδύσεις.

Η τιμή του χρυσού υποχωρεί 1,3%, προσεγγίζοντας τα 4.035 δολάρια ανά ουγγιά. Παρά τη διόρθωση, ωστόσο, διατηρεί εβδομαδιαία κέρδη άνω του 4%. Το κύμα πωλήσεων στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, που ξεκίνησε την Πέμπτη, συνεχίστηκε και στην Ασία, υπό το βάρος εκτιμήσεων ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της ρυθμιστικής πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν από τις αντιδράσεις ψηφοφόρων απέναντι στην επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Η εν λόγω αναταραχή ενίσχυσε τη ζήτηση για αμερικανικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, οδηγώντας τις αποδόσεις τους στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, το πετρέλαιο συνέχισε την ανοδική του αντίδραση την Παρασκευή, αν και σε εβδομαδιαία βάση εξακολουθούσε να καταγράφει απώλειες περίπου 15%.

Σύμφωνα με τον Όλε Σλοθ Χάνσεν, αναλυτή εμπορευμάτων της Saxo Bank, η υποχώρηση του χρυσού συνδέεται με τη γενικότερη αποστροφή των επενδυτών προς τον κίνδυνο και την κατοχύρωση κερδών, μετά την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου επιθετικής κάλυψης ανοικτών θέσεων πώλησης από hedge funds και συμβούλους διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων. Παράλληλα, η ανάκαμψη του πετρελαίου ενίσχυσε τις πιέσεις για διόρθωση.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο χρυσός είχε ενισχυθεί περισσότερο από 3%, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να διευκολύνει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, περιορίζοντας τις ενεργειακές πιέσεις και τον πληθωρισμό. Επιπλέον, η προοπτική διχασμένης διακυβέρνησης στις ΗΠΑ δημιουργούσε προσδοκίες για περιορισμό των δημοσιονομικών δαπανών και του δανεισμού.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δώσει στη Federal Reserve μεγαλύτερα περιθώρια μείωσης των επιτοκίων, εξέλιξη που παραδοσιακά ευνοεί τον χρυσό. Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και στις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό την επόμενη εβδομάδα.

Η τιμή του χρυσού στη φυσική αγορά (spot) υποχώρησε κατά 1% στα 4.046,86 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κατά 0,4%, στα 51,57 δολάρια. Πτωτικά κινούνται επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, ενώ ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot ενισχυόταν κατά 0,2%.