Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε νέα υποβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο του 2026 προχώρησε η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall, αργά το βράδυ της Τετάρτης, επικαλούμενη καθυστερήσεις στην υλοποίηση στρατιωτικών συμβάσεων και στις παραδόσεις πυρομαχικών.

Πρόκειται για τη δεύτερη προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της από τον Αύγουστο, όταν η Γερμανία εγκατέλειψε τα σχέδια να κατασκευάσει πολεμικά πλοία, σε ένα πρόγραμμα που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη παραγγελία της Rheinmetall από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εταιρεία αναμένει πλέον ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν σε περίπου 13,2 δισ. ευρώ (14,9 δισ. δολάρια) το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για έσοδα μεταξύ 13,7 δισ. και 14,2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 18,5%, χαμηλότερα από το 19% που προέβλεπε προηγουμένως η διοίκηση.

Η Rheinmetall απέδωσε την αναθεώρηση των προβλέψεών της για το 2026 στις καθυστερήσεις του προγράμματος Arminius Boxer του γερμανικού στρατού, το οποίο αναμένεται πλέον να τεθεί σε υπηρεσία το επόμενο έτος, καθώς και σε προβλήματα κατά τις δοκιμές αποδοχής πυρομαχικών πυροβολικού.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αγορά, με τη μετοχή της Rheinmetall να υποχωρεί περισσότερο από 15% στις πρώτες συναλλαγές.

Πτώση 35% της μετοχής από την αρχή του έτους

Πριν από την έναρξη των συναλλαγών της Πέμπτης, η μετοχή της Rheinmetall κατέγραφε απώλειες περίπου 35% από τις αρχές του 2026.

Η υποχώρηση αυτή ακολουθεί τέσσερα χρόνια εντυπωσιακής ανόδου, κατά τα οποία η μετοχή σημείωνε μέση ετήσια αύξηση 114%.

Η Rheinmetall είχε αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, οι νέες καθυστερήσεις στα εξοπλιστικά προγράμματα ενισχύουν τις ανησυχίες για την ταχύτητα με την οποία οι αυξημένοι αμυντικοί προϋπολογισμοί μετατρέπονται σε πραγματικά έσοδα για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι αναλυτές της RBC χαρακτήρισαν την ανακοίνωση «σαφώς αρνητική», επικαλούμενοι προβληματισμούς σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και τις επιπτώσεις του προγράμματος Boxer στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της Rheinmetall.

Προειδοποίησαν επίσης ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ευρύτερες ανησυχίες των επενδυτών για την παραδοσιακή αμυντική τεχνολογία.

«Υποψιαζόμαστε ότι όσοι διατηρούν αρνητική στάση απέναντι στη μετοχή θα αντιμετωπίσουν την εξέλιξη αυτή ως ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης στον κλάδο μεταξύ “νέας τεχνολογίας” και “παραδοσιακής τεχνολογίας”», ανέφεραν.

Άλμα 62% στα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου

Η υποβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων ήρθε παράλληλα με τη δημοσίευση βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Rheinmetall αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,15 δισ. ευρώ.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται κατά 62%, στα 553 εκατ. ευρώ.

Οι νέες παραγγελίες ανήλθαν σε 2,89 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 78 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου.

Παρά την ισχυρή αύξηση εσόδων και κερδών, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση στρατιωτικών προγραμμάτων και στις παραδόσεις πυρομαχικών δημιουργούν πιέσεις στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας.