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Νέα αναταραχή προκαλεί στη Wall Street η κρίση ηγεσίας στη Nvidia, καθώς η πιθανότητα αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από την κορυφή του τεχνολογικού κολοσσού ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της εταιρείας. Η μετοχή σημείωσε βουτιά έως 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, την ώρα που η Nvidia φέρεται να αναζητεί πιθανούς διαδόχους του CEO της. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές να προβληματίζονται ήδη για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο.

Η εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερική συμβουλευτική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ, έπειτα από δημοσιεύματα για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση.

Οι αναταράξεις στη Nvidia ενδέχεται να κλονίσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες αποτέλεσαν βασικό μοχλό της φετινής ανόδου των διεθνών χρηματιστηρίων.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, ο συγκεκριμένος επενδυτικός τομέας βρίσκεται υπό αυξημένη εξέταση, εξαιτίας των υψηλών αποτιμήσεων και του τεράστιου ύψους των δαπανών που κατευθύνονται στην ανάπτυξη της AI.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τεχνολογικές μετοχές σε ολόκληρο τον κόσμο δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, εξαιτίας ανησυχιών ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στη Nvidia θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα σε ολόκληρο τον τομέα της AI, αλλά βλέπουμε να αναδύονται επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες μεταξύ εταιρειών ημιαγωγών που μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστες εναλλακτικές πηγές προμήθειας κρίσιμων μικροκυκλωμάτων τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Γκάρι Ταν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments.

Το ράλι της CoreWeave και τα 10 δισ. δολάρια εσόδων της OpenAI

Την Τετάρτη, οι αμερικανικές μετοχές είχαν καταγράψει ισχυρή άνοδο, εν μέσω ανανεωμένης αισιοδοξίας για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της CoreWeave Inc. εκτινάχθηκε κατά 25%, χάρη στις αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας, ενώ τα τριμηνιαία έσοδα της OpenAI έφτασαν τα 10 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της Anthropic PBC φέρεται να συγκέντρωσε ζήτηση πολλαπλάσια των διαθέσιμων μετοχών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Nasdaq 100 ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,3%.

«Η ανανεωμένη αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα της CoreWeave, αντισταθμίζεται από την επιδεινούμενη διοικητική κρίση στη Nvidia», δήλωσε ο Ταν Αλτουντάγκ, διαχειριστής επενδύσεων σε μετοχές αναδυόμενων αγορών στην Pictet Asset Management.