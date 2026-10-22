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Με σημαντικές απώλειες κινούνται την Πέμπτη τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς τα μικτά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τους επενδυτές σχετικά με την απόδοση των τεράστιων κεφαλαίων που κατευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι ανησυχίες για το κατά πόσο οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστικές υποδομές θα μεταφραστούν σε ανάλογα κέρδη επαναφέρουν τις πιέσεις στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών, ενώ οι κινεζικές αγορές πλησιάζουν σε επίπεδα που παραπέμπουν σε bear market.

Παρά το θετικό κλείσιμο της Wall Street στην προηγούμενη συνεδρίαση, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμφάνισαν αρνητική εικόνα κατά τις συναλλαγές στην Ασία. Τα futures του Nasdaq 100 υποχώρησαν κατά 1,2%, ενώ εκείνα του S&P 500 σημείωσαν πτώση 0,6%.

Στην αγορά τεχνολογίας, η εικόνα παρέμεινε ανομοιογενής. Η Tesla υποχώρησε κατά 3,3% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά τη μείωση της πρόβλεψής της για κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ η Meta Platforms ενισχύθηκε κατά 2,2%, έχοντας αναθεωρήσει ανοδικά τις εκτιμήσεις της για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίθετα, η Lam Research, κατασκευάστρια εξοπλισμού για τη βιομηχανία ημιαγωγών, κατέγραψε απώλειες 7,4%, καθώς οι προβλέψεις της για την κερδοφορία αποδείχθηκαν κατώτερες των προσδοκιών της αγοράς.

Πτώση στην Ασία με επίκεντρο τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε περίπου 1%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στις αγορές που έχουν υψηλή έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI σημείωσε πτώση 2,1%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,1%.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο Hang Seng κατέγραψε πτώση 2,7%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 έχασε 1,6%, ενώ ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 1,2%, αντανακλώντας τις πιέσεις που ασκούνται τόσο στις τεχνολογικές εταιρείες όσο και στους ευρύτερους χρηματιστηριακούς δείκτες της χώρας.

Στο στόχαστρο Samsung, SK Hynix και κατασκευαστές τσιπ

Η νέα υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών έπληξε ιδιαίτερα τις εταιρείες ημιαγωγών της Νότιας Κορέας, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει στην άνοδο που συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η SK Hynix σημείωσε βουτιά 4%, ενώ η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 3,6%.

Απώλειες καταγράφηκαν και στην Ιαπωνία, με την Kioxia να χάνει 3,3% και τη Murata Manufacturing να υποχωρεί κατά 2,1%.

Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) σημείωσε πτώση 0,6%, ενώ η Foxconn υποχώρησε κατά 1%.

Οι πιέσεις αντανακλούν τον αυξανόμενο προβληματισμό των επενδυτών για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών, αλλά και για το κατά πόσο η μεγάλη αύξηση των δαπανών για υποδομές AI μπορεί να δημιουργήσει επαρκείς αποδόσεις.

Το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, ενισχύοντας τις συζητήσεις για τον κίνδυνο δημιουργίας επενδυτικής φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι φόβοι για φούσκα AI επιστρέφουν

Η πρόσφατη πορεία των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών έχει ήδη αναδείξει την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος.

Ο Nasdaq 100 έχασε 5,5% την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2025.

Την ίδια στιγμή, ο Philadelphia Semiconductor Index συμπλήρωσε οκτώ διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Οκτώβριο του 2008.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη μεταστροφή της αγοράς, καθώς οι επενδυτές δεν αρκούνται πλέον στις ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην AI, αλλά ζητούν σαφέστερες ενδείξεις ότι οι σχετικές δαπάνες θα οδηγήσουν σε διατηρήσιμη κερδοφορία.

Στο μεταξύ, η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, έπειτα από δύο διαδοχικές αυξήσεις.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής αξιολογούν τις πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία τροφοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από τη βιομηχανία ημιαγωγών.

Κίνα: Μια ανάσα από το bear market ο CSI 300

Ακόμη πιο δύσκολη εμφανίζεται η εικόνα στις κινεζικές αγορές, όπου οι μετοχές συνεχίζουν να χάνουν έδαφος.

Η υποχώρηση συνδέεται με τη σταδιακή εξασθένηση των προσδοκιών για μεγάλης κλίμακας μέτρα οικονομικής τόνωσης, τα απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα και την αβεβαιότητα γύρω από τις παγκόσμιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε έως 1,6%, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειές του από το υψηλό του Ιουνίου κοντά στο 20%.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί το όριο που χρησιμοποιείται συνήθως για τον χαρακτηρισμό μιας αγοράς ως bear market, δηλαδή μιας περιόδου παρατεταμένης πτώσης των χρηματιστηριακών τιμών.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη δυσκολία των κινεζικών μετοχών να ανακτήσουν τη δυναμική τους, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Βουτιά για Alibaba, JD.com και Tencent

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μεγάλες κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνολογίας.

Η Alibaba βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με πτώση 5,5%, μετά την παρέμβαση της κινεζικής κυβέρνησης που ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους ποιότητας στον κλάδο.

Η JD.com υποχώρησε κατά 4,2%, η Meituan έχασε 3,9%, ενώ η Tencent σημείωσε πτώση 3%.

Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν εταιρείες που συνδέονται με τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η MiniMax υποχώρησε κατά 6,8%, η Z.AI κατέγραψε πτώση 8,9%, ενώ η ChangXin Memory Technologies έχασε 4,1%.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η επιφυλακτικότητα των επενδυτών εκτείνεται πλέον σε διαφορετικούς κλάδους της κινεζικής τεχνολογικής αγοράς.

Η εξαίρεση της Elice Group: Άλμα 25% μετά το δύσκολο ντεμπούτο

Παρά το γενικευμένο κύμα πωλήσεων, ορισμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές AI εξακολουθούν να προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η νοτιοκορεατική Elice Group, πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικής υποδομής νέφους για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της ενισχύθηκε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, σημειώνοντας άνοδο έως 25%, στα 99.900 γουόν στο χρηματιστήριο της Σεούλ.

Με την κίνηση αυτή ξεπέρασε για πρώτη φορά από την εισαγωγή της την τιμή διάθεσης των 90.500 γουόν.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη ακολούθησε την άνοδο 30% της Τετάρτης, όταν η μετοχή έφτασε στο ημερήσιο επιτρεπόμενο όριο ανόδου.

Η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική την Τρίτη, κατά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο, όταν είχε σημειώσει βουτιά περίπου 32%.

Οι έντονες διακυμάνσεις υπογραμμίζουν ότι, παρά τις γενικότερες ανησυχίες για την AI, εξακολουθούν να υπάρχουν επενδυτές πρόθυμοι να τοποθετηθούν σε επιλεγμένες εταιρείες του κλάδου.

Πετρέλαιο: Το Brent πάνω από τα 110 δολάρια μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Πρόσθετη πίεση στο διεθνές επενδυτικό κλίμα ασκεί η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,5%, ξεπερνώντας τα 110 δολάρια το βαρέλι, μετά τις φονικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες αναζωπύρωσαν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.

Παρά την πρόσφατη αύξηση των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή παραμένουν.

Η άνοδος του πετρελαίου δημιουργεί έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις αγορές, καθώς ενδέχεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να επηρεάσει το κόστος παραγωγής και μεταφορών.

Οι υπόλοιπες ασιατικές αγορές – Αντίδραση στην Ινδονησία

Στην υπόλοιπη Ασία, οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν επίσης πτωτικά, αν και οι απώλειες ήταν πιο περιορισμένες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ στη Νέα Ζηλανδία ο NZX 50 έχασε 0,4%.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,2%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50 υποχώρησαν κατά 0,3%.

Εξαίρεση αποτέλεσε η Ινδονησία, όπου ο Jakarta Composite ενισχύθηκε κατά 1,1%, ανακτώντας μέρος των μεγάλων απωλειών των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Την περασμένη Παρασκευή, ο δείκτης είχε καταγράψει βουτιά άνω του 11%, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Ιανουάριο του 1998, ενώ οι πιέσεις συνεχίστηκαν και στις αρχές της εβδομάδας.

Το κύμα ρευστοποιήσεων είχε ακολουθήσει την πρόταση της MSCI να επαναταξινομήσει την Ινδονησία από αναδυόμενη αγορά σε αυτοτελή αγορά (standalone market).

Η πρόταση δημιούργησε ανησυχίες για τις προοπτικές των επενδυτικών ροών προς το χρηματιστήριο της χώρας.

Η συνολική εικόνα των ασιατικών αγορών αποτυπώνει τη διπλή πίεση που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές: από τη μία πλευρά την αβεβαιότητα για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και από την άλλη την αναζωπύρωση του ενεργειακού κινδύνου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.