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Η επιλογή της Wall Street δεν αποτελεί απαραίτητα το εισιτήριο για υψηλότερες αποτιμήσεις, μεγαλύτερη ρευστότητα και καλύτερες χρηματιστηριακές επιδόσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αντιθέτως, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών που επέλεξαν να εισαχθούν στα αμερικανικά χρηματιστήρια από το 2021 θα μπορούσε να είχε πετύχει καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρώπη.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα μελέτης της Euronext, με τίτλο «Why European companies are better off listing on Euronext than in the US», η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 και εξετάζει τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών κεφαλαιαγορών, από τις αποτιμήσεις και τις αποδόσεις των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) έως τη ρευστότητα, το κόστος εισαγωγής και τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Η ανάλυση, που βασίζεται κυρίως σε στοιχεία έως τα τέλη Ιουνίου 2026, υποστηρίζει ότι η εισαγωγή στις ΗΠΑ δεν προσφέρει συστηματικό πλεονέκτημα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Μόλις 45 ευρωπαϊκές εταιρείες επέλεξαν τις ΗΠΑ

Παρά το μέγεθος και το διεθνές κύρος της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς, η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εξακολουθεί να επιλέγει τα χρηματιστήρια της Ευρώπης για την πρώτη δημόσια προσφορά της.

Σύμφωνα με τη μελέτη, από το 2021 μόλις 45 ευρωπαϊκές εταιρείες πραγματοποίησαν εισαγωγή στις ΗΠΑ, έναντι περισσότερων από 900 που επέλεξαν ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σε ποσοστιαία βάση, περίπου το 94,8% των ευρωπαϊκών IPOs πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη, ενώ το μερίδιο των ΗΠΑ περιορίστηκε κοντά στο 4,8%.

Από τις 45 επιχειρήσεις που κατευθύνθηκαν στην αμερικανική αγορά, οι 14 προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, 8 από τη Γερμανία και 6 από την Ελβετία. Οι τρεις αυτές χώρες αντιπροσώπευαν συνολικά το 62% των ευρωπαϊκών εισαγωγών στις ΗΠΑ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κλαδική κατανομή, καθώς το 47% των εταιρειών δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας, κυρίως στη βιοτεχνολογία και την ιατρική τεχνολογία. Πρόκειται για επιχειρήσεις των οποίων η βασική εμπορική αγορά βρίσκεται συχνά στις ΗΠΑ, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την επιλογή του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Απώλειες για 7 στις 10 ευρωπαϊκές IPOs στις ΗΠΑ

Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα της μελέτης αφορά στις χρηματιστηριακές επιδόσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μετά την εισαγωγή τους στην αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Euronext, το 71% των ευρωπαϊκών IPOs στις ΗΠΑ διαπραγματευόταν κάτω από την αρχική τιμή διάθεσης ή είχε διαγραφεί από το χρηματιστήριο με χαμηλότερη τελευταία τιμή.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση όταν εξετάζεται η μέση απόδοση κατά τον πρώτο χρόνο μετά την εισαγωγή. Οι εταιρείες που εισήχθησαν στις αγορές της Euronext εμφάνισαν μέση θετική απόδοση 3% σε διάστημα ενός έτους, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επέλεξαν τα αμερικανικά χρηματιστήρια κατέγραψαν μέση πτώση 28%.

Η απόκλιση είναι ιδιαίτερα έντονη για τις εισαγωγές στον Nasdaq, όπου η μέση ετήσια επίδοση διαμορφώθηκε στο -36%. Στο NYSE οι αντίστοιχες απώλειες ήταν περιορισμένες στο 8%. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν την επιλογή μιας μεγαλύτερης αλλά και ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κεφαλαιαγοράς.

Ο μύθος των υψηλότερων αποτιμήσεων

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της εισαγωγής στις ΗΠΑ είναι η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερης χρηματιστηριακής αποτίμησης. Ωστόσο, η Euronext υποστηρίζει ότι το πλεονέκτημα αυτό δεν επιβεβαιώνεται για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Από τις 202 ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν την κύρια χρηματιστηριακή τους εισαγωγή στις ΗΠΑ, περίπου το 80% διαθέτει κεφαλαιοποίηση μικρότερη των 10 δισ. ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία μεγέθους, οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στην Euronext εμφανίζουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης.

Για επιχειρήσεις κεφαλαιοποίησης μεταξύ 1 και 10 δισ. ευρώ, ο δείκτης τιμής προς αναμενόμενα κέρδη (P/E) διαμορφώνεται στις 14,4 φορές στην Euronext, έναντι 12,4 φορών για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τον δείκτη EV/EBITDA, ο οποίος φτάνει τις 9,3 φορές στην Euronext, έναντι 7,9 φορών στην αμερικανική αγορά. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η εικόνα διαφοροποιείται, καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης απολαμβάνουν υψηλότερες αποτιμήσεις στις ΗΠΑ.

Σε συνολικό επίπεδο, πάντως, οι μέσοι πολλαπλασιαστές των δύο αγορών εμφανίζονται σχεδόν ισοδύναμοι. Η ίδια η μελέτη επισημαίνει ότι εταιρείες όπως η Adyen, η Air Liquide, η Safran, η Thales και η UCB διαπραγματεύονται με υψηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών από επιλεγμένες αμερικανικές ομοειδείς επιχειρήσεις.

Έως και υπερδιπλάσιο το κόστος εισαγωγής στη Wall Street

Σημαντικές είναι οι διαφορές και στο οικονομικό κόστος μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς. Σύμφωνα με το ενδεικτικό μοντέλο της Euronext, για μια εταιρεία αξίας περίπου 1 δισ. που επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 100 εκατ., το συνολικό κόστος εισαγωγής στην ευρωπαϊκή αγορά κυμαίνεται μεταξύ 4,5% και 6% των αντλούμενων κεφαλαίων.

Στην αμερικανική αγορά, το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμάται μεταξύ 10,5% και 12,5%. Η διαφορά αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες αμοιβές των αναδόχων, στα νομικά και λογιστικά έξοδα, καθώς και στο κόστος ασφάλισης των διοικητικών στελεχών έναντι πιθανών νομικών ευθυνών.

Ενδεικτικά, οι αμοιβές αναδοχής στις αγορές της Euronext κυμαίνονται μεταξύ 2,5% και 3,5% του ύψους της έκδοσης, έναντι 6% έως 7% στις ΗΠΑ. Οι υπολογισμοί γίνονται σε ευρώ για την ευρωπαϊκή αγορά και σε δολάρια για την αμερικανική, χωρίς συναλλαγματική μετατροπή, ενώ το πραγματικό κόστος εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συναλλαγής.

Η ρευστότητα δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των ΗΠΑ

Η μελέτη επιχειρεί επίσης να ανατρέψει την αντίληψη ότι η αμερικανική αγορά εξασφαλίζει αυτομάτως μεγαλύτερη ρευστότητα. Η σύγκριση του ρυθμού διακίνησης των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά δείχνει ότι οι δύο αγορές εμφανίζουν συγκρίσιμες επιδόσεις, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση.

Στην κατηγορία των 10 έως 30 δισ. ευρώ, ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις 2,7 φορές και στις δύο αγορές. Για τις επιχειρήσεις άνω των 30 δισ. ευρώ, η Euronext εμφανίζει υψηλότερο δείκτη, στις 2 φορές, έναντι 1,6 φοράς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ. Αντίθετα, στην κατηγορία του 1 έως 10 δισ. ευρώ, η αμερικανική αγορά προηγείται, με δείκτη 3,1 φορές έναντι 2,2 φορών.

Παράλληλα, η διαφορά στην κάλυψη των εταιρειών από χρηματιστηριακούς αναλυτές είναι σχετικά περιορισμένη στις περισσότερες κατηγορίες κεφαλαιοποίησης, αν και οι ΗΠΑ διατηρούν προβάδισμα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Οι Αμερικανοί επενδυτές βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη

Ένα ακόμη επιχείρημα της Euronext είναι ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να μεταφέρουν τη χρηματιστηριακή τους έδρα στις ΗΠΑ για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με τη μελέτη, περισσότεροι από 4.500 θεσμικοί επενδυτές από 76 χώρες δραστηριοποιούνται στις αγορές της Euronext.

Μάλιστα, οι Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 32% της θεσμικής μετοχικής συμμετοχής στις εταιρείες της Euronext, ενώ οι Βρετανοί επενδυτές συμμετέχουν με 19%. Η γεωγραφική σύνθεση είναι εντελώς διαφορετική στις ευρωπαϊκές εταιρείες που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, όπου οι Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 78% της αντίστοιχης συμμετοχής.

Κατά την Euronext, αυτό σημαίνει ότι μια ευρωπαϊκή εισαγωγή μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, διατηρώντας παράλληλα ισχυρότερη σύνδεση με την ευρωπαϊκή επενδυτική βάση.

Κανονιστικό κόστος

Η επιλογή της αγοράς εισαγωγής επηρεάζει και τις υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Η Euronext επισημαίνει ότι το αμερικανικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως ο νόμος Sarbanes-Oxley, συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και μεγαλύτερη έκθεση των διοικητικών στελεχών σε νομικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης διοικητικών στελεχών στις ΗΠΑ έχουν ιστορικά διαμορφωθεί σε επίπεδα έως και τριπλάσια σε σχέση με την Ευρώπη. Επιπλέον, η εισαγωγή σε αμερικανικό χρηματιστήριο δεν εγγυάται την ένταξη σε έναν από τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, ο S&P 500 θέτει προϋποθέσεις σχετικά με την αμερικανική έδρα, την κεφαλαιοποίηση, τη διασπορά και την κερδοφορία, περιορίζοντας τις δυνατότητες ένταξης πολλών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αντίθετα, αρκετές από αυτές θα μπορούσαν, σύμφωνα με την ανάλυση, να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς δείκτες.

Η ενίσχυση της Euronext και η ελληνική διάσταση

Η δημοσίευση της μελέτης εντάσσεται και στην προσπάθεια της Euronext να αναδείξει το μέγεθος και τη διεθνή εμβέλειά της ως εναλλακτικής επιλογής απέναντι στα αμερικανικά χρηματιστήρια.

Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2026, η Euronext συγκεντρώνει συνολική χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση 7,4 τρισ. ευρώ, διαθέτει περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες και αντιπροσωπεύει περίπου το 26% της ευρωπαϊκής αγοράς συναλλαγών μετοχών.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ, ενώ από το 2021 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 500 νέες εισαγωγές, με άντληση κεφαλαίων ύψους 43 δισ. ευρώ. Παράλληλα, 109 εταιρείες από 20 χώρες εκτός των αγορών όπου λειτουργεί η Euronext επέλεξαν την πλατφόρμα της από το 2021, αντλώντας συνολικά περισσότερα από 17 δισ. ευρώ.

Στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext περιλαμβάνεται πλέον και το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την ολοκλήρωση της μετάβασής του στην κοινή πλατφόρμα συναλλαγών Optiq να προβλέπεται, σύμφωνα με τη μελέτη, για τον Ιούνιο του 2027. Στα στοιχεία της έρευνας καταγράφεται επίσης ότι από το 2021 υπήρξε μία ελληνικών συμφερόντων εισαγωγή στις ΗΠΑ, η ναυτιλιακή Icon Energy στον Nasdaq το 2024.