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Με πρωταγωνιστές τους τεχνολογικούς κολοσσούς, η Wall Street επέστρεψε δυναμικά σε ανοδική τροχιά στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους προς την τεχνητή νοημοσύνη, εκτιμώντας ότι η επενδυτική τάση που έχει τροφοδοτήσει τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων ετών εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Έτσι, ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος κερδισμένος με άλμα 1,60% στις 25.466 μονάδες, με τον S&P 500 να ακολουθεί με άνοδο 1,31% στις 7.619 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και ξεκίνησε την ημέρα με απώλειες, τελικά έκλεισε ενισχυμένος σε ποσοστό 0,49% και τις 52.486 μονάδες.

Η ισχυρή ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών φαίνεται να περιόρισε τις ανησυχίες που είχαν ενταθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η αναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο, την οποία οι επενδυτές αντιμετωπίζουν ως κρίσιμο τεστ για τη ζήτηση μετοχών εταιρειών του κλάδου.

«Η ανάκαμψη του τεχνολογικού τομέα βοηθά τους επενδυτές να ανησυχούν λιγότερο για το αν θα ολοκληρωθεί η επικείμενη δημόσια προσφορά της Anthropic», εξήγησε ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak, προσθέτοντας πως μια πιθανή αναβολή της εισαγωγής θα ενίσχυε σημαντικά την αβεβαιότητα γύρω από τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

«Εάν η δημόσια προσφορά της Anthropic είχε αναβληθεί, θα είχαν ενταθεί ακόμη περισσότερο τα ερωτήματα για το αν η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να σκάει», υπογράμμισε.

Πέρα από την Anthropic, η μεγάλη ανταγωνίστρια της, η OpenAI, που προετοιμάζεται επίσης για μια πιθανή χρηματιστηριακή εισαγωγή, πέτυχε για πρώτη φορά τριμηνιαία έσοδα 10 δισ. δολαρίων κατά την περίοδο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Όσον αφορά την μεγάλη υπόθεση της Nvidia, παρά το γεγονός ότι το σκάνδαλο δεν έχει καταλαγιάσει και μάλιστα δύο υψηλόβαθμοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές δήλωσαν ότι το Κογκρέσο είναι έτοιμο να καλέσει με κλήτευση τον Τζένσεν Χουάνγκ, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την προσωπική του σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας, η μετοχή του ομίλου κατάφερε σήμερα να ανακάμψει.

Μετά από βουτιά περίπου 10% σε ένα διήμερο που κόστισε στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κοντά στα 430 δισ. δολάρια, στη συνεδρίαση της Τετάρτης η μετοχή κατάφερε να ενισχυθεί κοντά στο 4%. Όμως, το σκάνδαλο είναι σαφές ότι δεν θα ξεπεραστεί εύκολα ή γρήγορα όσο παραμένει σε κίνδυνο η θέση του Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia.

Πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση η ανάκαμψη των μετοχών συνοδεύτηκε από υποχώρηση της ζήτησης για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, ενώ το δολάριο αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2025.

Η αγορά κρατικών ομολόγων παρέμεινε κλειστή την Τετάρτη λόγω της Ημέρας των Βετεράνων, ωστόσο οι κινήσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έδειξαν με σαφήνεια ότι οι πιέσεις στις τιμές των τίτλων αναμένεται να συνεχιστούν δεδομένων των πιο «γερακίσιων» προβλέψεων για τη στρατηγική της Fed, ωθώντας ακόμη πιο ψηλά τις αποδόσεις.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για την αμερικανική οικονομία και κυρίως τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα χρειαστεί να προχωρήσει σε πιο επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων.

Παράλληλα, οι «γερακίσιες» δηλώσεις αξιωματούχων της Fed ενίσχυσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Ενδεικτικά, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, δήλωσε ότι θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ακόμη και εάν ο πληθωρισμός παρουσίαζε αποκλιμάκωση.

Επισήμανε, επίσης, ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον οι πιέσεις στις τιμές ενταθούν.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, υποστήριξε ότι η κεντρική τράπεζα χρειάζεται τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, προκειμένου να θέσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch, οι αγορές θεωρούν πλέον σχεδόν δεδομένη μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ η πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, έχει ενισχυθεί περίπου στο 13%.

Σε επίπεδο μετοχών, στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η CoreWeave, η οποία παρέχει υπολογιστική ισχύ και υπηρεσίες cloud σε εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις για το σύνολο της χρήσης, τοποθετώντας τα αναμενόμενα έσοδά της μεταξύ 13 και 13,3 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street.

Τα αποτελέσματα της CoreWeave λειτούργησαν ως ισχυρή ένεση εμπιστοσύνης για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος είχε δεχθεί σοβαρές πιέσεις μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Η ανάληψη του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς είχε προκαλέσει έντονες ανησυχίες ότι η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα μπορούσε να επιδιώξει αυστηρότερη ρύθμιση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης και περιορισμούς στην ανάπτυξη μεγάλων data centers. Οι φόβοι αυτοί είχαν οδηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα σε κύμα μαζικών πωλήσεων, προκαλώντας σε μία μόνο συνεδρίαση πτώση άνω του 5% στον Nasdaq Composite.

H μετοχή της ίδιας της CoreWeave εκτινάχθηκε κατά περίπου 25%, συμπαρασύροντας και άλλα ονόματα του κλάδου όπως η Nebius με άλμα της τάξεως του 17%.

Εντυπωσιακή άνοδο σημείωσε και η Sandisk, καθώς οι εταιρείες αποθήκευσης δεδομένων βρέθηκαν στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος, ενώ έτερες κερδισμένες από το ράλι στην AI ήταν η Micron Technology και η Dell Technologies.

Αξιοσημείωτη και η επίδοση της μετοχής της Apple, που έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 355 δολάρια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε κάνει μόλις την περασμένη Δευτέρα στα 350,69 δολάρια

Στον αντίποδα, η Airbnb έχασε περίπου 4%, καθώς η εξαγορά της Odessia, μιας νεοφυούς εταιρείας σχεδιασμού ταξιδιών με τεχνητή νοημοσύνη, από την OpenAI αναζωπύρωσε τους φόβους για ενίσχυση του ανταγωνισμού στις διαδικτυακές ταξιδιωτικές κρατήσεις.

Σημαντικές πιέσεις δέχτηκε, επίσης, η Lululemon Athletica, λόγω των ανησυχιών για την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, όπως και η Summit Therapeutics ενόψει της κρίσιμης ετυμηγορίας του αμερικανικού FDA για την έγκριση νέου αντικαρκινικού φαρμάκου της.