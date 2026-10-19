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Σε τροχιά ανάκαμψης επέστρεψε τη Δευτέρα η Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να ανακτά μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις για να τοποθετηθούν εκ νέου σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Ωστόσο, παρά την επιστροφή των αγοραστών, οι ανησυχίες για τις υπέρογκες επενδύσεις στην AI, την αυξανόμενη επιβάρυνση των εταιρικών ισολογισμών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να σκιάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο Nasdaq ηγήθηκε της ανοδικής αντίδρασης, με τον S&P 500 να ακολουθεί σε θετικό έδαφος, ενώ ο Dow Jones εμφάνισε πιο συγκρατημένη εικόνα. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από την επιστροφή της διάθεσης ανάληψης κινδύνου, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαλειφθεί οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Ειδικότερα στο ταμπλό ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 7.690 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε ακόμα υψηλότερα κατά 1,11% στις 26.430 μονάδες αν και ενδοσυνεδριακά είχε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο ενώ ο Dow Jones μετά από αρκετά οριακές διακυμάνσεις έκλεισε τελικά με πτώση κατά 0,07% στις 51.966 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκαν τη Δευτέρα (19/10) οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Στο πεδίο των ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 5,148%, καταγράφοντας νέα ανοδική κίνηση. Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, στο 5,485%, καθώς οι τίτλοι μεγαλύτερης διάρκειας παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις μεταβολές των μακροπρόθεσμων οικονομικών προσδοκιών. Την ίδια στιγμή, η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,768%, σημειώνοντας άνοδο άνω των 3 μονάδων βάσης.

Επιστροφή στις μετοχές των ημιαγωγών

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις κατά το προηγούμενο διάστημα.

Η Intel ενισχύθηκε μετά την αναβάθμιση της επενδυτικής αξιολόγησής της από αναλυτές της JPMorgan, ενώ θετικά κινήθηκαν επίσης οι Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology και Nvidia.

Ισχυρή αντίδραση καταγράφηκε και στις μετοχές των Sandisk και Marvell Technology, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν σε εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH), το οποίο παρακολουθεί τον κλάδο των ημιαγωγών, ανέκαμψε έπειτα από εννέα συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.

Η αντίδραση έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα για τις αμερικανικές αγορές. Ο S&P 500 είχε χάσει σχεδόν 2%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τα τέλη Ιουνίου, ενώ ο Nasdaq είχε υποχωρήσει κατά 4,5%, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τεσσάρων εβδομάδων.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στον κλάδο της πληροφορικής, ο οποίος κατέγραψε πτώση άνω του 6%, τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs, η τεχνολογία αποτέλεσε τον κλάδο με τις μεγαλύτερες καθαρές πωλήσεις παγκοσμίως, καθώς τα hedge funds προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις που αντιστοιχούσαν στο μεγαλύτερο καταγεγραμμένο ποσοστό τεχνολογικών τοποθετήσεων.

Η CoreWeave και οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της AI

Παρά την ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου, η CoreWeave εξακολούθησε να βρίσκεται στο επίκεντρο της αβεβαιότητας.

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπολογιστικών υποδομών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις, καθώς τα αρχικά κέρδη της μετοχής μετατράπηκαν σε απώλειες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά την αναβάθμιση της CoreWeave από την Goldman Sachs σε «buy» από «neutral».

Η επενδυτική τράπεζα εκτίμησε ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν τους επόμενους 12 μήνες για την οικονομική απόδοση των συμβολαίων της εταιρείας ενδέχεται να είναι καλύτερα από τις προσδοκίες της αγοράς. Ωστόσο, περιόρισε την τιμή-στόχο στα 106 δολάρια από 139 δολάρια προηγουμένως.

Η CoreWeave είχε καταγράψει βουτιά άνω του 25% την προηγούμενη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρησή της από τον Νοέμβριο του 2025, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για το χρέος της.

Μάλιστα, τα ασφάλιστρα έναντι κινδύνου χρεοκοπίας (CDS) της εταιρείας είχαν φτάσει σε επίπεδα που υποδηλώνουν έντονη χρηματοοικονομική πίεση.

Ο επικεφαλής επενδύσεων της LNW, Ron Albahary, εκτιμά ότι η αντίδραση της αγοράς αποτελεί ένδειξη πως αλλάζει η αντίληψη των επενδυτών για την ανθεκτικότητα των εταιρειών AI απέναντι στα υψηλά επιτόκια.

Όπως επισήμανε, οι επενδυτές θα αρχίσουν να αξιολογούν πολύ πιο αυστηρά κατά πόσο οι εταιρείες μπορούν να παράγουν αποδόσεις κεφαλαίου που δικαιολογούν τον αυξανόμενο δανεισμό τους.

Gartner: Στον αέρα επενδύσεις 3,5 τρισ. δολαρίων

Τις ανησυχίες ενισχύουν οι εκτιμήσεις της Gartner, η οποία διατηρεί την πρόβλεψή της ότι επενδύσεις ύψους 3,5 τρισ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο, λόγω προβληματισμών για την κερδοφορία των κορυφαίων μοντέλων AI.

Ο επικεφαλής προβλέψεων της εταιρείας, John Lovelock, υποστήριξε στο CNBC ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων δεν δικαιολογούν ακόμη το σύνολο των τεράστιων κεφαλαίων που κατευθύνονται στην ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς από την πραγματική ζήτηση, ενώ σημαντικό μέρος των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης παρέχεται δωρεάν ή μέσω μοντέλων freemium.

Η Gartner δεν αποκλείει μάλιστα συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ των εξειδικευμένων παρόχων cloud, των λεγόμενων neoclouds, εκτιμώντας ότι αρκετές αγορές της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν τελικά να συγκεντρωθούν γύρω από δύο μεγάλους παίκτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ανακοίνωση ότι τα έσοδα της Anthropic ανήλθαν σε 16,8 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, έναντι 11,6 δισ. δολαρίων το δεύτερο, δεν στάθηκε αρκετή για να καθησυχάσει πλήρως τους επενδυτές σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης και το κόστος επέκτασης των υποδομών AI.

Στο μικροσκόπιο τα ομόλογα της Oracle

Οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνονται και στην αγορά εταιρικών ομολόγων.

Το χρέος της Oracle βρίσκεται πλέον κοντά στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, γνωστή ως junk, καθώς η αγορά εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτική απέναντι στις τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες του κλάδου.

Ενδεχόμενες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Oracle θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευρύτερες επιπτώσεις στο οικοσύστημα χρηματοδότησης των επενδύσεων στην AI.

Την ίδια στιγμή, πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ακινήτων. Το iShares Mortgage Real Estate Capped ETF (REM) υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2020, με σημαντικές απώλειες σε εταιρείες όπως οι Armour Residential, Starwood Property, Dynex, Blackstone Mortgage και Annaly.

Το πετρέλαιο και τα γεωπολιτικά μέτωπα

Πέρα από τις τεχνολογικές μετοχές, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την πορεία του πετρελαίου, καθώς οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις Ρωσίας και Ουκρανίας ενισχύουν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά.

Η Ουκρανία έπληξε την Κυριακή πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη, ενώ οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να απειλούν τις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.

Οι τιμές του Brent και του αμερικανικού WTI διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με τα συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας να ενισχύονται, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές ενδέχεται να συνεχιστούν και μέσα στο 2027.

Το βλέμμα στα αποτελέσματα Meta και Tesla

Σε επίπεδο κλάδων, οι εταιρείες μη βασικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών πρωταγωνίστησαν στην άνοδο του S&P 500, με την τεχνολογία να ακολουθεί. Θετική ήταν επίσης η εικόνα στις υπηρεσίες επικοινωνίας και στα υλικά, ενώ οι εταιρείες κοινής ωφέλειας εμφάνισαν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Στον αντίποδα, η Ameriprise Financial βρέθηκε στο στόχαστρο των πωλητών μετά την υποβάθμισή της από την Bank of America σε «underperform», λόγω ανησυχιών για την αποχώρηση ομάδων χρηματοοικονομικών συμβούλων και τις προοπτικές κερδοφορίας της.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα εταιρικά αποτελέσματα της Meta και της Tesla, που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα και θα μπορούσαν να προσφέρουν νέα κατεύθυνση στις αγορές.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Pat Nerney της Dynasty Financial Partners, το επενδυτικό κλίμα μεταβάλλεται πλέον με εξαιρετική ταχύτητα, με τη Wall Street να περνά από την έντονη αισιοδοξία στην απαισιοδοξία μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.