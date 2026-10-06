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Η ανακοίνωση νέων μέτρων ελάφρυνσης των τιμών στα καύσιμα και, κυρίως, η δήλωση του πρωθυπουργού ότι τα ζητήματα της ακρίβειας θα αξιολογούνται κάθε δεκαπενθήμερο και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις από την κυβέρνηση αποδεικνύουν ότι ο πρωθυπουργός υπολογίζει πολύ σοβαρά την επίπτωση που θα έχει η συνεχιζόμενη αύξηση της ακρίβειας στην οικονομία, αλλά και στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Ηδη οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ έχουν ξεχαστεί, ήδη τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε κρίνονται ως θετικά μεν αλλά μετρίως αποτελεσματικά από τους επιχειρηματίες και το χειρότερο όλων είναι ότι ήδη διαφαίνεται πως οι αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας θα συνεχιστούν. Κι αυτό σημαίνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών θα συνεχίσουν να αυξάνονται τους επόμενους μήνες, ίσως και για πολλούς μήνες ακόμη. Αυτό εξάλλου αποτυπώνεται στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και όλων των διεθνών οργανισμών που μελετούν τις οικονομίες.

Το διεθνές περιβάλλον, λοιπόν, είναι εξαιρετικά αρνητικό για όλους τους πολίτες, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο και φυσικά για τους Ελληνες, οι οποίοι, λόγω πολύ χαμηλής αγοραστικής δύναμης, θα δυσκολευτούν περισσότερο από άλλους Ευρωπαίους.

Το βάρος της ακρίβειας στα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα είναι ήδη υπερβολικό και σύντομα θα γίνει αφόρητο. Στη λεγόμενη μεσαία τάξη, τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα διότι δεν έχει πλέον αποθέματα και προοπτικές αύξησης των εισοδημάτων της. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η κατάσταση θα δυσκολέψει σημαντικά λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους τους, αλλά και εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης που θα προέλθει από την οικονομική στενότητα των καταναλωτών.

Πόσο θα αυξηθεί η ακρίβεια τους επόμενους μήνες ουδείς μπορεί να το πει με βεβαιότητα, αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ ανησυχητικές. Οι πληροφορίες από τις αλυσίδες λιανικών πωλήσεων είναι ότι οι νέοι τιμοκατάλογοι του Οκτωβρίου έχουν μεσοσταθμικές αυξήσεις από 7% έως 12% για τον Οκτώβριο. Δεν σημαίνει ότι οι τιμές όλων των προϊόντων στα ράφια θα αυξηθούν τόσο πολύ, αλλά είναι μια ένδειξη για το πώς αντιλαμβάνονται την αύξηση του κόστους τους οι παραγωγοί και οι έμποροι. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές στο ράφι θα αυξάνονται λόγω ενεργειακού κόστους, λιγότερο αν η κυβέρνηση καταφέρει να ελέγξει κάπως την κερδοσκοπία, περισσότερο αν δεν την ελέγξει.

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, η αύξηση είναι ήδη πολύ ορατή και θα συνεχίσει να γίνεται αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών για πολλούς μήνες, εκτός αν καταρρεύσει η τιμή του πετρελαίου, πιθανότητα σχεδόν μηδενική σύμφωνα με τις διεθνείς εκτιμήσεις και εφόσον η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Το φυσικό αέριο εξαρτάται σε κάποιον βαθμό από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά ακόμη κι αν τελείωνε ο πόλεμος, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιμένει να λέει όχι στο ρωσικό αέριο και η εξάρτησή της από το αμερικανικό διατηρεί ψηλά το κόστος για τους Ευρωπαίους.

Πάνω σε όλα αυτά που αυξάνουν το κόστος ζωής έρχεται και η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), που θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων των επιχειρήσεων, η οποία θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών τους, αλλά και αύξηση του κόστους των δανείων των πολιτών. Στεγαστικά, κάρτες, καταναλωτικά, κάθε είδους δάνεια θα κοστίζουν ακριβότερα, δηλαδή η δόση θα γίνει πιο υψηλή.

Με λίγα λόγια, η ακρίβεια θα μειώσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες όλων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά; Λίγα πράγματα πλέον και μάλιστα αυτά που θα έφερναν κάποια ανακούφιση στα νοικοκυριά, δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, παραμένουν ακόμη πεισματικά εκτός κυβερνητικής ατζέντας. Ολα τα άλλα που θα ανακοινώνει κατά καιρούς δεν θα φτάνουν για να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά, είτε είναι επιδοτήσεις, είτε είναι μικροπαρεμβάσεις στις τιμές και στους φόρους.

Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι η ελληνική διότι οι πολίτες τους έχουν υψηλότερους μισθούς, αλλά και πάλι είναι σοβαρό το πρόβλημα για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές και για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Το πρόβλημα της ακρίβειας θα παίξει σημαντικό, αν όχι καθοριστικό, ρόλο στις εκλογές. Προς το παρόν η κυβέρνηση παραμένει ισχυρή στις δημοσκοπήσεις, λόγω αδυναμίας της αντιπολίτευσης να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα.

Ακόμη και αν οι δημοσκοπήσεις πιάνουν την πραγματική εικόνα, δηλαδή αν τα δείγματα των ερωτώμενων είναι καλώς επιλεγμένα, υπάρχουν πολλοί ανεξέλεγκτοι παράγοντες που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Πέραν της πορείας της ακρίβειας, που από μόνη της μπορεί μέσα στους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές -αν δεν επισπευστούν- να αλλάξει τους συσχετισμούς δυνάμεων, υπάρχει ο παράγοντας Σαμαράς, ο παράγοντας Κασιδιάρης και ο παράγοντας της αποχής.

Αν υποθέσουμε ότι ο Σαμαράς πράγματι ανακοινώσει κόμμα, όποιο ποσοστό και αν πάρει, αφαιρείται από τη Νέα Δημοκρατία. Αν ο Κασιδιάρης κατέβει με οποιονδήποτε τρόπο στις εκλογές, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα πάρει, αλλά πηγές της κυβέρνησης θεωρούν ότι μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 8%. Επισημαίνουν, δε, ότι αυτοί που θα ψηφίσουν Κασιδιάρη δεν είναι ψηφοφόροι της Ν.Δ., αλλά είναι πολίτες που θα απείχαν αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κασιδιάρης. Κι αυτό σημαίνει ότι ο Κασιδιάρης αυξάνει τη συμμετοχή στις εκλογές και μειώνει την αποχή. Η μείωση της αποχής είναι εις βάρος της Ν.Δ. κυρίως, άρα η κυβέρνηση πιέζεται και από αυτόν τον παράγοντα. Και αν η κάθοδος Κασιδιάρη συσπειρώσει δημοκρατικούς, προοδευτικούς και αριστερούς που θα απείχαν, ό,τι κι αν αυτοί ψηφίσουν, η αποχή μικραίνει κι άλλο.

Με λίγα λόγια, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για όλους μας τους επόμενους μήνες, για τους εργαζομένους και τους καταναλωτές, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά και για την κυβέρνηση.

Και δεν είναι καθόλου ορατό τι μπορεί να συμβεί για να αλλάξει προς το ευνοϊκότερο η κατάσταση – για καμία από τις τρεις κατηγορίες.

Στην Ελλάδα όμως ζούμε, όλοι ελπίζουν στον από μηχανής θεό και η αλήθεια είναι ότι συνήθως… παρεμβαίνει.