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Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όταν η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την αδυναμία δανεισμού από τις αγορές, τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και το υπέρογκο δημόσιο χρέος, κάθε φορά που ο ελληνικός τουρισμός κατέγραφε θετικές επιδόσεις, η δημόσια αφήγηση έτεινε να ακολουθεί μια σχεδόν μονότονη πορεία: περισσότερες αφίξεις, περισσότερες διαμονές, περισσότερες ροές, περισσότερη κίνηση, άρα μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση. Ως έναν βαθμό κάτι τέτοιο είναι κατανοητό. Μετά από τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, κάθε αύξηση των τουριστικών μεγεθών είναι ευπρόσδεκτη, καθώς εκλαμβάνεται ως επιβεβαίωση της ελκυστικότητας της χώρας, της ικανότητάς της να παραμένει δημοφιλής και της κεντρικής θέσης της Ελλάδος στη διεθνή ταξιδιωτική κοινότητα. Ωστόσο, όσο τα δεδομένα απεικονίζουν μια τουριστική βιομηχανία που συνεχίζει να αναπτύσσεται, θα ήταν χρήσιμο να θέσουμε ένα λιγότερο πανηγυρικό και πιο ουσιαστικό ερώτημα: βελτιώνει πράγματι αυτή η ανάπτυξη την κερδοφορία των ξενοδοχείων;

Το ερώτημα μπορεί να φαίνεται προκλητικό, αλλά δεν είναι. Στην πραγματικότητα, είναι ίσως ένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα για την κατανόηση της ‘’υφιστάμενης’’ κατάστασης στον κλάδο της φιλοξενίας. Στην ξενοδοχειακή αγορά, η μέτρηση της επιτυχίας με βάση τον αριθμό των κατειλημμένων δωματίων, τα πρωινά που σερβίρονται ή τις κριτικές που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο δεν είναι πλέον επαρκής. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς δείκτες, φυσικά. Ωστόσο, εάν στο τέλος του μήνα, αφού ληφθούν υπόψη οι προμήθειες, το κόστος εργασίας, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, η συντήρηση, τα στεγαστικά δάνεια, τα ενοίκια, οι πληρωμές προς τους προμηθευτές, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, καθώς και οι αναβαλλόμενες επενδύσεις, το περιθώριο κέρδους παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένο και τα θετικά δεδομένα για τον τουρισμό κινδυνεύουν να αποτυπώνουν μια μερική εικόνα για την ευημερία του τουρισμού.

Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο οκτάμηνο (Ιανουάριος–Αύγουστος) του 2026 καταγράφουν 18,197 δισεκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις (έσοδα), σημειώνοντας αύξηση 9,4% (επιπλέον 1,56 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, 28,509 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 10,0% και 20,6 εκατομμύρια (+3,4%).διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Πρόκειται για μια σημαντική ένδειξη, καθώς επιβεβαιώνει την ισχύ της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές, αλλά, ταυτόχρονα, απαιτεί μια λιγότερο επιφανειακή ερμηνεία, καθώς δεν αναπτύσσονται όλοι οι τομείς με τον ίδιο ρυθμό και δεν καταγράφουν όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης την ίδια ποιότητα ζήτησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ξενοδοχειακός τομέας αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Η κατανομή των τουριστικών ροών το 2026 δείχνει μια ξεκάθαρη στροφή των επισκεπτών προς τα εναλλακτικά καταλύματα, με τη βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb κλπ.) να αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από τα παραδοσιακά ξενοδοχεία. Η εικόνα για το οκτάμηνο του 2026 (Ιανουάριος – Αύγουστος), φανερώνει ότι ενώ η συνολική εισερχόμενη κίνηση στη χώρα αυξήθηκε κατά 10%, τα ξενοδοχεία δεν απορρόφησαν αναλογικά αυτό το κύμα τουριστών. Οι διεθνείς αυξήσεις στα ξενοδοχεία αυξήθηκαν μόλις κατά 1,6% και οι διανυκτερεύσεις κατά 1,2% την ίδια στιγμή που στην βραχυχρόνια μίσθωση οι διεθνείς αφίξεις κατέγραψαν άνοδο 4,7% και οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,4%. Παράλληλα η βραχυχρόνια μίσθωση κερδίζει έδαφος και μέσω των τιμών: η αγορά των “Airbnb” αύξησε σημαντικά τα έσοδά της το 2026, όχι λόγω υψηλότερης πληρότητας (η οποία έμεινε σχεδόν στάσιμη στο 34,8% πανελλαδικά), αλλά λόγω αύξησης της μέσης τιμής ανά διανυκτέρευση κατά 7,9% (στα 121,55 ευρώ έναντι 112,68 ευρώ το 2025). Αυτό οδήγησε σε άνοδο του δείκτη εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) κατά 8,7%.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι απλώς μια στατιστική διακύμανση. Πρόκειται για μια σημαντική στρατηγική ένδειξη ότι η τουριστική ζήτηση αυξάνεται, αλλά ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της κατευθύνεται εκτός του παραδοσιακού ξενοδοχειακού κλάδου. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία βρίσκονται σε διαρθρωτική κρίση, αλλά μάλλον ότι ο ξενοδοχειακός τομέας δεν μπορεί πλέον να βλέπει την αγορά αποκλειστικά υπό το πρίσμα του γενικού τουρισμού. Η παραπάνω διαπίστωση θα πρέπει να μας ανησυχεί, επειδή ένας επιχειρηματίας ξενοδοχείου δεν ζει με συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αλλά με οικονομικές καταστάσεις. Οι ξενοδόχοι λειτουργούν σε μια πολύ πιο συγκεκριμένη, συχνά λιγότερο συζητημένη, διάσταση, στην οποία κάθε δωμάτιο που πωλείται πρέπει να καλύπτει ένα πραγματικό κόστος και να δημιουργεί ένα επαρκές περιθώριο κέρδους απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Εάν ο τουρισμός αναπτύσσεται και ένα σημαντικό μέρος αυτής της ανάπτυξης διοχετεύεται σε εναλλακτικές μορφές διαμονής, τότε τα ξενοδοχεία πρέπει να αναρωτηθούν όχι μόνο πόσο μεγάλη είναι η αγορά, αλλά και σε ποια αγορά υπάρχουν πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης και, πάνω απ’ όλα, σε ποια τιμή, με ποιο εμπορικό κόστος, ποια περιθώρια κέρδους και τι δυνατότητα έχουν να δημιουργήσουν πιστή πελατειακή βάση. Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων θεωρείται επίσης δίκαιο ο κλάδος της φιλοξενίας να διεκδικεί έναντι της βραχυχρόνιας μίσθωσης σαφείς κανόνες, ομοιόμορφους ελέγχους, δίκαιη φορολογική μεταχείριση και ισότιμη ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινότητα.

Τα τελευταία χρόνια, πολλά ξενοδοχεία επιδιώκουν την αύξηση της πληρότητας σαν να επρόκειτο για τον μοναδικό δείκτη υγειούς λειτουργίας, και αυτό είναι ως έναν βαθμό κατανοητό, καθώς μετά την πανδημία, βασική προτεραιότητα ήταν να επανέλθει η εικόνα του ξενοδοχείου με ανθρώπους σε λόμπι, με τηλέφωνα που χτυπούν και πύλες που δημιουργούν κρατήσεις . Σήμερα, αυτή η φάση πρέπει να ξεπεραστεί. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον απλώς η πραγματοποίηση πωλήσεων αλλά οι ποιοτικότερες πωλήσεις, γεγονός το οποίο προϋποθέτει γνώση της συνεισφοράς κάθε τμήματος στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα. Το ζήτημα των καναλιών είναι κεντρικό σε αυτό το θέμα. Η διαδικτυακή διανομή έχει κάνει τα ξενοδοχεία πιο ορατά, πιο εύκολα στην κράτηση και πιο εκτεθειμένα στις διεθνείς αγορές, αλλά έχει επίσης μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος της αξίας σε πολύ ισχυρούς ψηφιακούς μεσάζοντες. Ένα ξενοδοχείο που αυξάνει την πληρότητα μέσω καναλιών υψηλής προμήθειας, αλλά δεν αναπτύσσει άμεσες πωλήσεις διακινδυνεύει να υπερλειτουργεί με μειωμένη οικονομική αποδοτικότητα. Σε αυτό προστίθεται ο μετασχηματισμός του ανταγωνισμού από τον μη ξενοδοχειακό τομέα, ο οποίος δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα πλευρικό, ρομαντικό ή υπολειμματικό φαινόμενο, αλλά δικαίως ως ένα δομικό στοιχείο της τουριστικής προσφοράς.

Πολλοί ξενοδόχοι γνωρίζουν άριστα το αντικείμενό τους, διαθέτουν ανεπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες και έχουν καλλιεργήσει μια κουλτούρα φιλοξενίας που έχει χτιστεί μετά από χρόνια εμπειρίας. Είναι σαφές ότι αυτή η κληρονομιά δεν επαρκεί πλέον από μόνη της στη σημερινή ολοένα και πιο απαιτητική τεχνολογικά, ταχύτατη και πιο εκτεθειμένη αγορά. Απαιτείται, επομένως, μια πολιτισμική αλλαγή, όπου τα ξενοδοχεία δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον απλώς ως χώροι διαμονής, αλλά ως πολύτιμες πλατφόρμες, μέσα από τις οποίες μπορούν να προσφέρουν διαμονή φυσικά, αλλά και ταξιδιωτικά κίνητρα και αυθεντικές εμπειρίες μέσω διασυνδέσεων με την τοπική κοινωνία.

Η νέα εποχή της ελληνικής φιλοξενίας θα πρέπει να ξεκινήσει με το θάρρος να συνδυαστούν τα τουριστικά δεδομένα με μια πιο ουσιαστική οικονομική ανάλυση, καθώς η δύναμη ενός τομέα δεν μετριέται μόνο από το πόσες αφίξεις καταγράφονται, αλλά και από το πόσες επιχειρήσεις καταφέρνουν να παραμείνουν υγιείς και να συμβάλλουν πραγματικά στην ποιότητα των προορισμών. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο τίθεται το ερώτημα: ο τουρισμός αναπτύσσεται, αλλά αποκομίζουν πραγματικά κέρδη τα ξενοδοχεία; Δεν πρόκειται για πρόκληση από άτομα του κλάδου, αλλά για ένα πολιτικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό ζήτημα, καθώς το μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την ικανότητα της χώρας να προσελκύει τουρίστες, αλλά και από την ικανότητα των επιχειρήσεων φιλοξενίας της να μετατρέπουν την τουριστική κίνηση σε βιώσιμη οικονομική αξία. Τα υπόλοιπα είναι κίνηση – σημαντική, φυσικά, αλλά κίνηση παρόλα αυτά. Και ένα ξενοδοχείο, για να συνεχίσει να φιλοξενεί, χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή κίνηση: χρειάζεται ισορροπία.

*ο Κων/νος Μαρινάκος είναι Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και Μέλος ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων