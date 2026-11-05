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Σημαντική επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και λιμενικών υποδομών επιχειρεί η Adani Ports and Special Economic Zone Ltd., μέσω της εξαγοράς της Evos BV, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αποθήκευσης υγρών προϊόντων στην Ευρώπη.

Ο ινδικός όμιλος διαχείρισης λιμένων συμφώνησε να αποκτήσει την Evos από την Igneo Infrastructure Partners, εξασφαλίζοντας παρουσία σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς ενεργειακούς κόμβους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Adani, η προτεινόμενη συναλλαγή αποτιμά την Evos σε 2,56 δισ. ευρώ (2,9 δισ. δολάρια) σε όρους επιχειρηματικής αξίας (enterprise value), ενώ η αξία των ιδίων κεφαλαίων (equity value) διαμορφώνεται στα 1,18 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οκτώ τερματικοί σταθμοί σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες

Η Evos αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία αποθήκευσης υγρών προϊόντων στην Ευρώπη, με συνολική χωρητικότητα 6,3 εκατ. κυβικών μέτρων.

Οι εγκαταστάσεις της κατανέμονται σε οκτώ στρατηγικά τοποθετημένους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Μάλτα.

Οι τερματικοί σταθμοί βρίσκονται σε κρίσιμους ενεργειακούς και βιομηχανικούς κόμβους, μεταξύ των οποίων η περιοχή Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα, το Αμβούργο και η Μεσόγειος.

Η εξαγορά προσφέρει στην Adani Ports πρόσβαση σε μια διαφοροποιημένη πελατειακή βάση κορυφαίων επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, χημικές βιομηχανίες και εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων.

Πρόκειται για δραστηριότητα με ιδιαίτερα προβλέψιμες ταμειακές ροές, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Evos καταγράφει μέση εμπορική πληρότητα 99%.

Στόχος η διακίνηση 1 δισ. τόνων φορτίου

«Η Evos αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία της APSEZ προς τη διαχείριση 1 δισεκατομμυρίου τόνων φορτίου και τη δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας, ολοκληρωμένης πλατφόρμας μεταφορών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Κάραν Αντάνι.

Η πλατφόρμα της Evos περιλαμβάνει 452 δεξαμενές αποθήκευσης και 63 θέσεις πρόσδεσης για πλοία και φορτηγίδες.

Διαθέτει επίσης πολλαπλές διασυνδέσεις με δίκτυα αγωγών, μεταξύ των οποίων συνδέσεις με το αεροδρόμιο Σίπχολ (Schiphol) και το Central Europe Pipeline System, το κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα αγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η Evos διακίνησε 37 εκατ. μετρικούς τόνους προϊόντων το 2025. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η μετοχή της Adani Ports στο χρηματιστήριο της Βομβάης διέγραψε τα προηγούμενα κέρδη της και υποχώρησε έως 1,33%. Τελικά, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,8%.