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Ισχυρές επιδόσεις στον τομέα της αθλητικής ένδυσης και του εξοπλισμού κατέγραψε η Adidas το τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η αναπτυξιακή της δυναμική δεν περιορίζεται πλέον στην επιτυχία των δημοφιλών ρετρό αθλητικών παπουτσιών, όπως τα Samba.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η γερμανική εταιρεία, τα έσοδα από την ένδυση αυξήθηκαν κατά 19% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ οι πωλήσεις αθλητικού εξοπλισμού ενισχύθηκαν κατά 14%, με βασικούς μοχλούς τα προϊόντα για τρέξιμο, προπόνηση και ποδόσφαιρο.

Οι επιδόσεις αυτές αντιστάθμισαν τη στασιμότητα στον τομέα των υποδημάτων, όπου η κατηγορία lifestyle εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς οι εκτεταμένες εκπτώσεις που επικρατούν στον κλάδο περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η στρατηγική Γκούλντεν και το πλεονέκτημα έναντι της Nike

Ο διευθύνων σύμβουλος της Adidas, Μπιόρν Γκούλντεν, έχει στρέψει το βάρος της στρατηγικής του στα προϊόντα τρεξίματος, ποδοσφαίρου και προπόνησης, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στις τοπικές ομάδες της εταιρείας.

Στόχος είναι να εντοπίζονται και να αξιοποιούνται γρήγορα οι νέες τάσεις της μόδας σε κάθε αγορά, ώστε η Adidas να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στη γερμανική εταιρεία να διαθέτει μεγάλο μέρος των προϊόντων της σε κανονικές τιμές, την ώρα που ανταγωνιστές της, μεταξύ των οποίων και η ηγέτιδα του κλάδου Nike, καταφεύγουν σε μειώσεις τιμών για να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους.

Ισχυρή ανάπτυξη σε Κίνα και ΗΠΑ, πτώση στην Ευρώπη

Η Adidas κατέγραψε διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σε πολλές αγορές παγκοσμίως, με τις πωλήσεις στην ευρύτερη Κίνα και τη Βόρεια Αμερική να ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Αντίθετα, στην Ευρώπη τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4%, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στην υποτονική εικόνα της χονδρικής αγοράς στην ήπειρο.

Ο κλάδος των αθλητικών ειδών βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένη επιφυλακτικότητα από τους επενδυτές, εξαιτίας των δασμών, της εξασθενημένης καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των ανησυχιών ότι η μεγάλη άνθηση των αθλητικών παπουτσιών μετά την πανδημία πλησιάζει στο τέλος της.

Παρότι η αγορά υποδημάτων lifestyle εξακολουθεί να πιέζεται από τα υπερβολικά αποθέματα και τις συνεχείς προσφορές, η Adidas εκτιμά ότι οι αρνητικές αυτές επιδράσεις θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν.

Επιστροφές δασμών 200 εκατ. ευρώ ενίσχυσαν τα αποτελέσματα

Τα προκαταρκτικά στοιχεία πωλήσεων και κερδοφορίας του τρίτου τριμήνου είχαν ήδη προκαλέσει θετική εντύπωση στους επενδυτές.

Ωστόσο, μέρος της ισχυρής επίδοσης οφείλεται στην καταχώριση επιστροφών αμερικανικών δασμών ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ (223 εκατ. δολαρίων) κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η Adidas έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να επανεπενδύσει περίπου 100 εκατ. ευρώ το επόμενο τρίμηνο σε πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να ενισχύσει τη λειτουργική της αποδοτικότητα.