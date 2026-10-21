Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για την κερδοφορία του 2026 προχώρησε η Adidas, αξιοποιώντας τις επιστροφές αμερικανικών δασμών, αλλά και την ισχυρή ζήτηση για αθλητικά προϊόντα, η οποία της επιτρέπει να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να καταφεύγει σε εκτεταμένες εκπτώσεις.

Ο γερμανικός όμιλος αθλητικών ειδών ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι αναμένει πλέον λειτουργικά κέρδη 2,5 δισ. ευρώ για το σύνολο της χρονιάς, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Η νέα εκτίμηση ξεπερνά και τις προσδοκίες της αγοράς, καθώς οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg τοποθετούσαν κατά μέσο όρο τα λειτουργικά κέρδη στα 2,4 δισ. ευρώ.

Παρά τη θετική ανακοίνωση, η μετοχή της Adidas εμφάνιζε μικρή μεταβολή στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης στη Φρανκφούρτη. Μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, ο τίτλος κατέγραφε απώλειες 6,5% από τις αρχές του έτους, αποτυπώνοντας τις επιφυλάξεις των επενδυτών για τις προοπτικές του κλάδου.

Μετά τη μόδα των Samba, το νέο στοίχημα της Adidas

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπγιορν Γκούλντεν (Bjoern Gulden), επιχειρεί να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική της Adidas μετά την πολυετή επιτυχία των ρετρό αθλητικών παπουτσιών, όπως τα ιδιαίτερα δημοφιλή Samba.

Η στρατηγική του Νορβηγού μάνατζερ δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στα προϊόντα που προορίζονται για αθλητικές επιδόσεις, παράλληλα με την ταχύτερη προσαρμογή στις τοπικές καταναλωτικές τάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση ενθαρρύνει τις ομάδες της εταιρείας σε διαφορετικές αγορές να εντοπίζουν έγκαιρα τις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών και να προσαρμόζουν ανάλογα τις συλλογές τους.

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να αποδίδει, καθώς η Adidas αναφέρει κερδοφόρα ανάπτυξη στις κατηγορίες τρεξίματος, ποδοσφαίρου και προπόνησης, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή είναι η δυναμική στις συλλογές αθλητικών ενδυμάτων.

Πώς η Adidas αποφεύγει τις μεγάλες εκπτώσεις

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Adidas στη σημερινή συγκυρία είναι η δυνατότητά της να διαθέτει μεγάλο μέρος των προϊόντων της σε κανονικές τιμές πώλησης, χωρίς εκτεταμένες προσφορές.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί τη γερμανική εταιρεία από ανταγωνιστές της, μεταξύ των οποίων και η Nike, που έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν σε μειώσεις τιμών για να περιορίσουν τα αποθέματά τους και να ενισχύσουν τις πωλήσεις.

Η ευρύτερη αγορά αθλητικών ειδών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, από τους δασμούς και την ασθενή καταναλωτική εμπιστοσύνη μέχρι τις ανησυχίες ότι η μεγάλη άνθηση των sneakers μετά την πανδημία χάνει τη δυναμική της.

Ιδιαίτερα στον κλάδο των υποδημάτων lifestyle, τα υψηλά αποθέματα και οι συνεχείς εκπτώσεις εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις.

Ωστόσο, η Adidas εκτιμά ότι οι συγκεκριμένοι αρνητικοί παράγοντες θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Επιστροφές δασμών 200 εκατ. ευρώ ενισχύουν τα αποτελέσματα

Καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση των προβλέψεων έπαιξαν και οι επιστροφές δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Adidas ανακοίνωσε ότι κατά το τρίτο τρίμηνο κατέγραψε επιστροφές αμερικανικών δασμών ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, οι οποίες ενίσχυσαν τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι τόσο οι πωλήσεις όσο και τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Πάντως, η εταιρεία επισήμανε ότι οι δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές επηρέασαν αρνητικά τις επιδόσεις της, αντισταθμίζοντας μέρος της θετικής επίδρασης.

Η διοίκηση σχεδιάζει να επανεπενδύσει περίπου 100 εκατ. ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο σε πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και θα επιτρέψουν στην εταιρεία να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τα ετήσια έσοδα, αναμένοντας αύξηση πωλήσεων 9% έως 10% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Θετικό μήνυμα για τον κλάδο των αθλητικών ειδών

Οι ανακοινώσεις της Adidas προσέφεραν μια νότα αισιοδοξίας σε μια αγορά που βρίσκεται υπό πίεση, ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό δίκτυο χονδρικών πωλήσεων αθλητικών υποδημάτων.

Η αναλύτρια της Piper Sandler, Άννα Αντρέεβα, επισήμανε ότι τα σχόλια της Adidas ενδέχεται να περιορίσουν ορισμένες από τις ανησυχίες των επενδυτών για τις προοπτικές του κλάδου.

Ενδεικτικό είναι ότι η μετοχή της Nike ενισχύθηκε μετά τις ανακοινώσεις της γερμανικής εταιρείας, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά τα μηνύματα για τη ζήτηση.

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι οι αναλυτές τον ίδιο βαθμό αισιοδοξίας.

Ο Εντουάρ Ομπέν, αναλυτής της Morgan Stanley, σημείωσε ότι, αν και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι επιστροφές δασμών είχαν σημαντική συμβολή στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι οι επενδυτές ενδέχεται να μην αναθεωρήσουν ουσιαστικά τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις τους για την Adidas το 2027 και το 2028.

Στις 29 Οκτωβρίου τα αναλυτικά αποτελέσματα

Η Adidas αναμένεται να δημοσιεύσει τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 29 Οκτωβρίου, οπότε θα δοθεί πληρέστερη εικόνα για την πορεία των διαφορετικών δραστηριοτήτων της.

Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη διατηρησιμότητα των υψηλών περιθωρίων κέρδους, στην πορεία των αποθεμάτων και στις προοπτικές ανάπτυξης των αθλητικών συλλογών.

Το βασικό στοίχημα για την Adidas είναι να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά τη μεγάλη επιτυχία των Samba, στηριζόμενη σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζει την κερδοφορία της μέσω εκπτώσεων.

Η ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων αποτελεί θετική εξέλιξη, όμως η αγορά θα αναζητήσει στα επόμενα αποτελέσματα ενδείξεις ότι η βελτίωση δεν εξαρτάται κυρίως από έκτακτα οφέλη, όπως οι επιστροφές δασμών.