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Ο πληθωρισμός στην Αυστραλία επιβράδυνε τον Αύγουστο, παρά την έντονη άνοδο του ενεργειακού κόστους, περιορίζοντας τις εκτιμήσεις των αγορών ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) θα προχωρήσει άμεσα σε νέα αύξηση επιτοκίων.

Ο βασικός δείκτης πληθωρισμού, που παρακολουθεί στενά η RBA και εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες μεταβολές στις τιμές, αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, έναντι ανόδου 0,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε ετήσια βάση, ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,6%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις αγορές να περιορίσουν τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της RBA.

Υποχωρεί το αυστραλιανό δολάριο, πέφτουν οι αποδόσεις

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, το αυστραλιανό δολάριο υποχώρησε έως 0,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Παράλληλα, η απόδοση του τριετούς κρατικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,87%, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η RBA δεν θα βιαστεί να αυξήσει ξανά το κόστος δανεισμού.

Οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα περίπου 25% για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, από περίπου 40% πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων.

Παρότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν ακόμη μία αύξηση επιτοκίων στον τρέχοντα κύκλο, εκτιμούν ότι αυτή πιθανότατα θα μετατεθεί για τον Μάρτιο, αντί για τον Φεβρουάριο που προεξοφλούσαν προηγουμένως.

Η ενέργεια και ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν πιέζουν τις οικονομίες

Η Αυστραλία, όπως και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, βρίσκεται αντιμέτωπη με επίμονες πληθωριστικές πιέσεις από τα τέλη του προηγούμενου έτους, καθώς η ισχυρή ζήτηση συγκρούεται με περιορισμούς στην παραγωγική δυναμικότητα.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ το πετρέλαιο Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή έχει αναγκάσει αρκετές κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν πιο αυστηρή στάση, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους απειλεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Η RBA έχει προχωρήσει σε τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, με την τελευταία παρέμβαση να φέρνει το κόστος δανεισμού στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2011.

Μέσα στον ίδιο μήνα, κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία κινήθηκαν επίσης προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική, λόγω των πιέσεων που προκαλεί η ενεργειακή αβεβαιότητα.

Η RBA αποκτά περιθώριο αναμονής

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό δίνουν, ωστόσο, στην αυστραλιανή κεντρική τράπεζα μεγαλύτερη ευχέρεια να αξιολογήσει την πορεία των τιμών πριν λάβει νέες αποφάσεις.

«Μπορεί κανείς ουσιαστικά να ξεχάσει μια αύξηση επιτοκίων από την RBA τον Νοέμβριο», δήλωσε ο Πρασάντ Νεουάχα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της TD Securities στη Σιγκαπούρη.

Όπως εκτίμησε, τα στοιχεία προσφέρουν στην κεντρική τράπεζα «ανάσα», την οποία πιθανότατα θα αξιοποιήσει, διατηρώντας αμετάβλητο το επιτόκιο μέχρι το τέλος του έτους.

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