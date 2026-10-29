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Ισχυρή αύξηση των εσόδων από τις συναλλαγές μετοχών κατέγραψε η Societe Generale κατά το τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η ευνοϊκή συγκυρία στις χρηματιστηριακές αγορές συνεχίζει να ενισχύει την κερδοφορία των μεγάλων τραπεζών.

Τα έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας εκτινάχθηκαν κατά 46%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 1,2 δισ. ευρώ (1,3 δισ. δολαρίων), σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας την Πέμπτη.

Η επίδοση ξεπέρασε σημαντικά ακόμη και την υψηλότερη πρόβλεψη των αναλυτών και πλησίασε την αύξηση κατά 50% που είχε ανακοινώσει μία ημέρα νωρίτερα η ανταγωνίστρια BNP Paribas.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη της Societe Generale ανήλθαν σε 1,89 δισ. ευρώ κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν εξίσου θετική σε όλες τις δραστηριότητες. Τα έσοδα από τις συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος υποχώρησαν κατά 21%, στα 474 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της χαμηλότερης δραστηριότητας στην αγορά επιτοκίων.

Επιπλέον, αναλυτές της KBW χαρακτήρισαν «πηγή ανησυχίας» το γεγονός ότι οι δαπάνες της τράπεζας ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Η άνοδος στο trading μετοχών και οι επιδόσεις του τριμήνου

Τα αποτελέσματα της Societe Generale ακολουθούν ένα μοτίβο που έχει καταγραφεί ευρύτερα στον τραπεζικό κλάδο, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.

Πολλές τράπεζες έχουν ανακοινώσει ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων από τις συναλλαγές μετοχών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την υποχώρηση των δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης χρεογράφων.

Η εξέλιξη αποτελεί επίσης ενίσχυση των προσπαθειών του διευθύνοντος συμβούλου Σλάβομιρ Κρούπα να επεκτείνει τις δραστηριότητες της Societe Generale στην αγορά μετοχών.

Νωρίτερα φέτος, η τράπεζα ξεκίνησε για πρώτη φορά να προσφέρει υπηρεσίες cash prime brokerage, διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών της προς θεσμικούς επενδυτές.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Συνολικά έσοδα: 7,17 δισ. ευρώ, έναντι 6,66 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025 και εκτιμήσεων για 6,85 δισ. ευρώ.

7,17 δισ. ευρώ, έναντι 6,66 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025 και εκτιμήσεων για 6,85 δισ. ευρώ. Προβλέψεις: 410 εκατ. ευρώ, από 370 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις.

410 εκατ. ευρώ, από 370 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις. Καθαρά κέρδη: 1,89 δισ. ευρώ, έναντι 1,52 δισ. ευρώ πέρυσι και προβλέψεων για 1,66 δισ. ευρώ.

1,89 δισ. ευρώ, έναντι 1,52 δισ. ευρώ πέρυσι και προβλέψεων για 1,66 δισ. ευρώ. Λειτουργικές δαπάνες: 4,09 δισ. ευρώ, από 4,06 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, έναντι εκτιμήσεων για 3,99 δισ. ευρώ.

4,09 δισ. ευρώ, από 4,06 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, έναντι εκτιμήσεων για 3,99 δισ. ευρώ. Έσοδα από συναλλαγές μετοχών: 1,20 δισ. ευρώ, έναντι 820 εκατ. ευρώ το 2025 και εκτιμήσεων για 880 εκατ. ευρώ.

1,20 δισ. ευρώ, έναντι 820 εκατ. ευρώ το 2025 και εκτιμήσεων για 880 εκατ. ευρώ. Έσοδα από συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων (FICC): 470 εκατ. ευρώ, από 600 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 540 εκατ. ευρώ.

470 εκατ. ευρώ, από 600 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 540 εκατ. ευρώ. Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1: 13,4%, έναντι 13,7% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και εκτιμήσεων για 13,3%.

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία και η έκθεση στο δημόσιο χρέος

Η τράπεζα, με έδρα το Παρίσι, βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, όπου ορισμένες από τις πρόσφατες διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί την άνοδο του κόστους δανεισμού, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα περισσότερο για τη δυνατότητά της να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η Societe Generale ανακοίνωσε ότι διατηρεί «περιορισμένη έκθεση» ύψους περίπου 7,2 δισ. ευρώ στα γαλλικά κρατικά ομόλογα (OAT).

Από το ποσό αυτό, το 95% αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος, σύμφωνα με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων προς τους επενδυτές.

Η συνολική έκθεση της τράπεζας στο γαλλικό Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των δανείων προς φορείς του δημόσιου τομέα, ανέρχεται σε 22 δισ. ευρώ.

Τα ομόλογα που διακρατούνται και αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος δεν απαιτείται να επαναποτιμώνται με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς στον ισολογισμό, γεγονός που περιορίζει τις διακυμάνσεις των λογιστικών αποτιμήσεων.

Η έκθεση στα data centers και στις εταιρείες τεχνολογίας

Η Societe Generale αναφέρθηκε επίσης στην έκθεσή της σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κέντρα δεδομένων, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής και στο λογισμικό.

Πρόκειται για κατηγορίες δανειοληπτών που έχουν βρεθεί πρόσφατα υπό αυξημένη επενδυτική εξέταση.

Η γαλλική τράπεζα χαρακτήρισε την έκθεσή της «καλά διαφοροποιημένη», υπολογίζοντας το λεγόμενο exposure at default, δηλαδή το ποσό της έκθεσης σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, σε περίπου 12 δισ. ευρώ.

Από το συνολικό αυτό ποσό, το 60% αφορά κέντρα δεδομένων.

Οι νέοι στόχοι κερδοφορίας και οι επιστροφές 21 δισ. ευρώ

Η Societe Generale ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των ετήσιων στόχων της για την αύξηση των εσόδων και την κερδοφορία.

Τον περασμένο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος Σλάβομιρ Κρούπα αναβάθμισε τον στόχο για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE), θέτοντάς τον μεταξύ 13% και 14% για το 2029.

Για την περίοδο μετά το 2029, ο στόχος προβλέπει απόδοση άνω του 15%.

Οι νέες επιδιώξεις συγκρίνονται με στόχο απόδοσης περίπου 11% για το 2026.

Παράλληλα, ο Κρούπα επιδιώκει να περιορίσει τον δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω από το 55% έως το 2029, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της τράπεζας.

Έχει επίσης δεσμευτεί για επιστροφές τουλάχιστον 21 δισ. ευρώ στους επενδυτές, συνολικά για την περίοδο έως και το 2029.