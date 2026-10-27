-Χαίρετε, νομίζω ότι δικαιωματικά το πρόσωπο των ημερών είναι ο Χρυσοχοΐδης γιατί ειδικά αυτή η δεύτερη υπόθεση με τους φούρνους, το human trafficking, τις 433 «επιχειρήσεις» και τους 100 αχυρανθρώπους του χιλιάρικου, είναι η πιο συγκλονιστική υπόθεση απάτης των τελευταίων δεκαετιών. Όχι, για πανηγύρια δεν είναι, μάλλον χώρα για πανηγύρια είμαστε, αλλά πάντως έτσι ή αλλιώς στο τέλος η υπόθεση αποκαλύφθηκε. Όπως αντιλαμβάνεστε είναι αδιανόητο να στηθεί και να μεγαλουργήσει μια τέτοια υπόθεση σε μια χώρα που δεν υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά ή αδιαφορία ή και τα δυο μαζί. Και μην το πάμε στην κυβέρνηση της ΝΔ αυτό, γιατί ο Γιαννακόπουλος έχει ξεκινήσει τα ντράβαλα με τα δικαστήρια από το 2015 όπου έφαγε καμιά δεκαριά χρόνια φυλακή μεταξύ άλλων και για εκμετάλλευση γυναικών, έκανε έφεση και βγήκε έξω με 200.000 ευρώ εγγύηση και τον Νοέμβριο του 2018 απαλλάχθηκε γιατί δεν πήγαν οι μάρτυρες (γυναίκες) να καταθέσουν. Ούτως ή άλλως η μαστροπεία έγινε πλημμέλημα επί ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε κάτι; Αλλά βέβαια, για να μην αδικούμε κανέναν, όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να εξαπατάς σε τέτοιο μέγεθος το κράτος και να μη συμμετέχουν και δεκάδες κρατικοί ή δημοτικοί υπάλληλοι στο κόλπο. Δηλαδή τώρα εκεί στη Ρόδο δεν νομίζω ότι θέλει και πολύ σκέψη να καταλάβει κανείς πως είχε 28 παραλίες και μπιτσόμπαρα ο αρχηγός, γιατί αυτά χωρίς τη συνεργασία διαφόρων φορέων δεν γίνεται. Επίσης σ’ αυτές τις δουλειές πάντα χρειάζεται και ένα σκληρός εκπρόσωπος της εργατικής τάξης, ο συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος που όλοι θυμόμαστε να αναστατώνει τη ΔΕΗ, πάντοτε για συμφέροντα του λαού. Κατέβαζε διακόπτες ο Ρίζος γενικώς. Κατά τα λοιπά το Μ.Μ έχει την άποψη ότι οι αποκαλύψεις των σκανδάλων φοροδιαφυγής ευνοούν την κυβέρνηση για αυτό και ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε “μεγάλα ψάρια” προχθές. Η γραμμή τους είναι “εμείς τους βάζουμε φυλακή, ενώ ο Τσίπρας τους άφηνε ελεύθερους”.

Μπεκίρης

-Χθες το απόγευμα ο Μιχάλης Μπεκίρης, διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου, έδωσε μια δήλωση στο ΑΠΕ, με την οποία, αφού είπε τη δική του άποψη, αποχώρησε από τη θέση του. Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη ότι δεν ήταν διορισμένος με ΦΕΚ, διότι δεν είχε πτυχίο, ή κάπως έτσι. Ο Μπεκίρης ενημέρωσε μόνο τον Μητσοτάκη και έως και χθες το πρωί μετείχε (και τοποθετήθηκε μάλιστα επί τρεχόντων θεμάτων) στον πρωινό καφέ του Μ.Μ. Προσωπικά θεωρώ εντελώς γελοίο τον «όρο» ενός πτυχίου για να συμμετέχεις σε μια θέση του λεγόμενου Επιτελικού Κράτους, ειδικά όταν δεν υπάρχει και ο όρος αυτός για το εκλέγεσθαι. Σε κάθε περίπτωση, ο Μπεκίρης είναι φίλος του Μητσοτάκη και ο πρωθυπουργός τον πάντρεψε το 2005, όταν πολιτικά δεν ήταν (σχεδόν) πουθενά. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να αποκοπεί από αυτόν, αλλά το τυπικό της υποθέσεως είναι τυπικό και δεν αλλάζει. Ο νόμος είναι νόμος για όλους και νομίζω ότι ορθώς έπραξε χθες, αν και έπρεπε να το είχε κάνει από την πρώτη ημέρα. Τώρα, αλήθεια, για το εθελοντικό της υποθέσεως αναρωτιέμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυρία Κουφονικολάκου, που έχει μια παρόμοια θέση δίπλα στον Τσίπρα (ή κάποιος άλλος ή άλλη σε άλλο κόμμα), πώς ζει, από πού μισθοδοτείται; Επιμονή στη Βόρεια Ελλάδα

Το τραπέζι Καραμανλή-Πιερρ στην Ξάνθη

Τι είδε ο Πιερρ σε Δράμα, Καβάλα και Ξάνθη

Η Μαρίνα από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη στο ΠΑΣΟΚ;

Οι Πασπίτες

Τα 5+1 χρυσά πακέτα της UEFA και οι μνηστήρες

Αttica Group: Η Goldman Sachs απέσυρε το ενδιαφέρον της, ο Κυριακού συνεχίζει για μειοψηφικό πακέτο

Συγκινησιακά φορτισμένος και ειλικρινής ο Αθανασίου στην αυλαία

Ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου άλλαξε το επώνυμό του σε Ελεύθερος

Από το σανίδι στα κότερα

Αμετάβλητα επιτόκια με πιθανότητες 94%

Η επιπλοκή από την αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Ο Τραμπ παγώνει τα τέλη, οι Έλληνες μετρούν το κόστος

Το Ορμούζ περνά και από το Λονδίνο

Σεμίραμις Παληού: Το πρόβλημα που δεν λύνεται με νέες ναυπηγήσεις

Χειμερινή ώρα και αγορές

Η Καλιφόρνια κυνηγά τους δισεκατομμυριούχους και εκείνοι ψάχνουν την έξοδο κινδύνου

Ακριβότερο χρήμα, φθηνότερες τράπεζες

Η Moody’s χάρισε χρόνο στους Γάλλους, αλλά ο λογαριασμός των 100 δισ. δεν παίρνει αναβολή

-Πού τον χάνεις πού τον βρίσκεις τον, καθώς προσπαθεί να συμμαζέψει τις διαρροές της ΝΔ κυρίως προς τα δεξιά με όχημα τα έργα που γίνονται σε πολλούς νομούς και τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Σήμερα, το μενού έχει, όπου έχει ενισχυθεί σημαντικά το κόμμα του Βελόπουλου και πάλι θα καταλήξει στη, όπου θα παρακολουθήσει και την παρέλαση. Μιας και είμαι στα της Θεσσαλονίκης να σας πω ότι πηγή του Μ.Μ μου περιέγραφε την, καθώς ανακάτεψε ουσιαστικά την τράπουλα και τραβάει κεντρογενείς ψηφοφόρους προς τη μεριά της ΝΔ. Βέβαια, το βασικό πρόβλημα της ΝΔ δεν είναι τόσο η Α' Θεσσαλονίκης, όσο η-Να σας πω ότι μετά την επίσκεψη τουχθες το απόγευμα στις εγκαταστάσεις τηςκαι τη θερμή υποδοχή από τον, τονκαι τα υπόλοιπα στελέχη, αφού κόμισε καλά μαντάτα για τα ελληνικά καπνά, ακολούθησεπου είναι μέσα στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Στο τραπέζι ήταν επίσης ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, αντιπεριφερειάρχες και άλλα στελέχη, αλλά γενικώς το κλίμα ήταν χαλαρό και ειδικά ο Καραμανλής που έπαιζε εντός έδρας ήταν σε καλά κέφια. Κακό δεν ήταν πάντως ούτε και αιφνιδιάστηκε κανείς. Το άλλο που έμαθα ήταν ότι. Λες να έχουμε τίποτα, που σίγουρα ενώνει;-Πριν από το τραπέζι, πάντως, οείχε πάει road trip στην, περνώντας από Καβάλα και Δράμα, όπου έκανε επαφές με επιμελητηριακό χρώμα. Κεντρική θέση στις συζητήσεις είχε η ανακοίνωση της, από το κέντρο της πόλης στα περίχωρα, μια εξέλιξη που ζητούσαν οι άνθρωποι της πόλης εδώ καικαι που αναμένεται να αποσυμφορήσει δραστικά την κυκλοφορία εντός του αστικού ιστού. Ως προς τα της Ξάνθης και της συνάντησης με τον, η συζήτηση των δύο τους εστιάστηκε στη λειτουργία τηςκαι στα μεγέθη της, που βαίνουν όλο και καλύτερα: μέσα σε μια πενταετία η, με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε όλες τις γειτονικές χώρες. Μόνο στην Ξάνθη, άλλωστε, μαζί με τους εποχικούς,. Ειδικά για το θέμα των καπνών, υπήρξε και, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπέρμετρες αυξήσεις στα καπνικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.-Όσο ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κονταροχτυπιούνται για τη δεύτερη θέση, διάφορα στελέχη που έχουν ή θέλουν να ανεβάσουν τις μετοχές τους στην κεντροαριστερά,. Και στην περιφέρεια η κινητικότητα που καταγράφεται εκπλήσσει κάποιες φορές ακόμη και τους άμεσα ενδιαφερόμενους (λέμε τώρα…). Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά -που λέει και το τραγούδι- η νυν ανεξάρτητη βουλευτής (από τον ΣΥΡΙΖΑ),ακούγεται ότι απομακρύνεται από το σενάριο να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, παρότι αρκετοί στοιχημάτιζαν γι’ αυτήν την εξέλιξη. Η Κοντοτόλη -σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ,- έχει ήδη δεχθεί. Την κρούση ανέλαβε ο γραμματέας του τοπικού ΠΑΣΟΚ δηλώνοντας μάλιστα ότι «άνθρωποι με το προφίλ της Κοντοτόλη είναι ευπρόσδεκτοι στο ΠΑΣΟΚ». Κεντροαριστεροί της περιοχής λένε ότι είναι θέμα χρόνου να έρθει το σχετικό σήμα και από τη Χαριλάου Τρικούπη, που αφορά στην πιθανή. Αν και η πολιτική επιλογή δεν είναι οικογενειακή υπόθεση, τοπικοί παράγοντες δεν αποκλείουν και την «αθόρυβη επιστροφή» του Γιάννη Ραγκούση στο ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος πάντως έχει αποφύγει τους τελευταίους μήνες κάθε δημόσια δήλωση, είτε για το νέο κόμμα Τσίπρα, είτε για το ΠΑΣΟΚ… Από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν η Κοντοτόλη, από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ έχει ήδη περάσει ο Τρικαλινός επίσης,, ο νυν αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου στο κόμμα Τσίπρα. Ο Μπαλατσούκας, που είχε μιλήσει σχετικά πρόσφατα στον Κύκλο Ιδεών του Βενιζέλου για το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας, θα είναι υποψήφιος με τη σημαία της ΕΛΑΣ στις προσεχείς εκλογές, πού αλλού; Στα Τρίκαλα, εκεί που αυτά τα πήγαινε-έλα των στελεχών τα λένε και-Είναι γνωστό ότι στο ΠΑΣΟΚ χρειάστηκαν να κάνουν Συνέδριο τον περασμένο Μάρτιο για να αποκλείσουν με κατηγορηματικό τρόπο –με ένα όχι- το. Δεύτερο Συνέδριο δεν κάνουν και μάλλον δεν χρειάζεται, τουλάχιστον επί του παρόντος, για τα σενάρια περί μετεκλογικής συνεργασίας τους με την Κουμουνδούρου, που βλέπει τα ποσοστά της να κατρακυλούν στο. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε βέβαια κάποιο δημοσκοπικό άλμα, αλλά άρχισε να «τσιμπάει» από τη ΔΕΘ και μετά, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κόλλησε, παρά τις προσδοκίες της στο. Και κάπου εκεί φύτρωσε σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ ένα νέο σενάριο, περί της. Αφορμή ήταν ο καφές στη Σκουφά των δύο εκπροσώπων Τύπου του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τουαντίστοιχα; Ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση πάντως Τσουκαλάς και Μελίδης ωςέχουν πιει πολλούς καφέδες μέχρι τώρα και ο τελευταίος ήταν στο μαγαζί της Σκουφά - ως εκεί, όμως.-Λοιπόν, σας είχα γράψει ότι την ερχόμενηεκτός από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές έχουμε και τη μεγάλη ημέρα της ελληνικής τηλεόρασης. Ή έστω… της ελληνικής πλατφόρμας. Ή και των δύο. Εκείνη την ημέρα στη Γενεύη ηπρόκειται να βγάλει σε. Φέτος λοιπόν οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να χτυπήσουν (on line και αφού τακτοποιήσουν τα οικονομικά τους με εγγυητικές επιστολές με ανοιχτά ποσά) πέντε ξεχωριστά πακέτα αγώνων, το κάθε ένα χωριστά, αλλά κάποιος θα μπορεί να τα χτυπήσει μεμιάς όλα μαζί.Τα αξιολογώ με βάση την εμπορικότητά τους.Όλα τα παιχνίδια του Champions League της Τρίτης και της Τετάρτης.Όλα τα παιχνίδια της Πέμπτης του Europa League και του Conference League.Ένα παιχνίδι επιλογής του Μέσου της Τετάρτης και ο τελικός του Champions League.Ένα παιχνίδι επιλογής του Μέσου την Πέμπτη και οι τελικοί του Europa League και του Conference League.Το πιο εμπορικό παιχνίδι της Τρίτης του Champions League. Λογικά το πακέτο Α και Β είναι για τις πλατφόρμες, ενώ τα υπόλοιπα τρία κάνουν και για ελεύθερα κανάλια χωρίς συνδρομή. Ξαναλέω βέβαια ότι η UEFA δίδει την επιλογή να τα χτυπήσει ένας δυνατός παίκτης όλα μαζί. Στις 3 Νοεμβρίου ο διαγωνισμός θα αφορά -εκτός από την Ελλάδα- την Τουρκία, το Ισραήλ, την Κύπρο και τη Μάλτα, αλλά και την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Σας έχω ήδη γράψει ότι οι ενδιαφερόμενοι από Ελλάδα είναι ηκαι η. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες όπως ξαναείπα και για ενδιαφέρον από διεθνείς πλατφόρμες, είχα γράψει για τη. Αν λάβει υπόψιν του κάποιος τον ανταγωνισμό, τους περίπουπου σε λίγο… θα κυκλοφορούν ελεύθεροι γιατί χάνονται ή λήγουν τα τηλεοπτικά αθλητικά δικαιώματα που έχουν,. Κάποιοι υπολογίζουν ακόμα καιαν θέλει ο παίκτης να εξασφαλίσει τα πάντα για 4 χρόνια.-Να περάσουμε στα νέα της αγοράς, ξεκινώντας από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για τον ακτοπλοϊκό όμιλοκαθώς είχαμε εξελίξεις. Οι διαπραγματεύσεις με τηνγίνονταν από δυο επενδυτές που ενδιαφέρονταν για κοινή επένδυση και συγκεκριμένα τηνκαι το επενδυτικό σχήμα που έχει δημιουργηθεί μέσω της συνεργασίας του επενδυτικού ομίλου της οικογένειας Κυριακούκαι τουπου είναι το κρατικό επενδυτικό fund του Κατάρ. Τα νεότερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι ηκαθώς η Επενδυτική Επιτροπή μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στιςτης Αttica Group “ζύγισε” το ρίσκο της επένδυσης, ενώ για την απόφαση εκτός από το περιστατικό με το «BLUE CARRIER 2» μέτρησε και το ναυάγιο που έγινε αρχές Σεπτεμβρίου μεόπως και ένα ακόμη ναυάγιο που έγινε εκείνη την περίοδο στην Ασία. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πληροφορίεςκαι αφορά πλέον τηντου ακτοπλοϊκού ομίλου.-Τίτλοι τέλους έπειτα από. Συγκινησιακά φορτισμένος και ειλικρινής εμφανίστηκε στη χθεσινή συνέντευξη ο Αθανασίου, όπου ανακοίνωσε ο ίδιος την αποχώρησή του από CEO. Η θέλησή του να αποχωρήσει, είπε, ήταν κάτι που είχε συζητήσει με τονοπό τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ θα παραμείνει κοντά στη νέα διοίκηση της Lamda λόγω των καλών σχέσεων με τον μέτοχο, κάτι που φάνηκε και από τη δήλωσή του πως μπορεί να φέρει ad hoc ιδέες που θα παρουσιάζει στον Σπ. Λάτση. Στον Οδ. Αθανασίου πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ξεκίνησε το 2014 και. Παράλληλα, ανέλαβε τις τύχες της Lamda Developments τον Μάρτιο του 2009, ακριβώς πριν από την εκδήλωση της κρίσης και κατάφερε να-Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θαρρείς ότι έχουν μυθιστορηματική βάση. Κι όμως, είναι πραγματικότητα. Η στήλη πληροφορεί, όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ο γνωστός επιχειρηματίας (της Μηχανικής και άλλων εταιρειών). Γιατί έγινε αυτό; Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος «όταν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ο πατέρας μου ζήτησε να αλλάξει το ''Εμφιετζόγλου'' με το όνομα του προγόνου μας, ''Λεύθερος'', κατά τα υπάρχοντα γραπτά κείμενα, του είπαν ότι δεν υπάρχει χρόνος ούτε διαδικασίες. Έτσι, το όνομα έμεινε. Ήρθαν ο πόλεμος, ο λιμός, ο εμφύλιος – δύσκολα χρόνια. Μετά, η Θεσσαλονίκη, Πολιτικός Μηχανικός, η Λένα, η Μελίνα. Ωραία χρόνια! Μετά, το ατύχημα, η αναπηρία, η ''Μηχανική'', το Αεροδρόμιο στα Σπάτα, το Χρηματιστήριο, η Βουλγαρία, η Ουκρανία και η Ρωσία. Χρόνια γεμάτα ένταση, ανάπτυξη, πρόοδο, επιτυχίες. Και μαζί μ’ αυτά, τα χωριά της Φλώρινας, η Θράκη, οι Πομάκοι, η Μαριούπολη, τα Πατριαρχεία, το Άγιον Όρος. Ακολούθησαν, δύσκολες στιγμές, επιλογές συνειδήσεως, πόλεμος με τα καρτέλ. Και οι ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ με όλη τη δύναμη της ψυχής. Ύστερα από τόσα χρόνια όφειλα να κάνω αυτό που δεν είχε επιτύχει ο πατέρας μου. Ζήτησα από τον δήμο Κομοτηνής την αλλαγή του Εμφιετζόγλου με το Ελεύθερος. Η αίτησή μου ενεκρίθη από τον δήμο Κομοτηνής με την απόφαση 44/2025.. Άλλωστε πάντα στη ζωή μου προσπαθούσα να είμαι Πρόδρομος και Ελεύθερος». Πράγματι, τον Ιανουάριο του 2025 βγήκε η σχετική απόφαση του δημάρχου Κομοτηνής, η οποία βασίστηκε στις διατάξεις του Ν.Δ. 2573/1953 περί αλλαγής επωνύμου καθώς ο επιχειρηματίας (και πρώην αρχηγός πολιτικού κόμματος» τεκμηρίωσε το αίτημά του επικαλούμενος ιστορικούς και οικογενειακούς λόγους τιμής (προς εκπλήρωση της ανεκπλήρωτης επιθυμίας του πατέρα του). Πάντως, μπορεί να άλλαξε το επώνυμο, αλλά ο ίδιος παραμένει. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, η «επίσημη πρώτη» του νέου επωνύμου γίνεται με ένα (ακόμη) σφυρί για το μεγάλο συγκρότημα στα Ανάβρυτα. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, «κα’θου ο πλειστηριασμός είναι ο Πρόδρομος Ελεύθερος (πρώην Εμφιετζόγλου), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής τέρμα οδού Φοινίκων – Ανάβρυτα και ήδη Τζων Βορρέ», ενώ σημειώνεται ότι «με την υπ’αρ. 44/8-1-2025 και με αριθμό πρωτοκόλλου 199 Απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής έγινε αλλαγή επωνύμου από «ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ» σε «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», η οποία επισυνάφθηκε στην κατασχετήρια έκθεση». Το νέο σφυρί, με επισπεύδουσα τηκαι μέχρι τότε μπορεί βέβαια να ανασταλεί. Η κατάσχεση έγινε γιαπλέον τόκων και εξόδων εκτέλεσης. Αφορά το ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του ενιαίου οικοπέδου επιφάνειας, που περιλαμβάνει κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από, με εκθεσιακούς χώρους έργων τέχνης, μονοκατοικία – βίλα, γραφεία, βοηθητικά κτίσματα, εγκαταστάσεις, πισίνα, ελικοδρόμιο κ.α. Το εν λόγω ακίνητο έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο των πλειστηριασμών και με σημαντικές αποκλίσεις στην τιμή πρώτης προσφοράς. Πριν από έναν χρόνο, στις 20 Νοεμβρίου, το σφυρί χτύπησε με επισπεύδουσα τη Cepal και με τιμή πρώτης προσφοράς τααλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Στις 26 Νοεμβρίου 2025, ξανά με επισπεύδουσα την Intrum, και με τιμή πρώτης προσφοράς τα, οδηγήθηκε σε αναστολή. Ακολούθησε επαναληπτικό (με τη Cepal) στις 19 Δεκεμβρίου 2025, με την τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 20%, στα(από 12,5 εκατ. ευρώ), αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Για τον επόμενο πλειστηριασμό, που βασίζεται σε νέα έκθεση εκτίμησης, ηκαι για το 50% (με συντελεστή απομείωσης λόγω συγκυριότητας), η-Οείναι από τα πιο γνωστά ονόματα στον χώρο των θεατρικών παραγωγών και γενικότερα του θεάματος, συνεχίζοντας μια μακρά οικογενειακή παράδοση. Παράλληλα, είναι σύζυγος της δημοσιογράφου και ευρωβουλευτού. Μαθαίνω όμως ότι χθες Δευτέρα 26 Οκτωβρίου προχώρησε στη(προερχόμενη προφανώς από τα αρχικά του ονόματός του στα αγγλικά) η οποία εδρεύει στο «στρατηγείο» των επιχειρήσεών του, επί της οδού Δεριγνύ. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο σκοπό της που περιλαμβάνει ως κύρια δραστηριότητα τις. Ως δευτερεύουσες έχει… πολύ πράμα. Συγκεκριμένα, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς, ενοικίαση επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα, πλοίων ψυχαγωγίας (κότερα, θαλαμηγοί, βενζινάκατοι κ.λπ.), με πλήρωμα, εστιατόρια και φαστ φουντ, τροφοδοσία εκδηλώσεων (Catering), αλλά και παροχή γευμάτων και ποτών από κυλικείο που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους. Φαίνεται ότισε θάλασσα και στεριά…Το, διαιρούμενο σε ισάριθμα εταιρικά μερίδια του 1 ευρώ και τα κατέβαλε ο Θόδωρος Μαροσούλης. Ο ίδιος ανέλαβε και τη διοίκηση της εταιρείας.-Η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων στη συνεδρίαση τηςαποτελεί την πλέον αναμενόμενη απόφαση του τρέχοντος κύκλου νομισματικής πολιτικής. Οι πλατφόρμεςσε αυτό το ενδεχόμενο, ενώ το. Σε δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ 100 οικονομολόγων, που πραγματοποιήθηκε στις 16–20 Οκτωβρίου, οικαι όλοι προέβλεπαν αύξηση τον Δεκέμβριο.-Υπάρχει, όμως, μιαπου καθιστά την εβδομάδα σημαντικότερη απ’ όσο θα δικαιολογούσε μια ήδη προεξοφλημένη απόφαση διατήρησης των επιτοκίων. Ηέχει καθυστερήσει τη δημοσίευση τόσο της έκθεσης απασχόλησης του Σεπτεμβρίου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) όσο και του δείκτη τιμών καταναλωτή του ίδιου μήνα. Η, καθώς το BLS έχει αναβάλει επ’ αόριστον τις δύο δημοσιεύσεις, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης. Η ιδιωτική εκτίμηση της ADP έδειξεστον ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η ένδειξη για την αγορά εργασίας που έχει στη διάθεσή της η επιτροπή. Το γεγονός αυτό αλλάζει ουσιαστικά τη σημασία της συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης. Οδεν μπορεί να επικαλεστεί επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία επιβραδύνεται. Ούτε, όμως, μπορεί να επικαλεστεί επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητά της. Η επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της χωρίς πλήρη επίσημη εικόνα για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Συνεπώς,θα αποτελέσουν τη μοναδική ένδειξη για την αγορά σχετικά με το-Ένα ελληνόκτητο πλοίο μπορεί να πληρώνει αμερικανικό «πρόστιμο» μόνο και μόνο επειδή κατασκευάστηκε σε κινεζικό ναυπηγείο. Αυτή είναικαι τα οποία προτείνει τώρα να κρατήσει στον πάγο για ακόμη δύο μήνες,. Η εξέλιξη ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους, οι οποίοι έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ναυπηγήσεις στην Κίνα. Το ζήτημα δεν περιορίζεται στις νέες παραγγελίες. Αφορά και τα πλοία που ήδη ταξιδεύουν, καθώς ενδεχόμενη επαναφορά των τελών θα μπορούσε να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητά τους στις μεταφορές προς τις ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την κινεζική κυριαρχία στις ναυπηγήσεις, αλλά. Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα απορροφήσει την επιβάρυνση. Είτε θα περάσει στον ναυλωτή μέσω υψηλότερων ναύλων είτε θα αναγκαστεί ο πλοιοκτήτης να προσφέρει χαμηλότερη τιμή για να διατηρήσει το πλοίο του ανταγωνιστικό.. Εάν τα κινεζικής κατασκευής πλοία καταστούν ακριβότερα για τα αμερικανικά λιμάνια, από τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί αλλού, όπως για παράδειγμα στην Ιαπωνία και στην Κορέα, ενδέχεται τα μη κινεζικά να αποκτήσουν εμπορικό πλεονέκτημα. Με άλλα λόγια,, αποκλειστικά λόγω του ναυπηγείου κατασκευής τους. Και αυτό είναι κάτι που οι ναυλωτές δεν πρόκειται να αγνοήσουν.-Στο Λονδίνο δοκιμάζεται κάτι περισσότερο από ένας ναυλοδείκτης. Δοκιμάζεται η. Από τη μία βρίσκεται η, μεγάλος διεθνής έμπορος ενέργειας και πρώτων υλών, που αγοράζει, πουλά και μεταφέρει πετρέλαιο. Από την άλλη, η, η εταιρεία που παράγει δείκτες αναφοράς για τους ναύλους. Αντικείμενο της σύγκρουσης είναι ο, ο δείκτης για τη μεταφορά αργού με υπερδεξαμενόπλοια VLCC από τον Περσικό Κόλπο στην Κίνα, μέσω Ορμούζ. Η Mercuria αμφισβητεί κατά πόσο εξακολουθεί να αποτυπώνει την αγορά ενώ ο Baltic υπερασπίζεται τη μεθοδολογία του. Το κρίσιμο είναι ότι. Ενδεχόμενη αναδρομική ακύρωσή του θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στα συνδεδεμένα συμβόλαια. Εδώ αρχίζουν τα. Αν αμφισβητηθεί δικαστικά το κοινά αποδεκτό μέτρο τιμολόγησης, η συζήτηση περνά από το ύψος του ναύλου στην ίδια τη βεβαιότητα του συμβολαίου. Και για τοόταν η γεωπολιτική ανατρέπει τις παραδοχές της αγοράς. Το παραδοσιακό οικοδόμημα της ναυλαγοράς στηρίζεται στην αποδοχή κοινών κανόνων, ακόμη και όταν κάποιος χάνει.-Πλοία μπορούν να ναυπηγηθούν, αλλά το ερώτημα είναι. Τον προβληματισμό αυτόν ανέδειξε ηαπό τη Σαγκάη, βάζοντας τηνστην ίδια εξίσωση με τις γεωπολιτικές αναταράξεις, την προσφορά στόλου, τη ζήτηση και την απανθρακοποίηση. Η CEO της, μιλώντας στο North Bund International Shipping Forum 2026, έστρεψε την προσοχή σε έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αξιοποίηση των επενδύσεων σε πλοία νέας τεχνολογίας. Η Παληού έθεσε το ζήτημα της. Η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα απαιτεί πληρώματα με διαφορετική εκπαίδευση, ενώ η αυξανόμενη αυτοματοποίηση αλλάζει τις απαιτήσεις από τους αξιωματικούς γέφυρας και μηχανής. Πρόκειται για δύο ανάγκες που οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν παράλληλα με την ανανέωση των στόλων τους. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες πλοιοκτήτες που σχεδιάζουν νέες ναυπηγήσεις. Το κόστος ενός σύγχρονου πλοίου μπορεί να υπολογιστεί και να χρηματοδοτηθεί. Η διαθεσιμότητα, όμως, κατάλληλα εκπαιδευμένων αξιωματικών δεν εξασφαλίζεται με την υπογραφή ενός ναυπηγικού συμβολαίου. Και όπως προκύπτει από την τοποθέτηση της Παληού,-Λόγω αλλαγής ώρας στη Ευρώπη οι συναλλαγές σταθα αρχίζουν στιςκαι θα τελειώνουν στις. Η προ συνεδρίαση θα ξεκινά στις. Το ωράριο των συναλλαγών θα επιστρέψει στην κανονικότητα από τις-Στη Silicon Valley οι δισεκατομμυριούχοι έχουν συνηθίσει να μετακινούν ολόκληρες αγορές με μία τους δήλωση. Τώρα, όμως, μετακινούν τις κατοικίες τους, γιατί. Η πρόταση για έναν εφάπαξ φόρο στους έχοντες περιουσία άνω τουθα κριθεί στις κάλπες της. Οι υποστηρικτές της υπολογίζουν έσοδα, κυρίως για την υγεία. Μόνο που οι οικονομολόγοι του Stanford κατεβάζουν τον λογαριασμό στα, καθώς αρκετοί μεγιστάνες έχουν ήδη αποχωρήσει. Μεταξύ αυτών, οι, ενώ οβρήκε διαφορετική λύση: συμφωνία με τη Meta, που του επιτρέπει να πουλήσει μετοχές χωρίς να χάσει τον έλεγχο της εταιρείας. Και το απολαυστικότερο; Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, φοβούμενος ότι θα χάσει περισσότερους φορολογουμένους από όσους θα καταφέρει να φορολογήσει. Στην πολιτεία που έγινε πλούσια χάρη στην κινητικότητα των κεφαλαίων, ανακάλυψαν ξαφνικά ότι κινητικότητα διαθέτουν και οι κάτοχοί τους.είναι αν τελικά η Καλιφόρνια θα εισπράξει δισεκατομμύρια ή θα μείνει να μετρά τις διευθύνσεις που άλλαξαν.-Επί δύο χρόνια οι τράπεζες ήταν το στοίχημα-πιλότος της Ευρώπης. Όσο ανέβαιναν τα επιτόκια, ανέβαιναν και οι μετοχές των τραπεζών. Τον Οκτώβριο, το στοίχημα γύρισε. Οι ίδιες αγορές που τιμολογούν, σήμερα αποφεύγουν τις τραπεζικές μετοχές. Ένα γράφημα του Bloomberg, τα λέει όλα με 4 αριθμούς. Ο, από 1,65 στην κορυφή του Αυγούστου. Ο, από 1,85. Όσον αφορά την τιμή προς τα κέρδη (P/E),. Η Ευρώπη παραμένει φθηνότερη, αλλά η πτώση αμφοτέρων είναι συγχρονισμένη. Ο δείκτηςστις ΗΠΑ έγραψε(το μακρύτερο πτωτικό σερί από το 2008) και βρίσκεται, παρά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με τη Citi να μιλά για τα καλύτερα έσοδα τρίτου τριμήνου της δεκαετίας. Στην Ευρώπη ο λογαριασμός είναι πιο βαρύς. Ο Τραπεζικός δείκτης έχασεαπό την κορυφή της. Γιατί δεν βοηθούν τα επιτόκια; Επειδή πλέον ανεβαίνουν για λάθος λόγο. Από το 2022, η άνοδος σήμαινε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Τώρα σημαίνει(ευρύτερο από το 2012),, απειλή για τα κόκκινα δάνεια και φρένο στη ζήτηση πίστωσης. Το. Με άλλα λόγια, οι ζημίες δεν φαίνονται, εκτός αν χρειαστεί να ρευστοποιηθούν. Η έρευνα της Bank of America τον Σεπτέμβριο έδειχνε καθαρό ποσοστό. Το πιο γεμάτο βαγόνι αδειάζει πρώτο.-Στο Παρίσι μπορούν να ανοίξουν σαμπάνιες, αλλά καλό θα ήταν να κρατήσουν και την απόδειξη. Διότι ηδιατηρώντας την αξιολόγηση Aa3 με αρνητικές προοπτικές, αλλά τοπαραμένει απειλητικό. Όπως παραμένει και ο εφιάλτης των τόκων που προβλέπεται πως θα