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Αυξάνεται η ανησυχία στην αμερικανική αγορά χρέους για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις της Alphabet στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες χρηματοδοτούνται και μέσω δανεισμού, θα καταφέρουν τελικά να αποδώσουν.

Το κόστος ασφάλισης έναντι ενδεχόμενων ζημιών από το χρέος της μητρικής της Google κινήθηκε ανοδικά την Πέμπτη, την ώρα που η μετοχή της κατέγραφε ισχυρή πτώση κοντά στο 11,5%, στον απόηχο των απογοητευτικών οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ICE Data Services, το κόστος των πενταετών συμβολαίων ασφάλισης έναντι πιστωτικού κινδύνου (CDS) για το χρέος της Google αυξήθηκε έως και κατά 5,3 μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 84 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τις 21 Σεπτεμβρίου, με την άνοδο να αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών.

Αντίστοιχη αύξηση στο κόστος ασφάλισης καταγράφηκε και για άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς που πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές, όπως η Meta Platforms, καθώς και για την εταιρεία ημιαγωγών Broadcom.

Η μητρική εταιρεία της Google και του YouTube ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς. Η απογοητευτική επίδοση επεκτάθηκε και στις διαφημιστικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης των τεράστιων επενδύσεων της Alphabet στην τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τομέας κατέγραψε τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 12 και πλέον μηνών.

Όπως εξηγεί ο Γκάβαν Νόλαν, εκτελεστικός διευθυντής τιμολόγησης προϊόντων σταθερού εισοδήματος της S&P Global Market Intelligence, οι επενδυτές σε μετοχές έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν τεράστια κέρδη εφόσον οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αποδειχθούν επιτυχημένες. Αντίθετα, οι κάτοχοι ομολόγων είναι εκείνοι που κινδυνεύουν να υποστούν τις συνέπειες εάν τα πράγματα εξελιχθούν αρνητικά.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών εταιρειών, αλλά και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσουν να δημιουργούν θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές.

«Κατά κάποιον τρόπο, η αγορά πιστώσεων αφηγείται μια κάπως διαφορετική ιστορία από εκείνη της αγοράς μετοχών όσον αφορά τον τεχνολογικό κλάδο», δήλωσε ο Νόλαν σε συνέντευξή του.

Η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα αποτυπώνεται και στην εντυπωσιακή άνοδο των συναλλαγών σε παράγωγα πιστωτικού κινδύνου που συνδέονται με τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Τζιγκάρ Πατέλ, στρατηγικού αναλυτή πιστωτικών αγορών της Barclays, η οποία βασίζεται σε στοιχεία από αρχεία συναλλαγών, ο όγκος συναλλαγών σε CDS που συνδέονται με τους 10 μεγαλύτερους παρόχους υπολογιστικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και κατασκευαστές ημιαγωγών έχει υπεροκταπλασιαστεί φέτος, φτάνοντας τα 176 δισ. δολάρια έως την περασμένη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά τα συμβόλαια, όπως εκείνα που συνδέονται με τη SpaceX, άρχισαν να διαπραγματεύονται μόλις τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τον Πατέλ, τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα παρουσιάζουν τα CDS της Oracle, με τον όγκο συναλλαγών το 2026 να έχει αυξηθεί σχεδόν έξι φορές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 46,8 δισ. δολάρια.