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Αυξάνεται η πίεση στη Alphabet, καθώς οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί στα έσοδα που περιμένουν οι επενδυτές. Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της μητρικής της Google αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την απόδοση των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που διοχετεύει στην AI, οδηγώντας τη μετοχή της σε πτώση 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό είναι ότι οι βασικές δραστηριότητες αναζήτησης και διαφήμισης, οι οποίες χρηματοδοτούν τις επενδύσεις του, εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης. Την ίδια ώρα, οι ανταγωνιστές του ενισχύουν τη θέση τους, ενώ οι δεσμεύσεις της Alphabet για μελλοντικές δαπάνες σε υπολογιστική ισχύ, κέντρα δεδομένων και ενέργεια έχουν ξεπεράσει συνολικά το 1 τρισ. δολάρια.

Η Alphabet ανακοίνωσε έσοδα 111,2 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, εξαιρουμένων των πληρωμών προς συνεργάτες, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Αντίστοιχα, τα διαφημιστικά έσοδα από τη μηχανή αναζήτησης και τις συναφείς υπηρεσίες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων και αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης των επενδύσεων στην AI, κινήθηκαν επίσης κάτω από τις εκτιμήσεις, καταγράφοντας τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων πέντε τριμήνων.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις επιδόσεις της Microsoft, η οποία ανακοίνωσε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων cloud υψηλότερη από τις προσδοκίες της Wall Street, διατηρώντας παράλληλα τις δαπάνες της υπό έλεγχο. Τα αποτελέσματα αυτά έδωσαν ώθηση στη μετοχή της.

Πίεση στον Πιτσάι για επενδύσεις άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Οι εξελίξεις αυξάνουν την πίεση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, ο οποίος καλείται να δικαιολογήσει τις τεράστιες οικονομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Google για να στηρίξει τις φιλοδοξίες της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον Τόμας Μοντέιρο, ανώτερο αναλυτή της Investing.com, τα αποτελέσματα του τριμήνου αποτελούν καθοριστική δοκιμασία για την εταιρεία.

Όπως επισημαίνει, είτε ο Πιτσάι και η ομάδα του θα καταφέρουν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο η Google παράγει έσοδα από την AI είτε ο τεχνολογικός κολοσσός κινδυνεύει να χάσει σύντομα την ηγετική του θέση σε αρκετές από τις βασικές δραστηριότητές του.

Κατά τον ίδιο, μέχρι η Google να αποδείξει ότι μπορεί να χρεώνει για τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης με την ίδια αποτελεσματικότητα που αξιοποίησε εμπορικά τις διαφημίσεις στις αναζητήσεις, κάθε νέα πρόβλεψη κεφαλαιουχικών δαπανών θα μοιάζει περισσότερο με λογαριασμό προς πληρωμή παρά με φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο.

Η Alphabet επιταχύνει την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, τόσο για την κάλυψη των δικών της αναγκών όσο και για την εξυπηρέτηση πελατών.

Παράλληλα, επιχειρεί να αναμορφώσει δημοφιλείς υπηρεσίες όπως η Google Search, το YouTube και το Gmail, ενσωματώνοντας ολοένα περισσότερες λειτουργίες AI.

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν έχουν ακόμη αποφέρει τα έσοδα που θα δικαιολογούσαν, στα μάτια των επενδυτών, το τεράστιο κόστος τους.

Κάτω από τις προβλέψεις αναζήτηση και YouTube

Τα έσοδα της ευρύτερης δραστηριότητας υπηρεσιών της Google διαμορφώθηκαν στα 96,3 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 98,4 δισ. δολάρια.

Αντίστοιχα, τα διαφημιστικά έσοδα του YouTube ανήλθαν σε 11,2 δισ. δολάρια, επίσης χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.

Πρόσθετο προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του εμπορικού διευθυντή της Alphabet, Φίλιπ Σίντλερ, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Σίντλερ παραδέχθηκε ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα του AI Mode, της νέας καρτέλας τεχνητής νοημοσύνης στη μηχανή αναζήτησης της Google, επηρέασε αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες αναζητήσεις αποφέρουν χαμηλότερα διαφημιστικά έσοδα.

Πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι η Google σχεδιάζει να ενσωματώσει περισσότερες διαφημίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της μηχανής αναζήτησης.

Το ζήτημα είναι κρίσιμο για την Alphabet, καθώς η μετάβαση στην αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει το επιχειρηματικό μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε επί δεκαετίες η κερδοφορία της.

Πάνω από 1 τρισ. δολάρια οι μελλοντικές υποχρεώσεις

Την ώρα που τα έσοδα από βασικές δραστηριότητες απογοητεύουν, το κόστος της στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αυξάνεται.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, οι μελλοντικές δεσμεύσεις της Google για την προμήθεια πόρων, όπως υπολογιστική ισχύς και ενέργεια, ανέρχονταν σε 924 δισ. δολάρια.

Σε αυτά προστίθενται υποχρεώσεις ύψους 152 δισ. δολαρίων, μεταξύ άλλων για μισθώσεις κέντρων δεδομένων που δεν έχουν ακόμη αρχίσει.

Έτσι, οι συνολικές μελλοντικές υποχρεώσεις της εταιρείας ξεπερνούν κατά πολύ το 1 τρισ. δολάρια.

Η επιβάρυνση αποτυπώνεται και στις ταμειακές ροές.

Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, η Alphabet εμφάνισε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία της ως εισηγμένης εταιρείας πριν από αυτή την περίοδο.

Ο Άντερς Μπάιλουντ, αναλυτής τεχνολογίας του Motley Fool, επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες αναζήτησης εξακολουθούν να παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Alphabet.

Ωστόσο, δύο διαδοχικά τρίμηνα αρνητικών ελεύθερων ταμειακών ροών δείχνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι η οικονομική εξίσωση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί ακόμη.

Η Alphabet είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της θα μπορούσαν να φτάσουν τα 205 δισ. δολάρια φέτος, υπερδιπλάσιες σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες της προηγούμενης χρονιάς.

Η ανάπτυξη της AI απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, με αποτέλεσμα η Google να επιταχύνει την κατασκευή κέντρων δεδομένων προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση από καταναλωτές, επιχειρήσεις και τους ίδιους τους εργαζομένους της.

Ζημίες 8,7 δισ. δολαρίων από επενδύσεις – Ο ρόλος της SpaceX

Πέρα από τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες, τα αποτελέσματα της Alphabet επιβαρύνθηκαν και από την απόδοση των συμμετοχών της σε άλλες εταιρείες.

Οι επενδύσεις αυτές κατέγραψαν ζημίες 8,7 δισ. δολαρίων, κυρίως εξαιτίας της συμμετοχής της Alphabet στη SpaceX.

Πρόκειται για σημαντική αντιστροφή σε σύγκριση με τα κέρδη που είχε εμφανίσει η εταιρεία έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά και με τα μεγάλα οφέλη του δεύτερου τριμήνου.

Τότε, η θετική επίδραση είχε προέλθει κυρίως από τη SpaceX και από επένδυση σε μη εισηγμένη εταιρεία, την οποία το Bloomberg ταυτοποίησε αργότερα ως την Anthropic PBC.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη της Alphabet για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 2,12 δολάρια ανά μετοχή, αισθητά χαμηλότερα από την πρόβλεψη της Wall Street για 2,99 δολάρια ανά μετοχή.

Google Cloud: Η φωτεινή εξαίρεση στα αποτελέσματα

Μέσα σε αυτή την εικόνα, η δραστηριότητα Google Cloud αποτέλεσε τη σημαντικότερη θετική εξέλιξη.

Ο συγκεκριμένος τομέας θεωρείται βασικός δείκτης της ζήτησης για τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και τις υπηρεσίες φιλοξενίας της Google.

Τα έσοδα του Google Cloud ανήλθαν σε 30,7 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 29,1 δισ. δολάρια.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση στην κερδοφορία, καθώς τα κέρδη έφτασαν τα 11,1 δισ. δολάρια, έναντι προβλέψεων για 9,8 δισ. δολάρια.

Μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της συγκεκριμένης δραστηριότητας βρίσκονται νεοφυείς εταιρείες όπως η Anthropic, η οποία ανταγωνίζεται άμεσα την Google στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια ιδιαίτερη αντίφαση.

Από τη μία πλευρά, η Google επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστικές υποδομές AI. Από την άλλη, αρκετοί από τους πελάτες της αναπτύσσουν προϊόντα που ανταγωνίζονται τις δικές της υπηρεσίες.

Ο Μοντέιρο σημειώνει ότι, παρότι η δραστηριότητα cloud αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, ορισμένοι από τους σημαντικότερους πελάτες της Google δημιουργούν ψηφιακούς βοηθούς που ήδη υπερέχουν έναντι των δικών της προϊόντων στην καταναλωτική αγορά.

Όπως εκτιμά, η Alphabet αποκομίζει αυτή τη στιγμή περισσότερα έσοδα πουλώντας υπηρεσίες AI στους ανταγωνιστές της παρά αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη στα δικά της προϊόντα.

Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τον αναλυτή, ενδέχεται να διευρυνθεί τα επόμενα τρίμηνα, εάν η Google δεν προχωρήσει γρήγορα σε ουσιαστικές αλλαγές στα μοντέλα της.

Η μάχη με OpenAI και Anthropic για το μέλλον της αναζήτησης

Τα τελευταία χρόνια, η Google επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη μηχανή αναζήτησής της για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Βασικός της στόχος είναι να διατηρήσει τους χρήστες στο οικοσύστημά της, την ώρα που τα chatbots της OpenAI και της Anthropic γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή.

Η εταιρεία παρέχει πλέον απαντήσεις που δημιουργούνται από AI σε μεγάλο αριθμό αναζητήσεων, μια αλλαγή που έχει σημαντικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις που παραδοσιακά βασίζονταν στη Google για την προσέλκυση επισκεψιμότητας και την εξασφάλιση διαφημιστικών εσόδων.

Η στρατηγική της Google στηρίζεται επίσης στην παροχή περισσότερο εξατομικευμένων απαντήσεων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει για τους χρήστες της στη διάρκεια πολλών ετών.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η εταιρεία έχει βρεθεί πίσω από την Anthropic και την OpenAI στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματισμό.

Η Google παρουσίασε πρόσφατα το Gemini 4, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρές δυνατότητες σε τομείς όπως ο προγραμματισμός και η κυβερνοασφάλεια.

Παρά ταύτα, ορισμένοι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη καταφέρει να καλύψει πλήρως την απόσταση που τη χωρίζει από τους ανταγωνιστές της.

Λίγες ώρες πριν από την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα, η Google ανακοίνωσε ένα ακόμη νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, με την ονομασία Carbon.

Η παρουσίασή του αποτελεί πιθανή απάντηση στις επικρίσεις όσων θεωρούν ότι η εταιρεία πρέπει να επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των τεχνολογιών AI.

Ο Σούνταρ Πιτσάι διαβεβαίωσε τους αναλυτές ότι βρίσκονται καθ’ οδόν περισσότερα μοντέλα, μεταξύ των οποίων και αποδοτικότερες εκδόσεις που θα επιτρέπουν στους προγραμματιστές να βελτιστοποιούν την ταχύτητα και το κόστος.

Όπως επισήμανε, στόχος είναι οι νέες δυνατότητες να αξιοποιηθούν στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν δισεκατομμύρια χρήστες της Google.