Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών και των εσωτερικών της συστημάτων αντιμετώπισε την Τρίτη η Apple, έπειτα από εσωτερική αναβάθμιση λογισμικού που προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας. Οι δυσλειτουργίες επηρέασαν το App Store, το iCloud, τα εταιρικά συστήματα και τα φυσικά καταστήματα του τεχνολογικού κολοσσού σε διάφορες χώρες, προκαλώντας προβλήματα τόσο στους εργαζομένους όσο και στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της, διευκρινίζοντας ότι τα προβλήματα δεν οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση.

Αλυσιδωτές τεχνικές βλάβες σε μεγάλους αμερικανικούς οργανισμούς

Το περιστατικό στην Apple έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα σφάλμα στα κέντρα δεδομένων της Microsoft προκάλεσε εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε δημοφιλείς υπηρεσίες της, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Teams και ο ψηφιακός βοηθός Copilot.

Την Παρασκευή, τεχνικές βλάβες σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) οδήγησαν σε καθηλώσεις αεροσκαφών για περισσότερες από τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, τη Δευτέρα, η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε πελάτες της, αλλά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), όπου τέθηκε εκτός λειτουργίας απόρρητο δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιείται για εσωτερικές επικοινωνίες και καθημερινές υπηρεσιακές εργασίες.

Παρέλυσαν εσωτερικά συστήματα και καταστήματα της Apple

Στην περίπτωση της Apple, οι διακοπές επηρέασαν κρίσιμες εταιρικές υποδομές, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Μεταξύ των υπηρεσιών που τέθηκαν εκτός λειτουργίας περιλαμβάνονταν το AppleWeb, η εσωτερική διαδικτυακή πύλη των εργαζομένων, το AppleConnect, το σύστημα εταιρικής ταυτοποίησης και σύνδεσης, καθώς και η πρόσβαση μέσω εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως.

Οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν επίσης δυσκολίες στη λήψη εσωτερικών εκδόσεων λογισμικού, στην πρόσβαση στα εταιρικά ημερολόγια και στην κράτηση αιθουσών συσκέψεων.

Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος είναι ότι τέθηκε εκτός λειτουργίας ακόμη και η εσωτερική ιστοσελίδα μέσω της οποίας η Apple παρακολουθεί τις τεχνικές βλάβες.

Πολλοί εργαζόμενοι δεν μπορούσαν επί αρκετές ώρες να συνδεθούν σε συστήματα που απαιτούσαν τα εταιρικά τους διαπιστευτήρια, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εκτελέσουν την εργασία τους.

Οι δυσλειτουργίες επεκτάθηκαν και στα φυσικά καταστήματα της Apple σε ολόκληρο τον κόσμο, προκαλώντας προβλήματα στις πωλήσεις, στις επισκευές συσκευών και στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Προβλήματα στο iCloud και στο AppleCare

Οι τεχνικές βλάβες δεν περιορίστηκαν στο εσωτερικό της εταιρείας, αλλά επηρέασαν και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν καθημερινά οι καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα ενημέρωσης για την κατάσταση των υπηρεσιών της Apple, καταγράφηκαν προβλήματα στην πρόσβαση στο iCloud, καθώς και στη δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα υποστήριξης AppleCare απευθείας από τις συσκευές.

Δυσλειτουργίες σημειώθηκαν επίσης σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε σχολεία και επιχειρήσεις.

Η Apple, με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας, επιβεβαίωσε ότι η αιτία του προβλήματος ήταν μια εσωτερική ενημέρωση των συστημάτων της.

«Πολλά από τα συστήματά μας έχουν επανέλθει σε λειτουργία, έπειτα από μια εσωτερική αναβάθμιση που προκάλεσε ορισμένες διακοπές σήμερα το πρωί», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε σε λειτουργία και τα υπόλοιπα συστήματα το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.