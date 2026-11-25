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Σε συμφωνία δυνητικής αξίας έως 3,25 δισ. δολαρίων με την κινεζική Hansoh Pharma προχώρησε η Bayer, εξασφαλίζοντας δικαιώματα για ένα υπό ανάπτυξη αντικαρκινικό φάρμακο. Η κίνηση, σύμφωνα με το Bloomberg, εντάσσεται στην προσπάθεια του γερμανικού ομίλου να ενισχύσει και το ερευνητικό του χαρτοφυλάκιο, καθώς αρχίζουν να περιορίζονται τα νομικά βάρη που αντιμετωπίζει.

Η θεραπεία HS-20122 είναι ένα πειραματικό σύζευγμα αντισώματος-φαρμάκου, δηλαδή μια περισσότερο στοχευμένη μορφή χημειοθεραπείας. Μελετάται για προχωρημένους όγκους, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του πνεύμονα και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο κλινικών δοκιμών.

Βάσει της ανακοίνωσης της Τετάρτης, η Hansoh θα εισπράξει 150 εκατ. δολάρια προκαταβολικά, ενώ μπορεί να λάβει επιπλέον έως 3,1 δισ. δολάρια σε πληρωμές συνδεδεμένες με την επίτευξη οροσήμων και δικαιώματα επί των πωλήσεων.

Η Bayer αποκτά παγκόσμια δικαιώματα εκμετάλλευσης, με εξαίρεση την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer, Μπιλ Άντερσον, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι επιδιώκει περισσότερες συμφωνίες για φάρμακα πρώιμου σταδίου, καθώς υποχωρούν οι επιπτώσεις της αμερικανικής δικαστικής διαμάχης για το ζιζανιοκτόνο Roundup. Την Παρασκευή εγκρίθηκε οριστικά δικαστικά η πρόταση συμβιβασμού ύψους 7,25 δισ. δολαρίων, έπειτα από ευνοϊκή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Ο όμιλος φαρμάκων και αγροχημικών αναζητεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς το αντιπηκτικό Xarelto και το οφθαλμολογικό φάρμακο Eylea αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από γενόσημα. Στηρίζει τις προσδοκίες του στο Kerendia για νεφρικές παθήσεις, στην αντικαρκινική θεραπεία Nubeqa, αλλά και σε νέες κυκλοφορίες, όπως το Sunharbo για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων.

Νωρίτερα φέτος, η Bayer είχε συνάψει συμφωνία έως 2,45 δισ. δολαρίων με την εταιρεία οφθαλμολογικών θεραπειών Perfuse Therapeutics.

Η νέα συνεργασία διευρύνει παράλληλα τις συμφωνίες της Hansoh με ευρωπαϊκές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ήδη οι Roche και GSK.