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Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε την Πέμπτη η Bayer, σε υπόθεση που αφορούσε τις καταγγελίες τριών γυναικών ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup προκάλεσε την εμφάνιση καρκίνου.

Η απόφαση εκδόθηκε ενώ η γερμανική εταιρεία αναμένει μια ευρύτερη δικαστική κρίση, σε ξεχωριστή διαδικασία, σχετικά με την προσπάθειά της να διευθετήσει άλλες υποθέσεις που αφορούν το Roundup μέσω συμβιβασμού ύψους 7,25 δισ. δολαρίων.

Η συγκεκριμένη δίκη αποτέλεσε δοκιμασία για το κατά πόσο μπορούν να συνεχιστούν οι αγωγές σχετικά με το Roundup, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ υπέρ της Bayer, η οποία περιόρισε τις νομικές βάσεις στις οποίες μπορούν να στηρίζονται οι ενάγοντες.

Παράλληλα, η Bayer επιδιώκει να διευθετήσει δεκάδες χιλιάδες άλλες αγωγές μέσω της προτεινόμενης συμφωνίας των 7,25 δισ. δολαρίων, η οποία εξετάζεται από δικαστή πολιτειακού δικαστηρίου του Μιζούρι, στο Σεντ Λούις.

Ομόφωνη απόφαση υπέρ της Monsanto

Σώμα ενόρκων στο Σεντ Λούις αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της Monsanto, θυγατρικής της Bayer, στην πρώτη υπόθεση που έφτασε σε δίκη μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Ιούνιο.

Η πολυετής δικαστική διαμάχη σχετικά με το Roundup επιβαρύνει την Bayer από το 2018, όταν εξαγόρασε τη Monsanto, έχοντας ήδη κοστίσει στην εταιρεία δισεκατομμύρια δολάρια και συμβάλει στην υποχώρηση της χρηματιστηριακής της αξίας.

Ο Μπιλ Ντοντέρο, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Bayer στις ΗΠΑ και παγκόσμιος επικεφαλής δικαστικών υποθέσεων του ομίλου, δήλωσε ότι η ετυμηγορία αποδεικνύει πόσο δύσκολο θα είναι για άλλους ενάγοντες να κερδίσουν αντίστοιχες υποθέσεις μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Η ετυμηγορία αυτή θα πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι ενάγοντες που επιθυμούν να συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους μέσω της δικαστικής οδού μετά την απόφαση στην υπόθεση Durnell θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες, τόσο στο να αποδείξουν ότι οι αξιώσεις τους έχουν νομική βάση όσο και στο να παρουσιάσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για να τις τεκμηριώσουν ενώπιον του δικαστηρίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι τρεις γυναίκες που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη το 2020

Οι τρεις ενάγουσες, Τερέσα Αρετίνο, Σίνθια Φερνάντες και Μπέτι Λάρκιν, κατέθεσαν αγωγή κατά της Monsanto το 2020, στο Σεντ Λούις.

Υποστήριξαν ότι χρησιμοποιούσαν τακτικά το Roundup και ότι στη συνέχεια εμφάνισαν λέμφωμα non-Hodgkin, μια μορφή καρκίνου του λεμφικού συστήματος.

Οι δικηγόροι τους ισχυρίστηκαν ότι το Roundup παρουσίαζε ελαττωματικό σχεδιασμό, ήταν αδικαιολόγητα επικίνδυνο και ότι η Bayer επέδειξε αμέλεια διαθέτοντάς το στην αγορά.

Οι τρεις γυναίκες δεν συμμετέχουν στον προτεινόμενο συμβιβασμό της Bayer.

Η Σίνθια Φερνάντες πέθανε πριν από την έναρξη της δίκης.

Η διαδικασία και η ανακοίνωση της ετυμηγορίας μεταδόθηκαν μέσω του Courtroom View Network.

Η Bayer αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεκαετίες επιστημονικών μελετών έχουν δείξει πως η γλυφοσάτη, η δραστική ουσία του Roundup, είναι ασφαλής και δεν προκαλεί καρκίνο.

Περίπου 65.000 αγωγές εξακολουθούν να εκκρεμούν

Η Bayer βρίσκεται αντιμέτωπη με περίπου 65.000 αξιώσεις ενώπιον πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων στις ΗΠΑ, από ενάγοντες που υποστηρίζουν ότι εμφάνισαν καρκίνο έπειτα από χρήση του Roundup στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας τους.

Πριν από τη φετινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι περισσότερες αγωγές βασίζονταν στον ισχυρισμό ότι η ετικέτα του Roundup δεν προειδοποιούσε τους καταναλωτές για τους κινδύνους εμφάνισης καρκίνου.

Ωστόσο, τον Ιούνιο το Ανώτατο Δικαστήριο απέκλεισε τη συγκεκριμένη νομική επιχειρηματολογία, κρίνοντας ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία υποχρεώνει τους παραγωγούς ζιζανιοκτόνων να χρησιμοποιούν ακριβώς την ετικέτα που έχει εγκρίνει η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA).

Η EPA έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ετικέτα του Roundup δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει προειδοποίηση για καρκίνο.

Η Bayer υποστηρίζει ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αποκλείει επίσης άλλες νομικές βάσεις αγωγών, μεταξύ των οποίων οι ισχυρισμοί περί ελαττωματικού σχεδιασμού και αμέλειας.

Αντίθετα, οι δικηγόροι των εναγόντων υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες αξιώσεις δεν επηρεάζονται από την απόφαση.

Η EPA είχε καταλήξει στο παρελθόν στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη πιθανότατα δεν είναι καρκινογόνος, ωστόσο βρίσκεται αυτή την περίοδο στη διαδικασία νέας αξιολόγησης της ασφάλειάς της.

Από την άλλη πλευρά, το 2015, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) είχε χαρακτηρίσει τη γλυφοσάτη «πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο».

Η Bayer υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο συμπέρασμα αποτελεί μεμονωμένη εκτίμηση, η οποία βασίζεται σε εσφαλμένη μεθοδολογία.