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Το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Ελλάδας φέτος αναμένεται να είναι υψηλότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, ενώ η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2% το 2026, πριν επιταχύνει στο 2,3% το 2027. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή, η κυβέρνηση προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα ίσο με 0,6% του ΑΕΠ το 2026, υψηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία το δημοσιονομικό ισοζύγιο της χώρας βρίσκεται σε θετικό έδαφος, μια πορεία που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027, με προβλεπόμενο πλεόνασμα 0,3% του ΑΕΠ.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η Ελλάδα είναι μία από μόλις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που αναμένεται να εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση αποτυπώνεται και στην αγορά ομολόγων, καθώς το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο μεγαλύτερων οικονομιών, όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Τον Σεπτέμβριο, η Moody’s αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ η Scope Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας, φέρνοντάς την μόλις μία βαθμίδα κάτω από την κατηγορία «Α».

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα έχει επίσης επιτρέψει στην Αθήνα να σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους στο 136,7% του ΑΕΠ φέτος, εξέλιξη που καθιστά πλέον την Ιταλία την περισσότερο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Το ελληνικό χρέος προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027.

Το προσχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει επίσης υποχώρηση της ανεργίας στο 8,4% το 2026 και στο 7,9% το 2027, ενώ ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εκτιμάται στο 3,6% φέτος και στο 2,4% το επόμενο έτος.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,7% το 2026 και κατά 7,9% το 2027.

Οι εξαγωγές προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 2,9% φέτος και κατά 3,1% το επόμενο έτος, ενώ οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,4% το 2026 και κατά 4% το 2027.

Το πρωτογενές πλεόνασμα —δηλαδή η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών, εξαιρουμένων των πληρωμών για τόκους— προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,3% το 2027.

Τέλος, το ελληνικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 274,6 δισ. ευρώ το 2027.

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