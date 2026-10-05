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Η UBS προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τις ελληνικές τράπεζες, ενσωματώνοντας στα μοντέλα της ένα υψηλότερο για μεγαλύτερο διάστημα περιβάλλον επιτοκίων και αυξάνει τις τιμές στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η σύσταση παραμένει Buy για όλες τις μετοχές που καλύπτει, ενώ από πλευράς περιθωρίου ανόδου η Πειραιώς ξεχωρίζει ως η πλέον ελκυστική επιλογή.

Η βασική μεταβολή στις παραδοχές της UBS αφορά την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Ο οίκος ενσωματώνει πλέον στο βασικό του σενάριο ακόμη μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο, με το βασικό επιτόκιο να φτάνει το 2,75%, ενώ ανεβάζει και την παραδοχή για το μεσοπρόθεσμο επίπεδο επιτοκίων στο 2,5% από 2% προηγουμένως. Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε αύξηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή του 2028 κατά περίπου 2%-3%.

Η UBS επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ευαίσθητων τραπεζικών συστημάτων στην Ευρώπη στις μεταβολές των επιτοκίων. Το Euribor τριμήνου κινήθηκε κατά μέσο όρο στο 2,52% στο τρίτο τρίμηνο, από 2,24% στο δεύτερο, ενισχύοντας τις προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, μία επιπλέον άνοδος του Euribor κατά 25 μονάδες βάσης μπορεί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οίκου, να αυξήσει τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 1,1%-1,9% και τα κέρδη ανά μετοχή κατά 1,5%-2,5%.

Το όφελος διαφοροποιείται ανά τράπεζα. Για την Alpha Bank, η επίπτωση στα κέρδη από μία τέτοια μεταβολή των επιτοκίων υπολογίζεται στο 1,5%, για τη Eurobank στο 1,7%, για την Εθνική στο 2% και για την Πειραιώς στο 2,5%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της Optima bank, στο 3,8%, καθώς δεν διαθέτει πρόγραμμα αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου και έχει σημαντική έκθεση σε εταιρικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Η τράπεζα Πειραιώς στην κορυφή του περιθωρίου ανόδου

Με βάση τις νέες παραδοχές, η UBS ανεβάζει την τιμή στόχο για την Πειραιώς στα 12,50 ευρώ από 12 ευρώ. Με τιμή αναφοράς τα 10,18 ευρώ, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 22,8%, το υψηλότερο μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Ο οίκος εκτιμά ότι οι παραδοχές αποτίμησης για την Πειραιώς παραμένουν σχετικά συντηρητικές και βλέπει πρόσθετα περιθώρια βελτίωσης της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μεσοπρόθεσμα.

Για τη Eurobank, η νέα τιμή στόχος είναι 5,40 ευρώ από 5,30 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο 17,8%. Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 19,70 ευρώ από 19,30 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 17%. Στην Alpha Bank καταγράφεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της τιμής στόχου, κατά 6%, στα 5,20 ευρώ από 4,90 ευρώ, με δυνητική άνοδο 16,6%.

Η Optima bank παραμένει επίσης σε σύσταση Buy, με τιμή στόχο τα 16 ευρώ και περιθώριο ανόδου 9,2%. Ωστόσο, η UBS σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται ήδη σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές, γεγονός που περιορίζει το άμεσο περιθώριο περαιτέρω ανατίμησης σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες τράπεζες.

Η επόμενη ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων

Η εικόνα για το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίζεται ευνοϊκή από τη UBS, με την επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους να αποτελεί βασικό στοιχείο του επενδυτικού αφηγήματος. Για το σύνολο του 2026, ο οίκος προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 10,7% στην Alpha Bank, 9,9% στη Eurobank, 8% στην Εθνική και 9,9% στην Πειραιώς. Για την Optima, η αντίστοιχη αύξηση εκτιμάται στο 33%, με την UBS να προβλέπει άνοδο 7% σε τριμηνιαία βάση μόνο στο τρίτο τρίμηνο.

Παράλληλα, ο οίκος εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών έχουν πλέον συγκλίνει σημαντικά με εκείνες των ευρωπαϊκών ομίλων σε όρους εκτιμώμενου δείκτη τιμής προς κέρδη για το 2028. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το περιθώριο περαιτέρω επανατιμολόγησης έχει εξαντληθεί.

Η UBS θεωρεί ότι σε ένα ευνοϊκό σενάριο οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν ακόμη και να διαπραγματευθούν με premium έναντι ευρωπαϊκών ανταγωνιστών. Ως βασικούς καταλύτες αναφέρει την αναμενόμενη ένταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027 και τις ισχυρότερες μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας σε σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, η UBS θα επανεξετάσει τις εκτιμήσεις της καθώς οι τράπεζες αρχίζουν να δίνουν τις πρώτες ενδείξεις για το τρίτο τρίμηνο, με την περίοδο ανακοινώσεων να ξεκινά από τις 29 Οκτωβρίου. Για την Alpha Bank, επιπλέον καταλύτης θα μπορούσε να αποτελέσει η ημέρα επενδυτών στις 5 Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο.

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