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Σημαντικό σφάλμα στον υπολογισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες ευρωπαϊκής θυγατρικής της εντόπισε η Citigroup, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (Risk-Weighted Assets – RWA) είχαν υποεκτιμηθεί κατά περίπου 35 δισ. δολάρια. Η αμερικανική τράπεζα επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα προέκυψε από δυσλειτουργία εσωτερικού μοντέλου υπολογισμού κεφαλαίων, διευκρινίζοντας ότι έχει πλέον αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το Reuters, επικαλούμενο πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, η υποεκτίμηση αφορούσε σε μονάδα συναλλαγών της τράπεζας στην Ευρώπη.

Η Citigroup ανέφερε ότι εντόπισε και διόρθωσε το πρόβλημα το περασμένο καλοκαίρι, προχωρώντας στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Τι προκάλεσε το σφάλμα των 35 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με το Reuters, η τράπεζα είχε καταχωρίσει εσφαλμένα συναλλαγές στη μονάδα διαπραγμάτευσης τίτλων του Ηνωμένου Βασιλείου, χρησιμοποιώντας ένα εσωτερικό μοντέλο που βασιζόταν στις δικές της στατιστικές παραδοχές.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, ωστόσο, δεν είχε εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, με αποτέλεσμα να υπολογιστούν λανθασμένα τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού.

Τα RWA αποτελούν βασικό μέγεθος για τον προσδιορισμό των κεφαλαίων που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες έναντι των κινδύνων που αναλαμβάνουν.

Η Citigroup υπογράμμισε ότι, παρά το σφάλμα, η συγκεκριμένη θυγατρική εξακολούθησε να πληροί τις ελάχιστες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

«Η θυγατρική παρέμεινε πλήρως συμμορφωμένη με τα εποπτικά ελάχιστα όρια καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, χωρίς καμία επίπτωση στη μητρική εταιρεία ή στην κύρια τραπεζική μας μονάδα», ανέφερε η Citigroup σε απάντηση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bloomberg.

«Η Citi ολοκλήρωσε τις διορθωτικές ενέργειες και προχώρησε σε κεφαλαιακή ενίσχυση, ώστε να αποκαταστήσει άμεσα τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της θυγατρικής», πρόσθεσε.

Παραμένει υπό στενή εποπτική παρακολούθηση

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Citigroup εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αυξημένη εποπτική πίεση, παρά τις πολυετείς προσπάθειες της διευθύνουσας συμβούλου, Τζέιν Φρέιζερ, να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου του τραπεζικού ομίλου.

Μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι, η τράπεζα σχεδίαζε να υποβάλει στις εποπτικές αρχές, πριν από το τέλος του 2026, τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να επιτύχει την άρση περιοριστικών μέτρων, σύμφωνα με το Reuters.

Ο όμιλος, με έδρα τη Νέα Υόρκη, συνεχίζει τις προσπάθειες συμμόρφωσης με δύο εποπτικές εντολές που είχαν επιβληθεί το 2020 από τις δύο βασικές εποπτικές αρχές του, το Office of the Comptroller of the Currency και την Fed.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αφορούσαν σε αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και σε προβλήματα των υποστηρικτικών και διοικητικών λειτουργιών της Citigroup.