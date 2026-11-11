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Μια νέα συμμαχία ισχυρών τραπεζικών ομίλων διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά των ψηφιακών νομισμάτων, με τις Goldman Sachs, Citigroup, Banco Santander και Deutsche Bank να συγκαταλέγονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεσμεύθηκαν να χρηματοδοτήσουν με περίπου 270 εκατ. δολάρια την ανάπτυξη ενός κοινού stablecoin.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το ποσό προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα της νέας εταιρείας για διάστημα πέντε ετών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου ανταγωνιστή στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ψηφιακών νομισμάτων σταθερής αξίας.

Τα σχέδια για τη σύσταση της εταιρείας είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα φέτος από μια ομάδα 21 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η νέα επιχείρηση θα αναλάβει την έκδοση ενός stablecoin συνδεδεμένου με το αμερικανικό δολάριο και αναμένεται να συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η πρωτοβουλία είναι γνωστή μεταξύ των συμμετεχόντων ως Project Faro, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης διευθύνοντος συμβούλου. Πάντως, η τελική επωνυμία της εταιρείας δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Στόχος η κυκλοφορία του stablecoin το πρώτο εξάμηνο του 2027

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο προβλέπει την κυκλοφορία του πρώτου stablecoin κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Το σχετικό χρονοδιάγραμμα είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο από την ομάδα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Σε πρώτη φάση, το ψηφιακό νόμισμα θα είναι συνδεδεμένο με το αμερικανικό δολάριο, ενώ στους μελλοντικούς στόχους περιλαμβάνεται η έκδοση αντίστοιχων stablecoins που θα συνδέονται με άλλα νομίσματα, ξεκινώντας από το ευρώ.

Το Project Faro αποτελεί μία από τις αρκετές κοινές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιδιώκοντας να αποκτήσουν ισχυρότερη παρουσία στην αγορά των stablecoins.

Η στρατηγική τους βασίζεται στον συνδυασμό χρηματοοικονομικών πόρων, τεχνογνωσίας και υφιστάμενων πελατειακών δικτύων, προκειμένου να ανταγωνιστούν εταιρείες που προέρχονται από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων και διατηρούν μέχρι σήμερα τον έλεγχο της αγοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, περισσότερες από 100 εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Visa, Mastercard και Stripe, στηρίζουν τον εκδότη stablecoins Open Standard, ενώ ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν δημιουργήσει την Qivalis, με στόχο την έκδοση ψηφιακού νομίσματος συνδεδεμένου με το ευρώ.

Τι είναι τα stablecoins και γιατί επενδύουν σε αυτά οι τράπεζες

Τα stablecoins είναι ψηφιακά νομίσματα σχεδιασμένα να διατηρούν σταθερή αξία σε σχέση με ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, συνήθως το αμερικανικό δολάριο. Σε αντίθεση με κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, η αξία των οποίων παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, τα stablecoins επιδιώκουν να διατηρούν σταθερή ισοτιμία, συνήθως ένα προς ένα, με το νόμισμα αναφοράς τους.

Αν και χρησιμοποιούνται ευρέως στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, αναπτύσσονται ολοένα περισσότερο και ως εναλλακτικά μέσα πληρωμών στην πραγματική οικονομία. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων σε 24ωρη βάση, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών χωρών, με λιγότερους περιορισμούς και δυνητικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα.

Η αγορά των stablecoins έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική επί κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επιδίωξε να στηρίξει τον κλάδο προωθώντας, το 2025, νομοθεσία για τη ρύθμιση της έκδοσης και λειτουργίας αυτών των ψηφιακών νομισμάτων. Ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει την εξάπλωσή τους ως ένα πρόσθετο εργαλείο ενίσχυσης της διεθνούς επιρροής του δολαρίου, αλλά και ως πιθανό παράγοντα αύξησης της ζήτησης για αμερικανικό δημόσιο χρέος.

Σήμερα, σχεδόν το σύνολο των περίπου 290 δισ. δολαρίων stablecoins που κυκλοφορούν παγκοσμίως είναι συνδεδεμένο με το αμερικανικό νόμισμα.

Στον συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιείται και η World Liberty Financial, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και έχει εκδώσει δικό της stablecoin.

Από δέκα σε 21 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Το Project Faro ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2025 από μια μικρότερη ομάδα τραπεζών, με στόχο να διερευνήσει τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού χρήματος πλήρως καλυμμένου από αποθεματικά, μέσω δημόσιων δικτύων blockchain.

Έκτοτε, η πρωτοβουλία διευρύνθηκε σημαντικά, προσελκύοντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Wells Fargo, Fidelity Investments, UBS και Lloyds Banking Group, μαζί με τις Goldman Sachs, Citigroup, Banco Santander και Deutsche Bank.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των συμμετεχόντων, το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει τόσο θεσμικούς επενδυτές και μεγάλες επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες, με εφαρμογές στις διασυνοριακές πληρωμές και στον διακανονισμό συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

santander.com

Η κυριαρχία των Tether και Circle

Παρά την αυξανόμενη κινητοποίηση των μεγάλων τραπεζών, η είσοδος νέων παικτών στην αγορά των stablecoins δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση.

Ο κλάδος εξακολουθεί να ελέγχεται σε συντριπτικό βαθμό από δύο εταιρείες, την Tether και τη Circle, οι οποίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ισχυρά δίκτυα χρηστών και συναλλαγών.

Σύμφωνα με στοιχεία της DefiLlama, τα δύο κυρίαρχα stablecoins, USDT και USDC, αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 85% της παγκόσμιας αγοράς.

Η κυριαρχία αυτή αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους νεοεισερχόμενους, ακόμη και όταν διαθέτουν την οικονομική ισχύ και την πελατειακή βάση μεγάλων διεθνών τραπεζών.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Project Faro επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συνδυασμένη ισχύ 21 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας ένα ψηφιακό νόμισμα με την υποστήριξη του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να μετατρέψουν τα υφιστάμενα δίκτυα πελατών και πληρωμών σε ουσιαστική ζήτηση για το νέο stablecoin, αμφισβητώντας την κυριαρχία που έχουν ήδη εδραιώσει οι εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.