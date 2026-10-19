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Από μια υπόσχεση που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον εκατομμυρίων παιδιών, ο Έλον Μασκ ανακοινώνει ότι σχεδιάζει να χαρίσει μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα ο Μασκ δεσμεύτηκε ότι θα διανείμει από μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση της ανταγωνίστριας εταιρείας Anthropic ότι σχεδιάζει να διαθέσει μέρος των μετοχών της σε ένα νέο ταμείο κοινωφελούς σκοπού.

«Την επόμενη χρονιά, θα δώσω από μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική», έγραψε στο X «Αυτή θα είναι η πρώτη από πολλές αντίστοιχες κινήσεις».

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Ωστόσο όπως σημειώνει το Bloomberg, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη διανομή μετοχών, ενώ ο Μασκ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδιά του σχετικά με τη δωρεά.

Πιο συγκεκριμένα η ανάρτηση του Μασκ ήρθε μετά τη γνωστοποίηση από την Anthropic ότι σχεδιάζει να διαθέσει το 5% των μετοχών της σε ένα ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτεί δωρεές για την προώθηση του «δημόσιου συμφέροντος».

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο εντείνουν τις εκκλήσεις για τη θέσπιση κανόνων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς άνθρωποι από τον χώρο της τεχνολογίας έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο καταστροφικών σεναρίων.

Η Anthropic, η οποία προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα μεγάλη εισαγωγή στο χρηματιστήριο, έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για τους ευρύτερους κινδύνους που ενδέχεται να επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Η εταιρεία ανάπτυξης του μοντέλου Claude ανακοίνωσε ότι μέρος των χρημάτων του νέου ταμείου θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας.

We’re committing a portion of Anthropic’s shares to the Anthropic Public Benefit Fund, a new wholly owned entity dedicated entirely to the public benefit. It will start off with 5% of our shares. For every 50% increase in the company’s value over a set baseline, we can contribute up to an extra 2%, subject to our board’s discretion. In total, this means that roughly 20% of Anthropic’s shares are committed to the public good. Our co-founders have already pledged to donate 80% of their equity, and around half our employees are donating a portion of their equity as part of a donation matching program we’ve run since our founding. In the post below, we share more details about our new fund. https://t.co/XzDntVH0vH — Anthropic (@AnthropicAI) October 18, 2026

Μετά την ανακοίνωση της Anthropic την Κυριακή, ο Μασκ απάντησε στον λογαριασμό της εταιρείας στο X, δηλώνοντας ότι συνιστά τη διάθεση μετοχών «απευθείας στο κοινό».

Ο δισεκατομμυριούχος είναι μακράν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία που ξεπερνά τα 900 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index. Οι μετοχές του στη SpaceX αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, με την αξία τους να ανέρχεται σε περίπου 700 δισ. δολάρια. Το υπόλοιπο προέρχεται από τις συμμετοχές του στις Tesla, Boring Company και Neuralink.

Ο Μασκ έχει ιστορικό εξαγγελιών και ιδεών που τελικά δεν υλοποιούνται, αλλά και σχεδίων για τα οποία αργότερα υποστηρίζει ότι επρόκειτο για αστεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί παλαιότερη ανάρτησή του σχετικά με την αγορά της ποδοσφαιρικής ομάδας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την τελευταία του ανάρτηση για τη διανομή μετοχών της SpaceX, πάντως, ο Μασκ την τοποθέτησε στην κορυφή του προφίλ του στο X, ώστε να παραμένει σε εμφανές σημείο.