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Σε μια σημαντική συμφωνία για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της χρεοκοπημένης China Evergrande Group προχώρησε η εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων PAG, η οποία συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη θυγατρική Evergrande Property Services Group έναντι 4,03 δισ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (514 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε μέσω ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Το τίμημα ορίστηκε στα 0,8359 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί σε έκπτωση 29,5% σε σύγκριση με την τελευταία τιμή κλεισίματος των 1,185 δολαρίων Χονγκ Κονγκ.

Αγώνας για την ανάκτηση 46 δισ. δολαρίων

Η πώληση της θυγατρικής θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες των πιστωτών της China Evergrande να ανακτήσουν μέρος των τεράστιων ποσών που τους οφείλει ο κινεζικός όμιλος ακινήτων.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι εκκαθαριστές είχαν καταφέρει να ανακτήσουν περίπου 433 εκατ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των συνολικών απαιτήσεων ύψους 46 δισ. δολαρίων.

Στόχος τους είναι να ξεκινήσουν τις πρώτες καταβολές προς τους πιστωτές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η κατάρρευση της Evergrande αποτέλεσε κομβικό γεγονός στη μακροχρόνια κρίση της κινεζικής αγοράς ακινήτων, οι συνέπειες της οποίας εξακολουθούν να επηρεάζουν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι προσπάθειες των πιστωτών να ανακτήσουν τα χρήματά τους έχουν περάσει από διαδοχικές ανατροπές και νομικές περιπλοκές.

Μεταξύ των σημαντικότερων εξελίξεων ήταν και η καταδίκη του ιδρυτή της Evergrande, Χούι Κα Γιαν, σε ισόβια κάθειρξη τον περασμένο Αύγουστο.

Η πώληση της θυγατρικής και η παράδοση κατοικιών

Με τη μητρική εταιρεία να βρίσκεται υπό εκκαθάριση, η Evergrande Property Services συνεχίζει τη συνεργασία της με τοπικές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Κίνα, προκειμένου να διευκολύνει την παράδοση κατοικιών στους αγοραστές τους.

Η συγκεκριμένη θυγατρική θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή των πιστωτών.

Σε πρόσφατη έκθεση προόδου, οι εκκαθαριστές χαρακτήρισαν την πώληση της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων ως μία από τις τρεις βασικές πιθανές πηγές ανάκτησης κεφαλαίων.

Η συμφωνία με την PAG έρχεται περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της διαδικασίας πώλησης.

Η επενδυτική εταιρεία είχε εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τους εκκαθαριστές, όταν κατέρρευσαν οι συνομιλίες με άλλον ενδιαφερόμενο αγοραστή, μια κινεζική κρατική επιχείρηση.

Πόσα χρήματα θα πάρουν τελικά οι πιστωτές

Παρά την ολοκλήρωση της συμφωνίας σε επίπεδο όρων, το ύψος των ποσών που θα μπορέσουν να ανακτήσουν οι πιστωτές παραμένει αβέβαιο.

Οι Έντουαρντ Μίντλετον και Τίφανι Γουόνγκ, στελέχη της συμβουλευτικής εταιρείας Alvarez & Marsal που έχουν αναλάβει την εκκαθάριση, δεν έχουν διευκρινίσει ποιο ποσό εκτιμάται ότι θα διανεμηθεί κατά την πρώτη πληρωμή.

Ενδεικτική των περιορισμένων προσδοκιών είναι παλαιότερη εκτίμηση της Deloitte, η οποία το 2023 είχε υπολογίσει ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης της Evergrande, οι κάτοχοι ομολόγων σε δολάρια θα μπορούσαν να ανακτήσουν κατά μέσο όρο μόλις 3,4% της αξίας των απαιτήσεών τους.

Η πώληση της Evergrande Property Services αποτελεί επομένως σημαντικό βήμα στη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του ομίλου, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το τεράστιο οικονομικό κενό που έχει αφήσει πίσω της η κατάρρευση ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της Κίνας.

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