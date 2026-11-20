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Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε σήμερα, ο πληθωρισμός θα κλείσει το 2026 στο 4% και η ανάπτυξη στο 2%. Επομένως με βάση το μαθηματικό τύπο που καθορίζει την αύξηση των συντάξεων, άθροισμα πληθωρισμού και ανάπτυξης δια δύο, το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων αντιστοιχεί στο 3%.

Ωστόσο όπως εξηγούν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, η αύξηση θα «κλειδώσει» στο 2,9% καθώς κατά την τελική επεξεργασία των μεγεθών της οικονομίας διαπιστώθηκε ότι πέρυσι οι συνταξιούχοι έλαβαν 0,1% παραπάνω αύξηση, η οποία θα αφαιρεθεί από τις φετινές αυξήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι το 2027, η μέση σύνταξη λόγω γήρατος από τα 975 ευρώ μικτά που είναι τώρα θα φτάσει στα 1.003,2 ευρώ. Ειδικότερα οι χαμηλές συντάξεις των 600 ευρώ θα αυξηθούν κατά 17,4 ευρώ και οι υψηλές των 2.500 ευρώ κατά 72,5 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η αύξηση που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2027 θα είναι υψηλότερη από το 2,4% που πήραν φέτος. Όμως και πάλι το ποσοστό της αύξησης θα υπολείπεται του πληθωρισμού, δυσκολεύοντας την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών που καλούνται να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια.

Το στοιχείο που θα κάνει φέτος τη μεγάλη διαφορά στις αυξήσεις που θα χορηγηθούν το Δεκέμβριο είναι ότι καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά και περίπου 670.000 συνταξιούχοι εισέρχονται στον κύκλο των αυξήσεων εισπράττοντας για πρώτη φορά πραγματικές αυξήσεις, στην τσέπη και όχι λογιστικά στα χαρτιά.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι, εδώ και τρία χρόνια δεν έβλεπαν πραγματικές αυξήσεις καθώς διατηρούσαν προσωπική διαφορά αλλά έβλεπαν λογιστική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς στα εκκαθαριστικά τους.

Όπως εκτιμούν οι ειδικοί στην ασφάλιση, χιλιάδες συνταξιούχοι (κυρίως του πρώην ΤΕΒΕ), που διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά πάνω από 300 ευρώ, αν δεν αποφασιζόταν η κατάργησή της, θα έπρεπε να περιμένουν έως και 10 χρόνια για να πάρουν ζεστό χρήμα στην τσέπη.

Η πλήρης απάλειψη της προσωπικής διαφοράς δε σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά θα προστεθεί στο ποσό της σύνταξης, κάτι που θα επηρεάσει την ετήσια αύξηση της κύριας σύνταξης.

Δηλαδή, αν το ποσοστό αύξησης κλείσει στο 2,9%, χιλιάδες συνταξιούχοι που διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν την αύξηση του 2,9% στο σύνολο της σύνταξής τους (εθνική συν ανταποδοτική), αλλά μόνο στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της προσωπικής διαφοράς.