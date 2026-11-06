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Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τον επικεφαλής οικονομολόγο της, Φίλιπ Λέιν, να τονίζει ότι οι αποφάσεις για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο θα εξαρτηθούν από τα οικονομικά στοιχεία που θα δημοσιευθούν μέχρι τότε.

Παρότι η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο, αξιωματούχοι της έχουν ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, με τις αγορές να εξακολουθούν να θεωρούν πιθανότερο ένα τέτοιο σενάριο.

Οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο, φτάνοντας στο 4%, δηλαδή στο διπλάσιο του στόχου 2% της ΕΚΤ. Την ίδια ώρα, η οικονομία της περιοχής παρουσίασε ανθεκτικότητα, καταγράφοντας ανάπτυξη 0,4% το τρίτο τρίμηνο.

«Αποφασίσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να συγκεντρώσουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τώρα μέχρι τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε», δήλωσε ο Φίλιπ Λέιν την Παρασκευή στη Φρανκφούρτη.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ αναγνώρισε επίσης ότι οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Όπως υπογράμμισε, η νομισματική πολιτική θα πρέπει να επιδιώξει να περιορίσει τη διάχυση αυτών των πιέσεων, ώστε η αύξηση του ενεργειακού κόστους να μη μετατραπεί σε ευρύτερη και πιο επίμονη πληθωριστική επιβάρυνση.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την απόφαση της ΕΚΤ στην τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του 2026.