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Πτωτικά κινούνται τη Δευτέρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις προοπτικές για ηπιότερες καιρικές συνθήκες και τις εξαγωγές-ρεκόρ από τις ΗΠΑ, απέναντι στις επίμονες ανησυχίες για τα περιορισμένα αποθέματα της ηπείρου ενόψει του χειμώνα.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς υποχώρησαν έως και 4,7% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, προτού περιορίσουν μέρος των απωλειών τους. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για επικράτηση ηπιότερων θερμοκρασιών σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που ενδέχεται να συγκρατήσει τη ζήτηση για θέρμανση.

Την ίδια στιγμή, νέες ποσότητες φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ διοχετεύονται στη διεθνή αγορά, η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από περιορισμένα περιθώρια προσφοράς. Η αύξηση της παραγωγής σε αμερικανικές εγκαταστάσεις έχει οδηγήσει τις εξαγωγές σε νέο ιστορικό υψηλό, ενισχύοντας τις προσδοκίες για βελτίωση της διαθεσιμότητας.

Στο 71% τα ευρωπαϊκά αποθέματα – Μεγάλη απόκλιση από τον μέσο όρο

Παρά τη βελτίωση των προοπτικών στην πλευρά της προσφοράς, η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου παραμένει σε εύθραυστη ισορροπία, καθώς η αυξημένη χειμερινή ζήτηση και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη εμφανίζουν πληρότητα κάτω του 71%, καθώς τα πρόσφατα κύματα ψύχους ενίσχυσαν την κατανάλωση καυσίμου. Το ποσοστό αυτό υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας, ο οποίος διαμορφώνεται στο 89% για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους.

«Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στη μεταβλητότητα, καθώς η χειμερινή ζήτηση ενισχύεται, την ώρα που οι συνθήκες στην πλευρά της προσφοράς φαίνεται να βελτιώνονται», δήλωσε η Φλόρενς Σμιτ, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια ενέργειας της Rabobank.

Ο πόλεμος στο Ιράν διατηρεί την αβεβαιότητα

Σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας εξακολουθεί να αποτελεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρεάζει τις προσδοκίες για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Το Σαββατοκύριακο, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης ελικοπτέρων στο Μπαχρέιν, παρά το γεγονός ότι επανέλαβε πως εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας τους κινδύνους για τις ενεργειακές μεταφορές.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα όσο η σύγκρουση δεν οδηγείται σε οριστική διευθέτηση.

«Η ισορροπία της αγοράς κατά τη διάρκεια του χειμώνα παραμένει ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες, στις διαταραχές του εφοδιασμού και σε περαιτέρω μεταβολές του επενδυτικού κλίματος», ανέφεραν αναλυτές της Timera Energy σε σημείωμά τους.

Στα 89,44 ευρώ η μεγαβατώρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επόμενου μήνα (TTF), που αποτελούν τον βασικό δείκτη αναφοράς για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, υποχωρούσαν κατά 1,7%, στα 89,44 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στις 09:07 το πρωί, ώρα Άμστερνταμ.

Η πτώση καταγράφεται έπειτα από μια εβδομάδα έντονης ανόδου, κατά την οποία οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου είχαν ενισχυθεί περισσότερο από 6%.