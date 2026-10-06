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Απροσδόκητη πτώση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία τον Αύγουστο, καθώς η υποχώρηση στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας υπερκάλυψε τη μικρή ανάκαμψη της μεταποίησης, προσθέτοντας ακόμη μία ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Η συνολική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν μικρή αύξηση, σύμφωνα με τη διάμεση πρόβλεψη έρευνας του Bloomberg.

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του Ιουλίου, όταν η παραγωγή είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο από το 2021.

Μικρή ανάκαμψη στη μεταποίηση

Η εικόνα στη μεταποίηση ήταν ελαφρώς καλύτερη. Η παραγωγή των εργοστασίων αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, χωρίς όμως να είναι αρκετή για να αντισταθμίσει την πτώση στον ενεργειακό τομέα.

Στα επιμέρους στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας, η παραγωγή στην κατηγορία των λοιπών βιομηχανικών αγαθών ανέκαμψε κατά 1,2%. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μεταλλουργία, τα χημικά προϊόντα και τα φάρμακα.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη δυσκολία της γαλλικής οικονομίας να αποκτήσει ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική. Η χώρα απέφυγε οριακά την ύφεση κατά το πρώτο εξάμηνο, ενώ πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη και με την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τη δυνατότητα της κυβέρνησης μειοψηφίας να περιορίσει το διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Δημοσιονομικές πιέσεις και αναταραχή στα ομόλογα

Οι οικονομικές αδυναμίες συνδυάζονται με την επιδείνωση της δημοσιονομικής εικόνας, η οποία έχει εντείνει τις πιέσεις στην αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων.

Το sell-off έχει οδηγήσει το κόστος δανεισμού της Γαλλίας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις δημοσιονομικές και πολιτικές προοπτικές της χώρας.

Η αδύναμη εικόνα δεν περιορίζεται, πάντως, στη Γαλλία. Ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη στη Γερμανία έδειξαν τη μεγαλύτερη πτώση των εργοστασιακών παραγγελιών από τον Ιανουάριο, προσθέτοντας νέες ενδείξεις πίεσης στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα.

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