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Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει η γερμανική βιομηχανία, καθώς οι εργοστασιακές παραγγελίες αυξήθηκαν σημαντικά τον Σεπτέμβριο, με βασικούς μοχλούς την αυτοκινητοβιομηχανία και τη μεγαλύτερη ζήτηση για μηχανήματα. Η εξέλιξη προσφέρει ενδείξεις ανθεκτικότητας για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, παρά την αστάθεια που επικρατεί στο διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη, οι εργοστασιακές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 4,4% τον Σεπτέμβριο, μετά τη μεγάλη υποχώρηση του προηγούμενου μήνα, η οποία ήταν η εντονότερη από τον Ιανουάριο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ελαφρώς υψηλότερη αύξηση, της τάξης του 4,5%.

Η γερμανική οικονομία κατέγραψε επίσης ανάπτυξη 0,2% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, ενώ η Bundesbank εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα επιταχυνθεί αισθητά το επόμενο διάστημα.

Οι δημόσιες δαπάνες έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας, αν και συμβάλλουν παράλληλα στις σημαντικές διακυμάνσεις που καταγράφονται από μήνα σε μήνα.

Στήριξη από τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα

Η ανάκαμψη των παραγγελιών τον Σεπτέμβριο στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση της δραστηριότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και στην αυξημένη ζήτηση για μηχανολογικό εξοπλισμό.

Εξαιρουμένων των μεγάλων παραγγελιών, η συνολική αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η βελτίωση δεν περιορίστηκε σε μεμονωμένες μεγάλες συμφωνίες.

Ωστόσο, στο σύνολο του τρίτου τριμήνου, οι παραγγελίες παρουσίασαν οριακή άνοδο μόλις 0,2%, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο μεταποιητικός τομέας.

Τα στοιχεία θεωρούνται ενθαρρυντικά για τη βιομηχανική παραγωγή, παρότι οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι πιθανότατα σημείωσε μικρή υποχώρηση τον Σεπτέμβριο, έπειτα από την ισχυρή αύξηση του Αυγούστου.

Παράλληλα, η βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης ενισχύει την αισιοδοξία των αναλυτών ότι η οικονομική ανάπτυξη, η οποία εκτιμάται στο 1% για το 2026, θα επιταχυνθεί περαιτέρω το 2027.

Οι πιέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και οι 3.500 απολύσεις

Παρά τις θετικές ενδείξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί λόγοι επιφυλακτικότητας.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με το υψηλό κόστος παραγωγής και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, που περιορίζουν τα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Schaeffler, ενός από τους σημαντικότερους προμηθευτές της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και του βιομηχανικού τομέα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι σχεδιάζει να κλείσει πέντε εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται στη Γερμανία, και να καταργήσει σχεδόν 3.500 θέσεις εργασίας.

Οι περικοπές αυτές προστίθενται στις χιλιάδες απολύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί στον ευρωπαϊκό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Μερτς στρέφεται στην Ασία και σκληραίνει τη στάση απέναντι στην Κίνα

Στο εμπορικό μέτωπο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασίας.

Κατά την επίσκεψή του στην ασιατική ήπειρο την προηγούμενη εβδομάδα, τάχθηκε υπέρ της στενότερης συνεργασίας των δύο περιοχών, καθώς αμφότερες αντιμετωπίζουν πιέσεις από την Κίνα.

Ο Μερτς έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση απέναντι στο Πεκίνο σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής, ενώ πρόσφατα κατέληξε σε κοινή θέση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγοντας τον δρόμο για την υιοθέτηση αυστηρότερων εμπορικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.