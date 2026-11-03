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Η Schaeffler ετοιμάζεται να κλείσει πέντε παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, προχωρώντας σε νέο κύμα περικοπών θέσεων εργασίας, καθώς ο προμηθευτής της Volkswagen περιορίζει τις δραστηριότητές του με υψηλό λειτουργικό κόστος στη Γερμανία.

Η εταιρεία, που κατασκευάζει ρουλεμάν και συστήματα μετάδοσης κίνησης για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα καταργήσει 3.460 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, με περίπου τα τρία τέταρτα των περικοπών να αφορούν τη Γερμανία.

Τέσσερις εγκαταστάσεις θα κλείσουν στη Γερμανία και μία ακόμη στο Βέλγιο.

Η μετοχή της Schaeffler υποχώρησε έως και 4,5%, διευρύνοντας τις φετινές απώλειές της σε σχεδόν 30%, καθώς η βιομηχανία ανακοίνωσε επίσης αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που υπολείπονταν των προσδοκιών.

Η Schaeffler, η οποία προμηθεύει μεταξύ άλλων τη General Motors και την BMW, εξήγησε ότι οι νέες αποφάσεις αποτελούν απάντηση στην κάμψη της αγοράς αυτοκινήτου και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Η πίεση προέρχεται κυρίως από την αισθητά ασθενέστερη ζήτηση για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά και από την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Η εταιρεία επισήμανε επίσης την ανάγκη περιορισμού των θέσεων εργασίας στη Γερμανία, όπου το κόστος ανά εργαζόμενο είναι περίπου δυόμισι φορές υψηλότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Ευρωπαίοι προμηθευτές αυτοκινητοβιομηχανιών βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες πιέσεις λόγω της υποτονικής ζήτησης οχημάτων, του εντεινόμενου κινεζικού ανταγωνισμού και της βραδύτερης από την αναμενόμενη μετάβασης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η επιδείνωση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Schaeffler, Κλάους Ρόζενφελντ, δήλωσε ότι οι συνθήκες για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τότε που η εταιρεία ανακοίνωσε το προηγούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της, το 2024.

Οι όγκοι παραγωγής μειώνονται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

«Πρέπει να προσαρμόσουμε τις δομές μας εδώ, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ανταγωνιστικά στο μέλλον», δήλωσε ο Ρόζενφελντ σε συνέντευξή του.

«Δεν αρκεί να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενεργά τα προβλήματα και ένα από αυτά είναι το σημαντικά υψηλότερο κόστος προσωπικού που έχουμε εδώ», πρόσθεσε.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις και περιορίζει την παραγωγική της δυναμικότητα, καθώς οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν ασθενή ζήτηση, υψηλές δαπάνες και ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες.

Η Volkswagen ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα διπλασιάσει τις περικοπές θέσεων εργασίας, ανεβάζοντάς τες στις 100.000, με μεγάλο μέρος τους να αφορά τη Γερμανία.

Η BMW έχει συμφωνήσει σε περίπου 8.000 αποχωρήσεις εργαζομένων, ενώ και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες και προμηθευτές προχωρούν σε πρόσθετα μέτρα περιορισμού του κόστους.

Μείωση κατά 18% του βασικού προσωπικού στη Γερμανία

Η Schaeffler απασχολεί περίπου 109.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Την Τρίτη ανακοίνωσε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν έως το 2028 σε μείωση κατά περίπου 9% του βασικού εργατικού δυναμικού της στη Γερμανία, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, αριθμεί 31.957 εργαζομένους.

Εάν συνυπολογιστεί και το προηγούμενο κύμα μαζικών περικοπών, που ανακοινώθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, η συνολική μείωση του βασικού προσωπικού στη Γερμανία φτάνει περίπου το 18%.

Το συνδικάτο IG Metall και το κεντρικό συμβούλιο εργαζομένων της Schaeffler επέκριναν το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, υποστηρίζοντας ότι οι διαδοχικές περικοπές προσωπικού και τα λουκέτα σε εγκαταστάσεις αποδυναμώνουν τη γερμανική βιομηχανική βάση της εταιρείας.

«Το ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης διαδέχεται πλέον το άλλο, προτού καν αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του προηγούμενου», δήλωσε ο Τόμας Χεν, εκπρόσωπος της IG Metall για τη Schaeffler.

«Αυτό δεν αποτελεί στρατηγική για το μέλλον της Γερμανίας ως βιομηχανικού τόπου εγκατάστασης», πρόσθεσε.

Μείωση 10% στις αποδοχές των κορυφαίων στελεχών

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Schaeffler θα παραιτηθούν από το 10% του βασικού μισθού τους, σύμφωνα με τον Ρόζενφελντ.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης την κατάργηση δύο διοικητικών βαθμίδων.

Ο διευθύνων σύμβουλος ανέφερε ότι μικρότερες μειώσεις αποδοχών σε χαμηλότερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στον περιορισμό του μισθολογικού κόστους και να μειώσουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα χρειαστεί να καταργηθούν.

Τα μέτρα αναμένεται να αποφέρουν ετήσια εξοικονόμηση περίπου 300 εκατ. ευρώ (336 εκατ. δολαρίων) από το 2030, ενώ θα συνεπάγονται εφάπαξ δαπάνες περίπου 480 εκατ. ευρώ.

Οι περικοπές στοχεύουν στον περιορισμό της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας και της οργανωτικής πολυπλοκότητας, καθώς και στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες έχουν περιοριστεί.

Νέα αναδιάρθρωση μόλις δύο χρόνια μετά την προηγούμενη

Οι τελευταίες αποφάσεις ανακοινώνονται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου η Schaeffler γνωστοποίησε ότι είχε ολοκληρώσει νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα το προηγούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της.

Το σχέδιο εκείνο, που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2024, προέβλεπε την κατάργηση 4.700 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και την επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης περίπου 290 εκατ. ευρώ έως το 2029.

Την ίδια στιγμή, η Schaeffler αναζητεί νέες πηγές ανάπτυξης πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία, επιδιώκοντας να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της και να επεκταθεί σε άλλες αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει την παρουσία της στην παραγωγή εξαρτημάτων για ανθρωποειδή ρομπότ, καθώς και στον αμυντικό τομέα.