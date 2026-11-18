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Η Ζανγκ Τονγκ συνήθιζε να ξοδεύει τουλάχιστον 15.000 δολάρια ετησίως για την αγορά επώνυμων τσαντών Gucci και φορεμάτων Balenciaga στη Σαγκάη. Σήμερα, όμως, η 26χρονη διδακτορική φοιτήτρια προτιμά να ντύνεται με ένα απλό μπλουζάκι και να χρησιμοποιεί ένα δερμάτινο σακίδιο της Coach.

Παρόλο που εξακολουθεί να έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράζει ακριβά προϊόντα, η ίδια θεωρεί ότι η αλλαγή στις ενδυματολογικές της επιλογές ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες τάσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «οι νέοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον τα είδη πολυτελείας ως σύμβολα κοινωνικής θέσης και καταξίωσης, καθώς αυτή η αντίληψη θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Σήμερα, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην ουσία, ενώ ο σύγχρονος σχεδιασμός και η καλή σχέση ποιότητας και τιμής είναι αυτά που κάνουν ένα προϊόν πραγματικά ελκυστικό».

Η στάση καταναλωτών όπως η Ζανγκ δείχνει ότι η ζήτηση στην κινεζική αγορά δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει γίνει πιο επιλεκτική. Στο παρελθόν, οι μεγάλες εταιρείες πολυτελών ειδών επωφελούνταν από τη ραγδαία αύξηση του πλούτου στην Κίνα, καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο φαίνεται πλέον να χάνει την αποτελεσματικότητά του. Οι νεότεροι Κινέζοι καταναλωτές δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να επιλέγουν ένα προϊόν αποκλειστικά και μόνο λόγω της επωνυμίας του. Αντίθετα, στις αγοραστικές τους αποφάσεις δίνουν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσωπική έκφραση, την πρακτικότητα και την πραγματική αξία που προσφέρει κάθε προϊόν.

Η αλλαγή αυτή στις καταναλωτικές προτιμήσεις ευνοεί τόσο ορισμένες ξένες εταιρείες, όσο και νέες κινεζικές επιχειρήσεις που κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους στην αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Coach και Ralph Lauren, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση των πωλήσεών τους στην Κίνα κατά περισσότερο από 30% κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Την ίδια περίοδο, αντίθετα, οι οίκοι που ανήκουν στους ομίλους LVMH και Kering σημείωσαν διψήφια ποσοστά μείωσης των πωλήσεών τους στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, η Tapestry Inc., η αμερικανική εταιρεία στην οποία ανήκει η Coach, ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων της κατά 35% στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο.

«Οι Κινέζοι καταναλωτές δεν έχουν πάψει να ενδιαφέρονται για τα πολυτελή προϊόντα. Πλέον, επιλέγουν πιο προσεκτικά πού διαθέτουν τα χρήματά τους», δήλωσε ο Αλέξις Μπονόμ, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Trinity Asia, η οποία ειδικεύεται στον τομέα της πολυτέλειας.

Σύμφωνα με τον Ζακ Ρόιζεν, συνιδρυτή της εταιρείας Foresight Performance Partners με έδρα τη Σαγκάη, οι καταναλωτές πολυτελών προϊόντων στην Κίνα μπορούν πλέον να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει όσους έχουν περιορίσει ή σταματήσει εντελώς τις αγορές τους, η δεύτερη αφορά τους εύπορους καταναλωτές που εξακολουθούν να προτιμούν κορυφαίες μάρκες, όπως η Hermès και η Patek Philippe, ενώ η τρίτη αποτελείται από όσους αναζητούν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε πιο προσιτές τιμές.

Η επιτυχία της Coach οφείλεται κυρίως στην εξειδίκευσή της στα δερμάτινα είδη και στη μακρά ιστορία της, ενώ η Ralph Lauren έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά της με έναν ξεχωριστό τρόπο ζωής. «Και οι δύο μάρκες προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα που διατηρούν την αίσθηση της πολυτέλειας, χωρίς να χρειάζεται να διαθέσουν υπέρογκα ποσά», εξήγησε ο Ρόιζεν.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στην κινεζική αγορά και προσαρμόζουμε ανάλογα τη στρατηγική μας», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τοντ Καν, διευθύνων σύμβουλος της Coach. Όπως πρόσθεσε, «τα προϊόντα της Coach προσφέρουν έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό ποιότητας και τιμής για τους Κινέζους καταναλωτές. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές μάρκες πολυτελείας».

Η Tapestry εκτιμά ότι περίπου 5 εκατομμύρια νέοι στην Κίνα ενηλικιώνονται κάθε χρόνο, συμπληρώνοντας το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο, λιγότερο από το 1% αυτών διαθέτει ήδη κάποιο προϊόν της Coach, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά. Στόχος της είναι να καθιερωθεί ως η πρώτη μάρκα πολυτελείας από την οποία θα αγοράζουν προϊόντα οι νέοι ενήλικες. Για να το πετύχει, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην άμεση επαφή με τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με τοπικές εταιρείες, οι οποίες πραγματοποιούν συνεντεύξεις με νέους ηλικίας περίπου 20 ετών στα σπίτια τους, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις αγοραστικές τους συνήθειες, τις προτιμήσεις και τις αξίες τους, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Ένα από τα σημαντικότερα λάθη που έχουν κάνει πολλές παραδοσιακές εταιρείες πολυτελών ειδών είναι ότι θεωρούν πως οι πελάτες τους θα συνεχίσουν να αγοράζουν τα προϊόντα τους ανεξάρτητα από τις τιμές. Για τον λόγο αυτό, προχωρούν σε συνεχείς αυξήσεις, με αποτέλεσμα να απομακρύνουν σταδιακά ένα μέρος των καταναλωτών τους», δήλωσε η Λιλιάνα Λουτσιόνι, πρόεδρος της Coach για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας, σε συνέντευξή της στη Σαγκάη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Εισαγωγών της Κίνας.

Η Coach διαθέτει περισσότερα από 300 φυσικά καταστήματα σε 90 πόλεις της Κίνας. Παράλληλα, η ευρύτερη κινεζική αγορά αντιπροσώπευε περίπου το 18% των συνολικών εσόδων της μητρικής εταιρείας Tapestry κατά το οικονομικό έτος 2026.

Τα πολυτελή προϊόντα συγκαταλέγονται στα ακριβότερα παγκοσμίως στην κινεζική αγορά. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις συνεχείς αυξήσεις τιμών που πραγματοποίησαν οι μεγάλες μάρκες, εκμεταλλευόμενες την αυξημένη καταναλωτική ζήτηση κατά την περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Σύμφωνα με έκθεση της CMB International, οι τιμές ορισμένων τσαντών των Louis Vuitton και Chanel αυξήθηκαν κατά 50% στην Κίνα, έως και πάνω από 100% την περίοδο 2019-2023. Παρότι τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν τις διαφορές στις τιμές μεταξύ των διαφόρων αγορών, οι εισαγωγικοί δασμοί και οι τοπικοί φόροι εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά το τελικό κόστος των προϊόντων στην Κίνα.

Από την πλευρά της, η Ζανγκ ανέφερε ότι εξακολουθεί να αγοράζει επώνυμες τσάντες για ιδιαίτερες περιστάσεις. Ωστόσο, πλέον εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές της και αναζητά την πιο συμφέρουσα τιμή πριν προχωρήσει σε κάποια αγορά. Μάλιστα, πρόσφατα αγόρασε μια τσάντα του οίκου Dior κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Νότια Κορέα, όπου οι χαμηλότερες τιμές και η δυνατότητα επιστροφής φόρου τής επέτρεψαν να εξοικονομήσει χρήματα.

Παρότι οι Coach και Ralph Lauren έχουν καταφέρει να κερδίσουν την προτίμηση νεότερων Κινέζων καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν επώνυμα προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές και δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη σχέση ποιότητας και τιμής, παραμένει αβέβαιο αν αυτή η τάση θα διατηρηθεί στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, οποιοδήποτε λάθος μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το καταναλωτικό κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Lululemon Athletica Inc., η οποία έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στην κινεζική αγορά, έπειτα από δημόσιες αντιδράσεις σχετικά με ενέργειες που θεωρήθηκαν προσβλητικές για την κινεζική κουλτούρα, αλλά και έρευνες για την παρουσία των λεγόμενων «αιώνιων χημικών ουσιών» στα προϊόντα ένδυσης της εταιρείας.

Επιπλέον, οι ξένες εταιρείες έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από δημοφιλείς κινεζικές μάρκες, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην εγχώρια αγορά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Songmont, μια κινεζική εταιρεία κατασκευής τσαντών, η οποία συνδυάζει στοιχεία της κινεζικής πολιτιστικής παράδοσης με την παραδοσιακή τεχνική επεξεργασίας του δέρματος. Τα προϊόντα της απευθύνονται σε καταναλωτές που κινούνται στην ίδια περίπου κατηγορία τιμών με εκείνη της Coach.

«Το γεγονός ότι μια μάρκα είναι δημοφιλής σήμερα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες. Ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η επόμενη συλλογή της θα έχει την ίδια εμπορική επιτυχία», σημείωσε ο Ρόιζεν.

Μια διαφορετική στάση απέναντι στα επώνυμα προϊόντα ακολουθεί η Γουέντι Μενγκ, μια 28χρονη υπάλληλος γραφείου από τη Σενζέν, η οποία έχει σταματήσει εντελώς να αγοράζει επώνυμες τσάντες. Αντί γι’ αυτό, δημιουργεί τα δικά της σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσωπογραφίες της ίδιας και του σκύλου της. Στη συνέχεια, απευθύνεται σε έναν πωλητή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Taobao, ο οποίος τυπώνει τα σχέδιά της πάνω σε απλές πάνινες τσάντες, με κόστος μόλις 7 δολάρια.

«Χρησιμοποιώ αυτές τις τσάντες σε διάφορες περιστάσεις, τόσο στη δουλειά όσο και όταν βγαίνω για ραντεβού. Θεωρώ ότι αποτελούν τον καλύτερο τρόπο να εκφράσω την προσωπικότητά μου, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε επώνυμη τσάντα. Κάθε σχέδιο έχει τη δική του ιστορία, την οποία μπορώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους που συναντώ. Έτσι, οι τσάντες μου γίνονται ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσει μια συζήτηση», ανέφερε η ίδια.