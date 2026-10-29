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Ακόμη και ένα ζευγάρι κάλτσες μπορεί να γίνει σύμβολο της ακρίβειας. Στην Ιαπωνία, όπου οι καταναλωτές μετρούν πλέον προσεκτικά κάθε δαπάνη, η Uniqlo αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την απόφασή της για αυξήσεις τιμών, αναδεικνύοντας τα όρια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το Bloomberg, η Uniqlo εγκατέλειψε τα σχέδιά της να αυξήσει την τιμή στις δημοφιλείς κάλτσες της, οι οποίες κοστίζουν 290 γεν (1,84 δολάρια), αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ιάπωνες πωλητές, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός περιορίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία ένδυσης, η οποία ανήκει στον όμιλο Fast Retailing και λειτουργεί υπό τη διοίκησή του, είχε ανακοινώσει γενικευμένες αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της στην Ιαπωνία, επικαλούμενη την άνοδο του κόστους των πρώτων υλών και των εισροών παραγωγής. Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, ανακάλεσε την απόφαση να αυξήσει κατά 100 γεν (0,63 δολάρια) την τιμή στις κάλτσες της, ενώ εγκατέλειψε και το σχέδιο κατάργησης των εκπτώσεων για αγορές τριών ή περισσότερων ζευγαριών.

Η ταχεία αντίδραση της Uniqlo στην προγραμματισμένη ανατίμηση ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από καταναλωτές που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις αυξημένες τιμές. Ένας χρήστης στην πλατφόρμα X έγραψε: «Εργάζομαι με πλήρες ωράριο, κάνω τις δουλειές του σπιτιού και μεγαλώνω τα παιδιά μου. Τι άλλο υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω;». Άλλοι χρήστες ανέφεραν ότι έσπευσαν να αγοράσουν αποθέματα πριν τεθούν σε ισχύ οι νέες τιμές.

«Καθώς οι κάλτσες αποτελούν βασικό είδος καθημερινής χρήσης, στην Ιαπωνία επανεξετάσαμε την προγραμματισμένη αναπροσαρμογή της τιμής τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Fast Retailing.

Η μετοχή της Fast Retailing έχει ενισχυθεί κατά 29% από την αρχή του έτους, έναντι ανόδου 17% για τον δείκτη Topix. Έπειτα από δεκαετίες αποπληθωρισμού, οι οποίες είχαν συνηθίσει τους Ιάπωνες καταναλωτές στην ιδέα ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές, οι επιχειρήσεις λιανικής δυσκολεύονται πλέον να προσδιορίσουν σε ποιον βαθμό μπορούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους. Οι τιμές καταναλωτή, εξαιρουμένων των νωπών τροφίμων και ορισμένων άλλων κατηγοριών, αυξήθηκαν κατά 3,2% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες των νοικοκυριών συρρικνώνονται, αποτυπώνοντας τη δυσκολία των επιχειρήσεων να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

«Το γεγονός ότι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην αύξηση των τιμών δείχνει ότι έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη την αντίσταση των καταναλωτών στις ανατιμήσεις», δήλωσε ο Ατσούσι Τακέντα, επικεφαλής οικονομολόγος στο Itochu Research Institute. «Δεν είναι πλέον μόνο τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα που αισθάνονται την πίεση. Ακόμη και καταναλωτές που βρίσκονται σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις αυξήσεις των τιμών», πρόσθεσε.