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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hugo Boss AG, Ντάνιελ Γκρίντερ, υπέβαλε την παραίτησή του και πρόκειται να αντικατασταθεί από στέλεχος της Frasers Group Plc, επισφραγίζοντας την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της γερμανικής εταιρείας ένδυσης από τον βρετανικό όμιλο λιανικής.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη μετά το κλείσιμο των αγορών, ο Ντέιβιντ Έπσταϊν, επικεφαλής συνεργασιών της Frasers, αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία της Hugo Boss την 1η Ιανουαρίου. Στη νέα διοικητική δομή θα συνεργαστεί στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frasers, Μάικλ Μάρεϊ, γαμπρό του Βρετανού δισεκατομμυριούχου ιδρυτή του ομίλου, Μάικ Άσλεϊ, ο οποίος κατέχει ήδη τη θέση του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της Hugo Boss από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η Frasers, γνωστή για το αυστηρό διοικητικό της ύφος και τις επιθετικές εξαγορές στον κλάδο του λιανεμπορίου, ελέγχει πλέον τις δύο ανώτατες θέσεις της εταιρείας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αύξησης του μεριδίου της πάνω από το 50% τον περασμένο μήνα, εξέλιξη που της εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία.

Η Αιχμηρή Κριτική και η Υποβάθμιση των Προβλέψεων

Η παραίτηση του Γκρίντερ έρχεται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου η Hugo Boss προχώρησε σε προς τα κάτω αναθεώρηση των προβλέψεών της για τις πωλήσεις και τα κέρδη, επικαλούμενη την εξασθενημένη καταναλωτική ζήτηση, την αβεβαιότητα της αγοράς και τις αυξημένες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία.

Λίγο νωρίτερα, ο απερχόμενος CEO είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Οικονομικού Διευθυντή της Frasers, Κρις Γούτον, ο οποίος κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές αμφισβήτησε ευθέως τους οικονομικούς στόχους της διοίκησης, σχολιάζοντας δηκτικά πως «φαίνεται σχεδόν ότι ο ήλιος, το φεγγάρι και ο Κρόνος πρέπει να ευθυγραμμιστούν» για να επιτευχθούν.

Ο Γκρίντερ αποχωρεί στα μισά του δεύτερου σχεδίου ανασυγκρότησης που είχε θέσει σε εφαρμογή από το 2021, όταν ανέλαβε την ηγεσία της μάρκας. Παρά τη στρατηγική ανανέωσης, ο οίκος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δομικές προκλήσεις, όπως η αδυναμία στη γυναικεία ένδυση, τα πλεονάζοντα αποθέματα και τα χαμηλά λειτουργικά περιθώρια κέρδους.

Κύμα Αποχωρήσεων και η Σταδιακή Εξαγορά από τη Frasers

Στις αγορές, η αντίδραση ήταν συγκρατημένη, με τη μετοχή της Hugo Boss να υποχωρεί λιγότερο από 1% το πρωί της Παρασκευής στη Φρανκφούρτη, διατηρώντας συνολικά κέρδη 6,2% από την αρχή του έτους. Ωστόσο, αναλυτές της Jefferies επισημαίνουν ότι η διοικητική ανακατάταξη προσθέτει αβεβαιότητα, με λίγους άμεσους καταλύτες για θετική αναστροφή. Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της Bloomberg Intelligence, Τσαρλς Άλεν και Αντρέα Λετζιέρι, εκτιμούν ότι τα προβλήματα είναι μακροχρόνια και πως η στήριξη της Frasers για μια βαθύτερη αναδιάρθρωση —ακόμη κι αν πιέσει προσωρινά την κερδοφορία— κρίνεται απαραίτητη.

Η αποχώρηση του Γκρίντερ ολοκληρώνει ένα ευρύ κύμα αλλαγών στην κορυφή της Hugo Boss: ο οικονομικός διευθυντής Ιβ Μίλερ παραιτήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου Στέφαν Στουρμ αντικαταστάθηκε από τον Μάικλ Μάρεϊ, ενώ στα τέλη Νοεμβρίου αποχωρεί και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Τιμ.

Η παρουσία της Frasers στον γερμανικό όμιλο ξεκίνησε το 2020 και ενισχύθηκε μεθοδικά, φτάνοντας περίπου το 25% των δικαιωμάτων ψήφου έως τα μέσα του 2025. Μετά από μια δημόσια πρόταση εξαγοράς στα 38 ευρώ ανά μετοχή τον περασμένο Ιούνιο που δεν απέδωσε τον πλήρη έλεγχο, ο βρετανικός όμιλος προχώρησε σε διαδοχικές αγορές μετοχών μέσω χρηματιστηρίου, ξεπερνώντας το κατώφλι του 50% τον Οκτώβριο.