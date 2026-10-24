Τον έλεγχο της Hugo Boss απέκτησε ο βρετανικός όμιλος Frasers Group, συμφερόντων του δισεκατομμυριούχου Μάικ Άσλεϊ, αυξάνοντας τη συμμετοχή του σε ποσοστό άνω του 50% και μετατρέποντας τον ιστορικό γερμανικό οίκο ένδυσης σε θυγατρική της βρετανικής αυτοκρατορίας λιανικής.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Frasers ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχώρησε σε νέα αγορά μετοχών της Hugo Boss, ανεβάζοντας το ποσοστό της στο 50,08%. Προηγουμένως κατείχε περίπου το 48% της εταιρείας, καθώς η αρχική δημόσια πρόταση εξαγοράς δεν είχε εξασφαλίσει τον επιδιωκόμενο έλεγχο.

Ο βρετανικός όμιλος, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι αλυσίδες Sports Direct, Flannels και House of Fraser, ενίσχυε συστηματικά τη θέση του στη Hugo Boss τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της.

Η εξέλιξη αποτελεί το αποκορύφωμα μιας επενδυτικής στρατηγικής που ξεκίνησε το 2020, όταν η Frasers απέκτησε για πρώτη φορά συμμετοχή στον γερμανικό οίκο μόδας.

Η εξαγορά των 7,63 εκατ. ευρώ που έδωσε τον έλεγχο

Η τελευταία κίνηση που εξασφάλισε την πλειοψηφία πραγματοποιήθηκε με την αγορά επιπλέον 198.666 μετοχών της Hugo Boss, έναντι συνολικού τιμήματος 7,63 εκατ. ευρώ, ή περίπου 8,6 εκατ. δολαρίων.

Οι μετοχές αποκτήθηκαν στην τιμή των 38 ευρώ ανά μετοχή, την οποία είχε προσφέρει η Frasers κατά την προηγούμενη απόπειρα εξαγοράς.

Στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής, η μετοχή της Hugo Boss διαμορφώθηκε στα 38,41 ευρώ, αποτιμώντας τη γερμανική εταιρεία σε λίγο περισσότερα από 2,6 δισ. ευρώ.

Με την υπέρβαση του ορίου του 50%, η Hugo Boss περνά πλέον στον έλεγχο της Frasers και τα οικονομικά της αποτελέσματα αναμένεται να ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του βρετανικού ομίλου.

Το παρασκήνιο της δημόσιας πρότασης των 3,1 δισ. ευρώ

Η Frasers είχε επιχειρήσει ήδη από τον Ιούνιο να αποκτήσει τη Hugo Boss, καταθέτοντας πρόταση εξαγοράς ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ, με προσφερόμενο τίμημα 38 ευρώ ανά μετοχή.

Ωστόσο, η διοίκηση της γερμανικής εταιρείας είχε συστήσει στους μετόχους να μην αποδεχθούν την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι το τίμημα δεν αντανακλούσε την πραγματική αξία και τις προοπτικές του οίκου.

Παράλληλα, η Hugo Boss είχε προχωρήσει σε πρόωρη διακοπή του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Με τον τρόπο αυτό περιόρισε τη δυνατότητα της Frasers να αυξήσει έμμεσα το ποσοστό συμμετοχής της πάνω από το 50%, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει πρόσθετες μετοχές.

Ο βρετανικός όμιλος, ωστόσο, επέμεινε στην προσπάθειά του, συνεχίζοντας να ενισχύει τη συμμετοχή του μέχρι να αποκτήσει την πλειοψηφία.

Ο γαμπρός του Μάικ Άσλεϊ στο τιμόνι του εποπτικού συμβουλίου

Η ενίσχυση της επιρροής της Frasers είχε ήδη γίνει εμφανής από τον προηγούμενο μήνα, όταν ο διευθύνων σύμβουλος του βρετανικού ομίλου, Μάικλ Μάρεϊ, ανέλαβε την προεδρία του εποπτικού συμβουλίου της Hugo Boss.

Ο Μάρεϊ, ο οποίος είναι και γαμπρός του ιδρυτή της Frasers, Μάικ Άσλεϊ, είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι διακρίνει «σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες» στον γερμανικό οίκο.

Όπως είχε επισημάνει, βασικός στόχος του είναι η δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης.

Η ανάληψη της θέσης του προέδρου ακολούθησε την αποχώρηση του Στέφαν Στουρμ από την προεδρία του εποπτικού συμβουλίου, έπειτα από επανειλημμένες αμφισβητήσεις της Frasers σχετικά με την υποστήριξή της προς το πρόσωπό του.

Η Frasers έχει αποκτήσει τη φήμη ενός ιδιαίτερα δραστήριου επενδυτή στον ευρωπαϊκό κλάδο λιανικής, καθώς συχνά αυξάνει σταδιακά τις συμμετοχές της σε επιχειρήσεις και στη συνέχεια επιδιώκει αλλαγές στη στρατηγική ή τη διοίκησή τους.

Η νέα στρατηγική για τη Hugo Boss και η επέκταση στην πολυτέλεια

Η Hugo Boss, γνωστή διεθνώς για τα υψηλής ποιότητας ανδρικά κοστούμια, τα ενδύματα και τα εσώρουχά της, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία εφαρμογής δεύτερου σχεδίου επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάνιελ Γκρίντερ.

Η απόκτηση του ελέγχου από τη Frasers εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης του βρετανικού ομίλου στην αγορά ειδών πολυτελείας, η οποία έχει αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις δραστηριότητές του.

Τα τελευταία χρόνια η Frasers έχει επενδύσει σε γνωστές βρετανικές εταιρείες μόδας, όπως η Mulberry και η Burberry, ενώ τον περασμένο Αύγουστο απέκτησε την ιστορική αλυσίδα πολυτελών πολυκαταστημάτων Harvey Nichols, η οποία βρισκόταν υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τη φιλοδοξία της να διευρύνει την παρουσία της πέρα από τον παραδοσιακό κλάδο αθλητικών ειδών και τη μαζική αγορά, ενισχύοντας τη θέση της στην κατηγορία της premium και πολυτελούς λιανικής.

Τι αλλάζει στην καθημερινή λειτουργία της Hugo Boss

Παρά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, εκπρόσωπος της Hugo Boss δήλωσε τηλεφωνικά ότι η αύξηση της συμμετοχής της Frasers δεν συνεπάγεται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την επιρροή που ήδη ασκεί ο βρετανικός όμιλος ή την καθημερινή λειτουργία της γερμανικής επιχείρησης.

Η Frasers, από την πλευρά της, απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τα μελλοντικά σχέδιά της σχετικά με τον ιστορικό οίκο μόδας, παραπέμποντας στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Με την ολοκλήρωση της κίνησης, πάντως, η Hugo Boss αποκτά πλέον τη θέση θυγατρικής στον όμιλο του Μάικ Άσλεϊ, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τον γερμανικό οίκο και τη στρατηγική διεθνούς επέκτασης της Frasers.