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Η πρόσφατη κατάρρευση της αγοράς παρέσυρε τα πάντα, από εταιρείες κατασκευής μικροεπεξεργαστών όπως η Nvidia Corp., έως «αμυντικές» επιλογές όπως η Walmart Inc.

Ωστόσο, τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν οι εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία νωρίτερα φέτος οδήγησε τη χρηματιστηριακή αγορά από το ένα ιστορικό υψηλό στο άλλο και σπέρνει ανησυχίες ότι πρόκειται για μια φούσκα που είναι βέβαιο ότι θα σκάσει.

Το μόνο που χρειάστηκε για να τις οδηγήσει σε πτώση ήταν η προοπτική ότι η συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις εκλογές για το Κογκρέσο ενδέχεται να προαναγγείλει μια πολιτική στροφή που θα φρενάρει την ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου και τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύονται στον εξοπλισμό που τον τροφοδοτεί.

Μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο δείκτης Nasdaq 100 είχε υποχωρήσει πάνω από 6%, σημειώνοντας τη χειρότερη πτώση του από το αποκορύφωμα της κατακόρυφης πτώσης που προκάλεσε η πανδημία τον Μάρτιο του 2020.

Η Nvidia Corp., η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, έπεσε πάνω από 9%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Ιανουάριο του 2025, εξαλείφοντας τα τελευταία κέρδη της φετινής χρονιάς. Και οι 30 εταιρείες του Dow Jones Industrial Average σημείωσαν πτώση, ο S&P 500 έχασε 4,4% και ένας δείκτης μετοχών ημιαγωγών έπεσε κατά 12%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα του από την αρχή της πανδημίας. Καθώς κυκλοφορούσαν φήμες ότι τα hedge funds περιόριζαν τις θέσεις τους, ένα ETF που επενδύει σε λεγόμενες συναλλαγές «momentum» κατέγραψε τεράστια πτώση και οι επενδυτές έσπευσαν να καταφύγουν στα κρατικά ομόλογα ως ασφαλές καταφύγιο.

Η πτώση ολοκλήρωσε δύο ημέρες «ζάλης» στη Wall Street, αφότου οι ψηφοφόροι επέβαλαν οδυνηρή ήττα στον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τροφοδοτούμενοι από την οργή για τις υψηλές τιμές της βενζίνης και την αγωνία σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων.

Η αρχική αντίδραση οδήγησε τις μετοχές σε άνοδο την επομένη των εκλογών, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν ότι μια πολιτικά διχασμένη Ουάσινγκτον θα έβαζε φρένο στην εξουσία του Τραμπ και θα επιτάχυνε το τέλος ενός πολέμου στο Ιράν, ο οποίος αναζωπύρωσε τον πληθωρισμό και οδήγησε τα επιτόκια σε άνοδο.

Ωστόσο, το κλίμα αντιστράφηκε και η προσοχή στράφηκε σε πιθανές ρωγμές στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην οικονομία.

Με ελάχιστες επιλογές διαφυγής στις μετοχές, οι επενδυτές στράφηκαν ξανά στην ασφάλεια των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Τα κρατικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο, οδηγώντας τις αποδόσεις σε όλες τις λήξεις σε πτώση έως και 12 μονάδων βάσης, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τους όγκους συναλλαγών στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να είναι περίπου 40% υψηλότεροι από τους μέσους όρους των 20 ημερών. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος παραμένει πλέον σχεδόν αμετάβλητο για ολόκληρο το έτος, ανακάμπτοντας από απώλεια που έφτασε το 2,8%, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg US Treasury Index.

Ακολουθούν πέντε διαγράμματα του Bloomberg που απεικονίζουν την έκταση της αναταραχής που επικράτησε στην χρηματιστηριακή αγορά την Πέμπτη:

Ο δείκτης Nasdaq 100 βυθίστηκε περαιτέρω σε φάση διόρθωσης, χάνοντας 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία και καταγράφοντας πτώση σχεδόν 15% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου.

Η ραγδαία αντιστροφή έπληξε ένα ETF που εφαρμόζει στρατηγική momentum trading, επιδιώκοντας κέρδη από τις μετοχές που σημειώνουν άνοδο στην αγορά, οδηγώντας το iShares MSCI USA Momentum Factor ETF σε πτώση 8,2%, τη χειρότερη ημέρα του από το 2020.

Ο SOX, στον οποίο περιλαμβάνονται κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των μικροεπεξεργαστών όπως η Nvidia Corp., η Intel Corp. και η Advanced Micro Devices Inc., κατέγραψε πτώση 12%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο του 2020. Αυτό τοποθετεί τον δείκτη σε κατάσταση bear market, με πτώση άνω του 38% από το υψηλό της 22ας Ιουνίου.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX), ένας δείκτης των υπονοούμενων διακυμάνσεων των τιμών στον S&P 500, σημείωσε άνοδο 11,57 μονάδων και έκλεισε στις 28,18, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο. Ένας δείκτης της αναμενόμενης μεταβλητότητας στον VIX κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε μονάδες από το 2018.

Επιπλέον, το χάσμα μεταξύ της τιμής άμεσης παράδοσης και του επιπέδου των τριμηνιαίων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης διευρύνθηκε στο μεγαλύτερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025. Αυτό αποτελεί συνήθως ένδειξη εντεινόμενων φόβων των επενδυτών και προάγγελο βαθύτερων πτώσεων.

Ο δείκτης Russell 2000, ο οποίος περιλαμβάνει μικρότερες εταιρείες που συχνά επιβαρύνονται από υψηλότερο κόστος τόκων, υποχώρησε κατά περίπου 4,5%, οδηγώντας τον σε φάση διόρθωσης.