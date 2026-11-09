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Νέα κίνηση που μπορεί να αναδιαμορφώσει τον ιταλικό τραπεζικό χάρτη πραγματοποιεί η Crédit Agricole, προτείνοντας τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της στην Ιταλία με την Banco BPM, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας και συγκέντρωσης στον τραπεζικό κλάδο της χώρας.

Η πρόταση του γαλλικού τραπεζικού ομίλου προβλέπει premium 20% μέσω της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, καθώς και την καταβολή έκτακτου μερίσματος ύψους 1 δισ. ευρώ στους υφιστάμενους μετόχους της Banco BPM, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου της Crédit Agricole, Ολιβιέ Γκαβάλντα, για ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην ιταλική αγορά, αξιοποιώντας το κύμα τραπεζικών συγχωνεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το σχέδιο συγχώνευσης και το ποσοστό 45%

Η Banco BPM διέθετε χρηματιστηριακή αξία περίπου 20 δισ. ευρώ κατά το κλείσιμο της Παρασκευής, με την Crédit Agricole να αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο μέτοχό της, ελέγχοντας ποσοστό σχεδόν 30%.

Η γαλλική τράπεζα προτείνει την έναρξη φιλικών διαπραγματεύσεων για τη συνένωση των ιταλικών δραστηριοτήτων της με την Banco BPM, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τραπεζικού σχήματος στο οποίο θα κατέχει ποσοστό 45%.

Εκπρόσωπος της Banco BPM επιβεβαίωσε ότι η τράπεζα έχει παραλάβει την πρόταση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο περαιτέρω σχόλιο από τη διοίκησή της.

Η Crédit Agricole είχε ήδη εκφράσει στο παρελθόν τη θετική της στάση απέναντι στο ενδεχόμενο συνένωσης των ιταλικών δραστηριοτήτων της με την Banco BPM.

Νέο επεισόδιο στο κύμα τραπεζικών deals στην Ιταλία

Η πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων που έχουν μετατρέψει την Ιταλία σε μία από τις πιο δραστήριες ευρωπαϊκές αγορές τραπεζικής συγκέντρωσης.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται η Banco BPM και η ανταγωνίστριά της Banca Monte dei Paschi di Siena, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Η Monte dei Paschi προχώρησε πέρυσι στην εξαγορά της Mediobanca, ενώ πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόταση εξαγοράς από την Intesa Sanpaolo.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Monte dei Paschi, Λουίτζι Λοβάλιο, επιχείρησε πρόσφατα να προωθήσει πρόταση εξαγοράς της Banco BPM, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση των μετόχων.

Η Crédit Agricole είχε αντιταχθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον στρατηγικό της ρόλο στις εξελίξεις γύρω από την Banco BPM.

Η νέα πρόταση του γαλλικού ομίλου δημιουργεί πλέον ένα διαφορετικό σενάριο συγκέντρωσης, με την Crédit Agricole να επιδιώκει ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του νέου τραπεζικού σχήματος.

Συνέργειες 800 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση το 2027

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ετήσιες συνέργειες ύψους 800 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των συνδυασμένων δραστηριοτήτων.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Banco BPM, Τζουζέπε Καστάνια, θα διατηρήσει τη θέση του και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ωστόσο, η υλοποίηση της συμφωνίας εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πρώτον, απαιτείται η έγκριση των μετόχων της Banco BPM. Δεύτερον, η Crédit Agricole θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, η οποία θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί βάσει των ισχυόντων κανόνων.

Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, η συναλλαγή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η πρόταση ενισχύει την κινητικότητα στον ιταλικό τραπεζικό τομέα, όπου οι μεγαλύτεροι όμιλοι επιδιώκουν να διευρύνουν την κλίμακά τους και να αξιοποιήσουν οικονομίες μεγέθους μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις.