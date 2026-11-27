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Η Stellantis σχεδιάζει να επενδύσει 5 δισ. ευρώ στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ιταλία την επόμενη πενταετία, παρά το γεγονός ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται «ολοένα και πιο περίπλοκο», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας για την Ευρώπη, Emanuele Cappellano.

Η διατήρηση της παραγωγής στην Ιταλία αποτελεί πρόκληση, λόγω του αυξανόμενου κόστους και του ανταγωνισμού, ανέφερε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis, ζητώντας μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών.

Ο Emanuele Cappellano δήλωσε ότι η Stellantis επενδύει πάνω από 5 δισ. σε έρευνα και ανάπτυξη στην Ιταλία τα επόμενα πέντε χρόνια, με 14 μοντέλα να παράγονται και άλλα εννέα να προστίθενται έως το 2030, ενώ δαπανά περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε αγορές από τοπικούς προμηθευτές.

Τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του ομίλου στη χώρα, παρότι το εγχείρημα καθίσταται «ολοένα και πιο περίπλοκο» λόγω ενός δύσκολου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Μεταξύ των εταιρειών που ανήκουν στη Stellantis περιλαμβάνονται η Fiat και η Alfa Romeo, αναφέρει το Reuters.

Ο Cappellano επικαλέστηκε το αυξανόμενο κόστος παραγωγής που συνδέεται με τις τρέχουσες παγκόσμιες συγκρούσεις, μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά λόγω των αυξανόμενων εισαγωγών οχημάτων και το κόστος που σχετίζεται με την ηλεκτρική μετάβαση.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η διασφάλιση της συνέχειας της παραγωγής που χρειάζεται η Ιταλία γίνεται καθημερινή πρόκληση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Βερόνα εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Stellantis, η μοναδική μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιταλίας, διατηρεί την παραγωγή της στη χώρα πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά της επίπεδα, παρά τη μικρή φετινή ανάκαμψη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απότομη ύφεση του 2025, όταν η παραγωγή μειώθηκε κατά 20% -σε περίπου 380.000 οχήματα- αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών και μόλις το ήμισυ του όγκου παραγωγής του 2023.

Για να υποστηρίξει την τοπική παραγωγή, ο Cappellano προέτρεψε την Ιταλία να επικεντρωθεί στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους και στη μείωση της γραφειοκρατίας, προσθέτοντας ότι η Stellantis διεξάγει συνομιλίες με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «πραγματιστικές λύσεις» που αντιμετωπίζουν τόσο τους περιβαλλοντικούς όσο και τους βιομηχανικούς στόχους.

Είπε ότι οι συζητήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου και τους κανόνες για το CO₂ έχουν δείξει πολλά υποσχόμενη πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέους κανονισμούς μέχρι την επόμενη άνοιξη.