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Η εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη φαίνεται πως αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναβάλει, τουλάχιστον προσωρινά, την επόμενη αύξηση των επιτοκίων, καθώς οι ανησυχίες για την ανάπτυξη αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα απέναντι στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Την ώρα που το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται στη δημοσιονομική κρίση της Γαλλίας και στις ισχυρές αναταράξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται την Παρασκευή αναμένεται να επιβεβαιώσουν την απώλεια δυναμικής της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και την απουσία μιας νέας, γενικευμένης επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι περιορίστηκε στο 0,2% το τρίτο τρίμηνο, από 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η ισχυρή επίδοση του δεύτερου τριμήνου είχε επηρεαστεί σημαντικά από την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Ιρλανδίας.

Παράλληλα, οι διαθέσιμες έρευνες για τον Οκτώβριο δεν δείχνουν σαφή και ομοιόμορφη επιτάχυνση των τιμών στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο μιας προσωρινής παύσης στη νομισματική σύσφιγξη.

Η ευρωπαϊκή ανάπτυξη χάνει ταχύτητα

Η ανθεκτικότητα που επέδειξε η ευρωπαϊκή οικονομία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν αρχίζει να δοκιμάζεται, καθώς τα τελευταία στοιχεία καταγράφουν επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παρότι η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτες αντοχές, οι κίνδυνοι για την επόμενη περίοδο αυξάνονται.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει», επισημαίνει η Simona Delle Chiaie, επικεφαλής οικονομολόγος του Bloomberg Economics για την Ευρωζώνη. Όπως εξηγεί, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, την ώρα που οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες γίνονται αισθητά πιο περιοριστικές, ενισχύοντας τους καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη.

Η οικονομική δραστηριότητα κατά το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου επηρεάστηκε από μια σειρά δυσμενών παραγόντων, όπως οι καλοκαιρινοί καύσωνες, η χαμηλή στάθμη του νερού σε σημαντικές ποτάμιες εμπορικές οδούς και η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς.

Έκτοτε, το περιβάλλον έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, κυρίως εξαιτίας των μαζικών διαδηλώσεων στη Γαλλία και της αυξανόμενης αμφισβήτησης των προοπτικών των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Η γαλλική επιχειρηματική δραστηριότητα υποχώρησε απροσδόκητα τον Οκτώβριο, ενώ οι εκτεταμένες λεηλασίες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις.

Η Carrefour προειδοποίησε ότι τα επεισόδια σε ολόκληρη τη χώρα θα επιβαρύνουν σημαντικά τις επιδόσεις της. Η μετοχή του γαλλικού ομίλου σούπερ μάρκετ κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή της από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, οι συνθήκες εμφανίζονται συγκριτικά καλύτερες, έπειτα από αρκετά χρόνια οικονομικής στασιμότητας, με σημαντική συμβολή των αυξημένων κρατικών δαπανών. Ωστόσο, σύμφωνα με την Bundesbank, η οικονομική δραστηριότητα πιθανότατα παρέμεινε στάσιμη κατά το τρίτο τρίμηνο.

Πληθωρισμός κοντά στο 4% και αναμονή από την ΕΚΤ

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τη νομισματική πολιτική, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι θα φτάσει το 4% πριν από το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η εικόνα του Οκτωβρίου παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Στη Γερμανία, η φορολογική ελάφρυνση στα καύσιμα επηρεάζει την εξέλιξη των τιμών, ενώ στην Ισπανία οι αναλυτές προβλέπουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Αυτός ο συνδυασμός ασθενέστερης ανάπτυξης και μικτών πληθωριστικών ενδείξεων οδηγεί τους οικονομολόγους στην εκτίμηση ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας.

Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 2,5%, με την τρίτη και πιθανότατα τελευταία αύξηση του τρέχοντος κύκλου να μετατίθεται για τον Δεκέμβριο.

Πάντως, δεν συμμερίζονται όλοι οι αναλυτές τις ανησυχίες για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η BNP Paribas εκτιμά ότι η ανθεκτικότητα της Ευρώπης διατηρήθηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο, εφόσον εξαιρεθούν οι έντονες διακυμάνσεις των ιρλανδικών οικονομικών στοιχείων. Σημαντικό στήριγμα αποτελεί η διατήρηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα.

Αντίστοιχα, η γερμανική κεντρική τράπεζα προβλέπει ότι η οικονομία της χώρας θα παρουσιάσει αισθητή ανάπτυξη το επόμενο διάστημα.

Ο ενεργειακός κίνδυνος και το ενδεχόμενο περιορισμών στη Γερμανία

Παρά τις συγκρατημένα αισιόδοξες προβλέψεις, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές, με την ενεργειακή κρίση να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Jens Eisenschmidt, επικεφαλής οικονομολόγος της Morgan Stanley για την Ευρώπη, προειδοποιεί ότι οι ελλείψεις ενέργειας ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα τους επόμενους μήνες.

«Δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη λύση στην ενεργειακή κρίση βραχυπρόθεσμα και, δεδομένων των χαμηλών αποθεμάτων φυσικού αερίου στη Γερμανία, ίσως χρειαστεί να εξετάσουμε ακόμη και τον κίνδυνο επιβολής περιορισμών στην κατανάλωση, εάν ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα ψυχρός», τονίζει.

Το ενδεχόμενο αυτό προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για την Ευρωζώνη, καθώς οι υψηλές ενεργειακές τιμές επιβαρύνουν ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιορίζοντας την κατανάλωση και την παραγωγική δραστηριότητα.

Τα ομόλογα της Γαλλίας αλλάζουν τους υπολογισμούς της ΕΚΤ

Πέρα από την ενεργειακή κρίση, ολοένα μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων.

Στη Γαλλία, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δεκαετών γαλλικών και γερμανικών τίτλων έχει διευρυνθεί σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

Η άνοδος του κόστους δανεισμού περιορίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και επιβαρύνει τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας, ακόμη και χωρίς κάποια νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, επισήμανε μέσα στον Οκτώβριο ότι οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί «αισθητά» μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να περιορίσει τη μετακύλιση του υψηλού ενεργειακού κόστους στην ευρύτερη οικονομία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε την Πέμπτη και ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας, Fabio Panetta, ο οποίος, αν και απέρριψε τις αναφορές περί νέας κρίσης χρέους, αναγνώρισε ότι η αύξηση των αποδόσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά για την ανάπτυξη.

Πιο ήπιο μήνυμα από τη Φρανκφούρτη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα επιδιώξουν να εμφανιστούν λιγότερο επιθετικοί απέναντι στον πληθωρισμό σε σύγκριση με τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Οι οικονομολόγοι της αμερικανικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Ruben Segura-Cayuela, υπογραμμίζουν ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παραμένουν ήδη περιοριστικές και είναι πιθανό να γίνουν ακόμη αυστηρότερες.

Παράλληλα, οι διαφορές αποδόσεων μεταξύ των κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να διευρύνονται, ενώ οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία εντείνουν τις πιέσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΚΤ θα χρειαστεί, σύμφωνα με την Bank of America, να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στην οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Το δίλημμα για τη Φρανκφούρτη γίνεται ολοένα πιο σύνθετο: από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα και εξακολουθεί να απαιτεί περιοριστική νομισματική πολιτική. Από την άλλη, η επιβράδυνση της οικονομίας, η ενεργειακή αβεβαιότητα και οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων αυξάνουν τον κίνδυνο μια νέα άμεση αύξηση των επιτοκίων να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.