Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι φλόγες που τύλιξαν δημόσια κτίρια και καταστήματα στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο δεν προκαλούν ανησυχία μόνο στο Παρίσι. Η έκρηξη κοινωνικής οργής στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης χτυπά καμπανάκι κινδύνου σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η ακρίβεια, η στασιμότητα των εισοδημάτων και η αυξανόμενη αίσθηση κοινωνικής ανισότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον, ενόψει εκλογών σε τουλάχιστον έξι ευρωπαϊκές χώρες το 2027.

Οι κινητοποιήσεις περισσότερων από μισό εκατομμύριο ανθρώπων, που ξεκίνησαν με αιτήματα για καλύτερους μισθούς, ισχυρότερες δημόσιες υπηρεσίες και ανακούφιση από το κόστος ζωής, εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες ταραχές με λεηλασίες, εμπρησμούς και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Το μέγεθος της βίας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι ανάλογα επεισόδια θα μπορούσαν να επαναληφθούν κατά την προεκλογική περίοδο, με τη γαλλική Ακροδεξιά και τη ριζοσπαστική Αριστερά να διεκδικούν κεντρικό ρόλο στην πολιτική αντιπαράθεση.

Παρά τις εξαγγελίες του Εμανουέλ Μακρόν για αυστηρή αντιμετώπιση των ταραξιών, οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στους δρόμους του Παρισιού ακόμη και την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος απευθυνόταν τηλεοπτικά στους πολίτες το βράδυ της Κυριακής.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο» – Φόβοι ότι η βία θα γίνει κανονικότητα

Η Γαλλία έχει μακρά παράδοση μαζικών κινητοποιήσεων και δυναμικών κοινωνικών διεκδικήσεων. Ωστόσο, η ένταση των επιθέσεων σε δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις και εμπορικά καταστήματα ξεπερνά, σύμφωνα με αναλυτές, τα συνηθισμένα επίπεδα κοινωνικής αναταραχής.

«Αυτό υποδηλώνει ότι μια τόσο ακραία βία θα μπορούσε να μετατραπεί σε τακτικό φαινόμενο», προειδοποιεί ο Μπερνάρ Σανάν, επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Elabe.

Όπως επισημαίνει, «δεν υπάρχει προηγούμενο» στη σύγχρονη γαλλική ιστορία για τόσο εκτεταμένη αναταραχή κατά την περίοδο που προηγείται προεδρικών εκλογών.

Η προειδοποίησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα γαλλικά συνδικάτα έχουν ήδη προκηρύξει νέα απεργιακή κινητοποίηση για τις 5 Νοεμβρίου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για συνέχιση των κοινωνικών συγκρούσεων.

Το πολιτικό διακύβευμα είναι υψηλό. Ο Μακρόν βρίσκεται στην τελική ευθεία της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ενώ η Γαλλία εισέρχεται στην εκλογική περίοδο με βαθύτατες πολιτικές διαιρέσεις και έντονη αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.

Δημοσιονομική ασφυξία: Το Παρίσι δεν έχει χρήματα για κοινωνική ειρήνη

Η νέα κοινωνική κρίση εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τα γαλλικά δημόσια οικονομικά.

Στο παρελθόν, οι γαλλικές κυβερνήσεις είχαν τη δυνατότητα να εκτονώνουν κοινωνικές εντάσεις μέσα από πρόσθετες δημόσιες δαπάνες, επιδοτήσεις και παρεμβάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων.

Σήμερα, όμως, η επιλογή της εξαγοράς κοινωνικής ειρήνης μέσω δημοσιονομικών παραχωρήσεων έχει περιοριστεί δραστικά.

Οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τη δημοσιονομική πορεία της χώρας έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο του κόστους δανεισμού, περιορίζοντας τα περιθώρια κινήσεων της κυβέρνησης.

Την περασμένη εβδομάδα, η βαθιά διχασμένη γαλλική Εθνοσυνέλευση άρχισε τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2027, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους περίπου 43 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αναδεικνύει το δύσκολο δίλημμα της κυβέρνησης: να ανταποκριθεί στα κοινωνικά αιτήματα για μεγαλύτερη κρατική στήριξη ή να προχωρήσει στην αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή, διακινδυνεύοντας περαιτέρω ενίσχυση της δυσαρέσκειας.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι η κοινωνική αναταραχή μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές προοπτικές, μέσω καταστροφών, απωλειών για τις επιχειρήσεις και αυξημένης αβεβαιότητας.

Από τη Γαλλία στην Ιταλία: Η ακρίβεια πυροδοτεί ευρωπαϊκή αναταραχή

Οι ανησυχίες για το κόστος ζωής που οδήγησαν περισσότερους από 500.000 ανθρώπους στους γαλλικούς δρόμους καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ιταλία, όπου αναμένονται βουλευτικές εκλογές το 2027, οι διαδηλώσεις του Σαββάτου στο Μιλάνο κατέληξαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία και λεηλασίες καταστημάτων.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν εκ νέου με αστυνομικούς, ενώ ορισμένοι συμμετείχαν σε επιθέσεις και λεηλασίες εμπορικών επιχειρήσεων.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο και στην Πορτογαλία, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη κοινωνική πίεση σε διαφορετικές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στην Ισπανία, διαδηλωτές προετοιμάζουν απεργιακές κινητοποιήσεις τον επόμενο μήνα για το στεγαστικό πρόβλημα και τους μισθούς, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που προβλέπονται στο δημοσίευμα.

Για τον επικεφαλής της Elabe, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής πίσω από τις διαφορετικές αυτές κινητοποιήσεις: η αδυναμία των δημόσιων πολιτικών να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κοινωνικής ανισότητας.

«Τα προβλήματα που θέτουν οι διαδηλωτές γίνονται ακόμη πιο οξυμένα λόγω της απουσίας ανάπτυξης», εξηγεί ο Μπερνάρ Σανάν.

Η οικονομική στασιμότητα καθιστά δυσκολότερη την αύξηση των εισοδημάτων και περιορίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια για κοινωνικές παρεμβάσεις, εντείνοντας τις πιέσεις προς τις κυβερνήσεις.

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το κόστος των καταστροφών

Στη Γαλλία, τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών έχουν πλέον επισκιαστεί από τις εικόνες βίας.

Οι πανεθνικές μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων, με κεντρικό αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, είχαν ήδη αναδείξει το βάθος της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Ωστόσο, η κλιμάκωση των επεισοδίων μετέφερε το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης από τις κοινωνικές διεκδικήσεις στη δημόσια ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

Οι οικονομικές συνέπειες είναι ήδη ιδιαίτερα σοβαρές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Carrefour και επικεφαλής της γαλλικής ομοσπονδίας εμπορίου και διανομής, Αλεξάντρ Μπομπάρ, εκτιμά ότι η αποκατάσταση των καταστροφών θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας την Κυριακή στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI, ανέφερε ότι περίπου 1.500 καταστηματάρχες επλήγησαν από τα επεισόδια, ενώ περίπου 20 σούπερ μάρκετ της Carrefour λεηλατήθηκαν.

Πέρα από το άμεσο κόστος των υλικών ζημιών, η παρατεταμένη κοινωνική αναταραχή δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την κατανάλωση, το εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές δημοσιονομικές προκλήσεις.

Μακρόν: «Τίποτα δεν δικαιολογεί αυτή τη βία»

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του το βράδυ της Κυριακής, ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τα επεισόδια «ντροπή» για τη χώρα, στέλνοντας μήνυμα αυστηρής αντιμετώπισης όσων συμμετέχουν σε βίαιες ενέργειες.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε τις οικονομικές ανησυχίες των πολιτών, ιδιαίτερα για την αύξηση των τιμών των καυσίμων που συνδέεται με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι κοινωνικές δυσκολίες δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

«Η χώρα χρειάζεται τάξη», τόνισε, προαναγγέλλοντας αυστηρά μέτρα απέναντι στους ταραξίες.

«Θα τηρήσουμε σκληρή στάση απέναντι στους ταραξίες και σε οποιονδήποτε άλλο καταφεύγει στη βία», δήλωσε.

«Είναι αφόρητο να βλέπουμε τους δρόμους των πόλεων και των κοινοτήτων μας να καταστρέφονται με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

«Τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το συγχωρεί», υπογράμμισε.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι οι περιφερειακές αρχές θα μπορούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να απαγορεύουν συγκεκριμένες συγκεντρώσεις προκειμένου να αποτρέψουν νέα επεισόδια.

Η κυβερνητική γραμμή επικεντρώνεται πλέον στην αποκατάσταση της τάξης, χωρίς ωστόσο να έχει διαμορφωθεί ακόμη σαφής απάντηση στα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα που βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις.

Λεπέν: «Η Γαλλία βρίσκεται όμηρος μεταξύ βίας και αδυναμίας»

Η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται, με την επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Σε ομιλία που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στην πλατφόρμα X, η Λεπέν υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται «όμηρος μεταξύ της βίας και της αδυναμίας».

Κατηγόρησε την πολιτική παράταξη του Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της βίας, ενισχύοντας ένα κλίμα ανομίας και αμφισβήτησης των θεσμών.

«Η Γαλλία δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν πρόκειται ποτέ να συνηθίσει τέτοιες σκηνές», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Μελανσόν απέδωσε μέρος της αναταραχής σε προκλητικές ενέργειες της αστυνομίας, επιχειρώντας ταυτόχρονα να αποστασιοποιηθεί από τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει το βαθύ πολιτικό ρήγμα στη Γαλλία, καθώς οι αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για την κλιμάκωση της κοινωνικής έντασης.

Εντουάρ Φιλίπ: «Αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η δημοκρατία»

Την ανάγκη προστασίας των πολιτών και της ιδιωτικής περιουσίας υπογράμμισε και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία στις εκλογές του 2027.

Μιλώντας το βράδυ της Κυριακής στο BFM TV, ο Φιλίπ τόνισε ότι η κρίση δεν αφορά μόνο στη διαχείριση των διαδηλώσεων, αλλά την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

«Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η ίδια η δημοκρατία», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, βασικό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας είναι η δυνατότητα κάθε πολίτη να αναμένει ότι η περιουσία και τα προσωπικά του αγαθά θα γίνονται σεβαστά και θα προστατεύονται από το κράτος.

Οι δηλώσεις του καταδεικνύουν ότι η δημόσια ασφάλεια αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικά ζητήματα της επερχόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

Στις 5 Νοεμβρίου το επόμενο μεγάλο τεστ

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Γαλλία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες συγκρούσεις τους επόμενους μήνες, καθώς τα κοινωνικά αιτήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναπάντητα.

Πέντε συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ήδη απευθύνει κάλεσμα για απεργία στις 5 Νοεμβρίου, διεκδικώντας υψηλότερους μισθούς και περισσότερη χρηματοδότηση για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στις κινητοποιήσεις έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν συνταξιούχοι και μαθητές λυκείων, οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών διαμαρτυριών από τις αρχές του φθινοπώρου.

Η ημερομηνία αυτή διαμορφώνεται σε κρίσιμο ορόσημο για την κυβέρνηση Μακρόν, καθώς θα δοκιμαστεί εκ νέου η ικανότητά της να διαχειριστεί μεγάλες κοινωνικές συγκεντρώσεις χωρίς επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων.

Το ερώτημα, ωστόσο, ξεπερνά τα γαλλικά σύνορα.

Με την ακρίβεια να πιέζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, την οικονομική ανάπτυξη να παραμένει υποτονική και τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία αναδεικνύεται σε προειδοποιητικό σήμα για ολόκληρη την Ευρώπη.

Καθώς το 2027 πλησιάζει και μαζί του μια σειρά κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο οι οικονομικές πιέσεις να μετατραπούν σε μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια.