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Η Danone αυξάνει τις επενδύσεις της στην έρευνα στην Κίνα, καθώς σχεδιάζει να αναπτύξει περισσότερα προϊόντα ιατρικής διατροφής που απευθύνονται στον γηράσκοντα πληθυσμό της χώρας.

Ο γαλλικός όμιλος, γνωστός για τα γιαούρτια υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και τα εμπλουτισμένα διατροφικά ροφήματα, εγκαινίασε τη Δευτέρα ένα νέο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στη Σαγκάη.

Πρόκειται για το τρίτο εργαστήριο OneBiome Lab της εταιρείας, μετά τα αντίστοιχα στη Γαλλία και τη Σιγκαπούρη, με ερευνητικό αντικείμενο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα βακτήρια του εντέρου.

«Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία γύρω από την υγιή γήρανση και την υποστήριξη της ζωής μας», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Danone, Αντουάν ντε Σεν-Αφρίκ.

Αναφέρθηκε στην ισχυρή επιστημονική τεχνογνωσία της εταιρείας στον τομέα των πρωτεϊνών, τις οποίες χαρακτήρισε απαραίτητες για τη διατήρηση των μυών και της κινητικότητας.

«Στον πυρήνα αυτού που κάνουμε βρίσκεται η μικροχλωρίδα, η οποία βρίσκεται στην αφετηρία των περισσότερων ασθενειών και αποτελεί έναν τομέα στον οποίο γεννήθηκε η Danone», ανέφερε.

Η δημογραφική αλλαγή στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Danone

Παρότι τα προϊόντα εξειδικευμένης διατροφής της Danone, όπως το βρεφικό γάλα Aptamil, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Κίνα, η εταιρεία γνωρίζει ότι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της υφίσταται μια βαθιά δημογραφική μεταβολή.

Η Κίνα αντιπροσώπευε το 12% των παγκόσμιων πωλήσεων της Danone το 2025, όμως ο αριθμός των γεννήσεων μειώνεται δραματικά.

Με εξαίρεση την πρόσκαιρη αύξηση των γεννήσεων το 2024, Έτος του Δράκου, η χώρα καταγράφει συνεχή δημογραφική υποχώρηση.

Οι γεννήσεις διαμορφώθηκαν σε λίγο λιγότερες από 8 εκατομμύρια πέρυσι, έναντι περίπου 17 εκατομμυρίων το 2017.

Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές αρχές χρησιμοποιούν τον όρο «ασημένια οικονομία» (silver economy) για να περιγράψουν την οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Πρόκειται για μια γενιά που επωφελήθηκε από την παγκοσμιοποίηση, τη διετή —σε διάρκεια δύο δεκαετιών— άνθηση της αγοράς ακινήτων και την ταχύτατη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Περίπου 360 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού, γεννήθηκαν κατά τη δημογραφική έκρηξη της περιόδου 1962-1975.

Η έρευνα της Danone αποσκοπεί στην αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα που βοηθούν στη διατήρηση της κινητικότητας, στη διαχείριση της μικροχλωρίδας και στην υποστήριξη της υγείας μέσω της ιατρικής διατροφής, εξήγησε ο Σεν-Αφρίκ.

Ο γαλλικός όμιλος σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει νέα προϊόντα αυτή την εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (China International Import Expo).

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα συμπλήρωμα διατροφής για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Η εξειδικευμένη διατροφή οδηγεί την ανάπτυξη

Ο Σεν-Αφρίκ βρίσκεται ήδη στον πέμπτο χρόνο της προσπάθειας αναδιάρθρωσης του γαλλικού ομίλου γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η στρατηγική του βασίζεται στην αποεπένδυση από δραστηριότητες με χαμηλή απόδοση και στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου υγιεινών διατροφικών προϊόντων της Danone.

Η ζήτηση για τα γιαούρτια υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη του ομίλου έχει εκτοξευθεί σε διάφορες αγορές, καθώς οι καταναλωτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις πρωτεΐνες και την υγεία του εντέρου.

Η δραστηριότητα εξειδικευμένης διατροφής, που περιλαμβάνει το βρεφικό γάλα και τα προϊόντα εντερικής σίτισης τα οποία χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, έχει προσελκύσει λιγότερη δημοσιότητα.

Ωστόσο, αποτέλεσε τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό τομέα της Danone κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Πέρυσι, η εταιρεία εξαγόρασε την Kate Farms, παραγωγό φυτικών προϊόντων ιατρικής διατροφής για παιδιά, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η αγορά εξειδικευμένης διατροφής καταγράφει επίσης ισχυρή ανάπτυξη στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Από τα νοσοκομεία στα φαρμακεία

Με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού σε πολλές χώρες, η Danone επιδιώκει να επεκταθεί πέρα από τα εξειδικευμένα προϊόντα εντερικής σίτισης που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία.

Στόχος της είναι η ανάπτυξη περισσότερων προϊόντων που θα διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή μέσω φαρμακείων, διευρύνοντας έτσι την πρόσβασή της στους καταναλωτές.

Ο Σεν-Αφρίκ επισήμανε ότι η μείωση των γεννήσεων έχει αυξήσει τις προσδοκίες των Κινέζων γονέων από τις εταιρείες παραγωγής βρεφικού γάλακτος, οι οποίες καλούνται να επενδύουν περισσότερο στην επιστημονική έρευνα για τη βελτίωση των προϊόντων τους.

Παρ’ όλα αυτά, εκτιμά ότι οι πωλήσεις της Danone στην Κίνα, οι οποίες σήμερα προέρχονται σε μεγαλύτερο βαθμό από προϊόντα για τα πρώτα στάδια της ζωής, θα αποκτήσουν στο μέλλον μια πιο ισορροπημένη σύνθεση, καθώς η ιατρική διατροφή θα καλύπτει σταδιακά τη διαφορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος προέβλεψε επίσης περαιτέρω συγκέντρωση στον κινεζικό κλάδο βρεφικού γάλακτος.

Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, θα καθοδηγείται από την ανάγκη για «καλύτερη ποιότητα και καλύτερη επιστήμη», ώστε να προσφέρονται στην αγορά προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Αν και η Danone παραμένει ανοιχτή σε διαφορετικές επιλογές, ο Σεν-Αφρίκ πρόσθεσε ότι η εταιρεία είναι πιθανότερο να επικεντρωθεί στην οργανική αύξηση των πωλήσεών της, παρά στην ανάπτυξη μέσω νέων εξαγορών.