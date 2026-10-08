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Ισχυρή ήταν η ζήτηση για τα 30ετή κρατικά ομόλογα της Ιαπωνίας στη σημερινή δημοπρασία, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις προσέλκυσαν επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στην αγορά χρέους, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ο δείκτης κάλυψης της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 3,88, έναντι 3,79 στην προηγούμενη έκδοση και μέσου όρου 3,56 κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει την ενισχυμένη διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν σε μακροπρόθεσμους ιαπωνικούς τίτλους, με την αγορά ομολόγων να παραμένει σταθερή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις διεθνείς αγορές κρατικού χρέους, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τις πληθωριστικές ανησυχίες, ενώ οι φόβοι για επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών μεγάλων οικονομιών επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού ομολόγου έφτασε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισε η έκδοσή του.

Οι υψηλές αποδόσεις προσελκύουν αγοραστές

«Η δημοπρασία ήταν σχετικά ισχυρή, με τη ζήτηση να υποστηρίζεται από τις υψηλές αποδόσεις», δήλωσε η Miki Den, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων της SMBC Nikko Securities.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, τα ιαπωνικά ομόλογα πολύ μεγάλης διάρκειας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δευτερογενή αγορά, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές δημοσιονομικής επέκτασης.

Η επιφυλακτικότητα συνδέεται με τις οικονομικές πρωτοβουλίες της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, η οποία επιδιώκει την ψήφιση νομοσχεδίου για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί η φορολογική ελάφρυνση χωρίς πρόσθετη έκδοση κρατικού χρέους.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιαπωνικής εφημερίδας Yomiuri, η κυβέρνηση εξετάζει την κατάρτιση δεύτερου συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026, εντείνοντας τον προβληματισμό σχετικά με τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.

Bloomberg: Θετικό μήνυμα από τη δημοπρασία με απόδοση 4,12%

Ο Mark Cranfield, αναλυτής αγορών του Bloomberg, εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της δημοπρασίας αποτελούν θετική ένδειξη για το τμήμα των ομολόγων μεγάλης διάρκειας στην καμπύλη αποδόσεων.

Όπως επισημαίνει, ο δείκτης κάλυψης στο 3,88, σε συνδυασμό με τη μικρή απόκλιση μεταξύ της υψηλότερης αποδεκτής απόδοσης και της μέσης απόδοσης της δημοπρασίας, υποδηλώνει ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η υψηλότερη αποδεκτή απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,12%, ξεπερνώντας το όριο του 4% για δεύτερη διαδοχική δημοπρασία.

Σύμφωνα με τον Cranfield, τα συγκεκριμένα επίπεδα φαίνεται να αποτελούν πλέον ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η επιτυχής έκβαση της ιαπωνικής δημοπρασίας μπορεί να προσφέρει μια περιορισμένη θετική ώθηση και στην προγραμματισμένη για την Πέμπτη έκδοση 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Αντίστοιχη εικόνα σε Ιαπωνία και ΗΠΑ

Η αυξημένη ζήτηση δεν περιορίζεται στους τίτλους πολύ μεγάλης διάρκειας.

Στη δημοπρασία των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, καταγράφηκε επίσης ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις υψηλές αποδόσεις να λειτουργούν ως βασικό κίνητρο για τους αγοραστές.

Ανάλογη τάση παρατηρήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων περιόρισαν την άνοδό τους την Τετάρτη, μετά την επιτυχημένη δημοπρασία 10ετών ομολόγων.

Η συγκεκριμένη έκδοση έδειξε ότι οι αποδόσεις που βρίσκονται σε υψηλά πολλών δεκαετιών αρχίζουν να προσελκύουν ισχυρότερη ζήτηση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών υποδηλώνει ότι, παρά τους κινδύνους από τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική επέκταση, τα υψηλά επιτόκια δημιουργούν νέες αγοραστικές ευκαιρίες στην αγορά κρατικών ομολόγων.

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