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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε ότι τα κράτη-μέλη του συμφώνησαν να ολοκληρώσουν την αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που απομένουν από την παρέμβαση του Μαρτίου, η οποία είχε στόχο τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών.

Οι χώρες θα επιταχύνουν τη διάθεση των υπόλοιπων ποσοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης 20 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ «το συντομότερο δυνατό», ανακοίνωσε ο οργανισμός μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής, έχουν αποδεσμεύσει 330 εκατομμύρια βαρέλια από τα 400 εκατομμύρια που είχαν αρχικά δεσμευτεί να διαθέσουν τον Μάρτιο.

Οι ΗΠΑ είχαν ασκήσει ανεπίσημα πιέσεις για πρόσθετη αποδέσμευση αποθεμάτων, προκειμένου να περιοριστεί η άνοδος των τιμών του ντίζελ, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το Bloomberg.

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