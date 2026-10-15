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Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited, που ελέγχεται από τη Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, μετά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες από τη Vivartia. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney από κύκλους της Vivartia, η μεταβίβαση του 100% των μετοχών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περίπου 45-50 ημέρες, ενώ η συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής τοποθετείται κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, στο επίπεδο που είχε αποκαλύψει το newmoney ήδη από τον Αύγουστο.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την πλήρη αποχώρηση του CVC από την Evergood, χωρίς διατήρηση μειοψηφικής συμμετοχής, αλλά και την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή στον ελληνικό κλάδο εστίασης. Τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo περνούν στον έλεγχο ενός διεθνούς ομίλου που δραστηριοποιείται ο ίδιος στην εστίαση, με δυνατότητες ανάπτυξης πέρα από τα όρια της ελληνικής αγοράς.

Το παρασκήνιο

Η Recipe Unlimited δεν ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος για την Evergood. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της διαδικασίας, η αναζήτηση αγοραστή ξεκίνησε την άνοιξη, με σύμβουλο τη Rothschild & Co, και περιλάμβανε επαφές με περισσότερους υποψήφιους επενδυτές, προτού καταλήξει στη συμφωνία με τον καναδικό όμιλο.

Ήδη από τον Αύγουστο το newmoney είχε καταγράψει τις προχωρημένες επαφές με την πλευρά της Fairfax, την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου και την αναμονή συγκεκριμένης πρότασης. Η χθεσινή ανακοίνωση αποτελεί την κατάληξη εκείνης της διαδικασίας, με το CVC να πωλεί το σύνολο της συμμετοχής του στην Evergood.

Το ποσό των περίπου 300 εκατ. ευρώ αφορά τη συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής και όχι κατ’ ανάγκη το καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η Vivartia, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης απομένουν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και διαδικασίες.

Όπως εξηγούν πηγές της Vivartia, καθοριστικό στοιχείο στην επιλογή της Recipe ήταν ο στρατηγικός χαρακτήρας της επένδυσης. Ο καναδικός όμιλος δραστηριοποιείται ο ίδιος στην εστίαση και, σε αντίθεση με έναν χρηματοοικονομικό επενδυτή, δεν δεσμεύεται από έναν προκαθορισμένο κύκλο αποεπένδυσης. Αυτό δημιουργεί, κατά τις ίδιες πηγές, μεγαλύτερα περιθώρια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Evergood.

Από τη Βρετανία στην Ελλάδα

Η Recipe Unlimited είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους εστίασης στον Καναδά, με περισσότερα από 1.100 εστιατόρια, 18 εμπορικά σήματα και παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ορισμένες από τις πλέον αναγνωρίσιμες αλυσίδες της καναδικής αγοράς, όπως τα Swiss Chalet, Harvey’s, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, New York Fries και The Burger’s Priest, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες εστίασης, από τα εστιατόρια πλήρους εξυπηρέτησης μέχρι το γρήγορο φαγητό και τα δίκτυα δικαιόχρησης.

Η εξαγορά της Evergood δεν αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή κίνηση της Recipe. Όπως είχε αναδείξει το newmoney σε ξεχωριστό ρεπορτάζ τον περασμένο Αύγουστο, ο καναδικός όμιλος είχε ήδη προχωρήσει στην απόκτηση της βρετανικής MW Eat, στην οποία ανήκουν γνωστά εστιατόρια και αλυσίδες ινδικής κουζίνας, όπως τα Veeraswamy, Chutney Mary, Amaya και Masala Zone. Σύμφωνα με πηγές με γνώση της συμφωνίας, η Evergood θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα αυτής της ευρωπαϊκής επέκτασης, προσφέροντας στον καναδικό όμιλο ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα και οργανωμένες υποδομές.

Τι αποκτούν οι Καναδοί

Με την εξαγορά της Evergood, η Recipe αποκτά έναν από τους μεγαλύτερους οργανωμένους ομίλους εστίασης στην Ελλάδα, με δίκτυο 596 καταστημάτων και ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ιστορικά σήματα, όπως τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé και La Pasteria, αλλά και τη νεότερη αλυσίδα Jackaroo, μαζί με τα Krispy by Jackaroo και La Jacka.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Evergood αυξήθηκε κατά 13,1%, στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων δικαιόχρησης, ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 40 εκατ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα EBITDA σε 32,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 13,57 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την πορεία της Evergood, η εικόνα των δραστηριοτήτων της μέσα στο 2026 αποτέλεσε επίσης σημαντικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων. Κατά τις ίδιες πηγές, η φετινή χρονιά εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, όπου ο όμιλος διαθέτει παρουσία. Η επίδοση αυτή φέρεται να ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της καναδικής πλευράς στις προοπτικές της επένδυσης.

Τα επόμενα σχέδια

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney από πηγές με γνώση της συμφωνίας, μία από τις δυνατότητες που εξετάζονται είναι η αξιοποίηση της Evergood ως βάσης για την περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών σημάτων της Recipe στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντίστοιχα, στο τραπέζι βρίσκεται και η προοπτική επέκτασης ελληνικών σημάτων σε αγορές όπου ο καναδικός όμιλος διαθέτει ήδη παρουσία.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Ο ουσιαστικός σχεδιασμός αναμένεται να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2027, όταν η Recipe θα έχει αναλάβει τον έλεγχο της Evergood. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις για συγκεκριμένες επενδύσεις, νέες αγορές ή την ανάπτυξη επιμέρους εμπορικών σημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, η Recipe δεν σχεδιάζει αλλαγές στη σημερινή διοικητική ομάδα της Evergood μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Όπως εξηγούν πηγές της Vivartia, η καναδική πλευρά επιθυμεί να αξιοποιήσει την εμπειρία των υφιστάμενων στελεχών, τόσο στη λειτουργία των ελληνικών αλυσίδων όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Ενδεικτική είναι και η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Recipe Unlimited, Φρανκ Χένεσι, ο οποίος στην επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική διοικητική ομάδα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στην ανάπτυξη της Evergood.

Η επόμενη αποεπένδυση

Για το CVC, με επικεφαλής της ομάδας του στην Ελλάδα τον Άλεξ Φωτακίδη, η πώληση της Evergood αποτελεί την τρίτη μεγάλη αποεπένδυση από τη Vivartia, την οποία απέκτησε το 2021. Υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Θανάση Παπανικολάου, ο όμιλος έχει ήδη προχωρήσει στις πωλήσεις της Μπάρμπα Στάθη και της Δωδώνης, με τις δύο συμφωνίες να αντιστοιχούν σε συνολικό τίμημα περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Μετά τη συμφωνία για την Evergood, στο χαρτοφυλάκιο της Vivartia απομένουν κυρίως η ΔΕΛΤΑ και η Ελληνική Ζύμη. Παρά τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει για ενδιαφέρον επιχειρηματικών ομίλων προς τη ΔΕΛΤΑ, πηγές της Vivartia ξεκαθαρίζουν ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ενεργή διαδικασία πώλησης της γαλακτοβιομηχανίας.

Το CVC βρίσκεται ήδη στον έκτο χρόνο της επένδυσής του στη Vivartia, πλησιάζοντας το ανώτατο όριο της συνήθους επταετούς περιόδου διακράτησης τέτοιων επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, οι επόμενες διαδικασίες αποεπένδυσης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα στο 2027, με εκτιμώμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης των υπόλοιπων συναλλαγών έως το τέλος του 2028, χωρίς πάντως να πρόκειται για δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

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