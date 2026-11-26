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Μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές βρετανικής εταιρείας της τελευταίας δεκαετίας ενδέχεται να δρομολογηθεί στον κλάδο της καπνοβιομηχανίας, καθώς η αμερικανική Altria και η ιαπωνική Japan Tobacco εξετάζουν ενδεχόμενη συμφωνία για την Imperial Brands, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάσπαση του βρετανικού ομίλου και στον επιμερισμό των δραστηριοτήτων του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Altria εξετάζει την υποβολή πρότασης εξαγοράς για την Imperial Brands, ενώ η Japan Tobacco έχει διερευνήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία, με στόχο την απόκτηση και τον διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων του βρετανικού ομίλου σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές.

Η Altria επιβεβαίωσε την Πέμπτη, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ότι εξετάζει πιθανή προσφορά εξαγοράς της Imperial Brands και ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τρίτο μέρος, το οποίο θα μπορούσε να αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της βρετανικής καπνοβιομηχανίας.

Ωστόσο, η αμερικανική εταιρεία δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πιθανού εταίρου. Οι πληροφορίες για τη συμμετοχή της Japan Tobacco προέρχονται από πρόσωπα με γνώση των σχετικών διεργασιών, τα οποία ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συζητήσεων.

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση, με τη μετοχή της Imperial Brands να σημειώνει άνοδο έως και 18% κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Στις 13:25 τοπική ώρα, τα κέρδη είχαν περιοριστεί στο 13%, διαμορφώνοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας σε περίπου 26 δισ. στερλίνες ή 34,1 δισ. δολάρια.

Εκπρόσωποι της Imperial Brands και της Japan Tobacco αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες, ενώ εκπρόσωπος της Altria δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για πρόσθετες διευκρινίσεις.

Αναδιάρθρωση με περικοπές 4.600 θέσεων εργασίας

Οι διεργασίες για πιθανή εξαγορά πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Imperial Brands επιχειρεί να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της υποχώρησης της ζήτησης για συμβατικά τσιγάρα.

Νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδιο για περικοπή έως και 4.600 θέσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού του κόστους.

Παράλληλα, ο βρετανικός όμιλος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αμερικανική αγορά προϊόντων εναλλακτικού καπνίσματος.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει απορρίψει επανειλημμένα αιτήματα αδειοδότησης για την εμπορική διάθεση του ηλεκτρονικού τσιγάρου blu. Ως αποτέλεσμα, η Imperial Brands προχωρά στη σταδιακή απόσυρση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από τις ΗΠΑ, στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε προϊόντα εναλλακτικής χρήσης καπνού από το στόμα.

Η στρατηγική της Japan Tobacco και το κύμα εξαγορών στη Βρετανία

Η Japan Tobacco, στην οποία διατηρεί συμμετοχή το ιαπωνικό Δημόσιο, διαθέτει μακρά ιστορία διεθνούς επέκτασης μέσω εξαγορών.

Το 1999 πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα εκτός Ιαπωνίας, αποκτώντας τις διεθνείς δραστηριότητες καπνού της RJR Nabisco, ενώ το 2007 εξαγόρασε τη βρετανική Gallaher Group, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, διεύρυνε περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμά της, πραγματοποιώντας εξαγορές καπνοβιομηχανιών σε χώρες όπως το Σουδάν, η Ινδονησία και το Μπανγκλαντές.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία για την Imperial Brands θα εντασσόταν σε ένα ευρύτερο κύμα εξαγορών εισηγμένων βρετανικών επιχειρήσεων, το οποίο έχει ενισχυθεί αισθητά μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η συνολική αξία των εξαγορών εισηγμένων εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί φέτος, ξεπερνώντας τα 110 δισ. δολάρια.

Στην αύξηση της δραστηριότητας συνέβαλε και η έντονη κινητικότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η επενδυτική εταιρεία Veritas Capital συμφώνησε να αποκτήσει τη Bodycote, που ειδικεύεται στη βιομηχανική θερμική επεξεργασία, έναντι περίπου 1,65 δισ. στερλινών.

Προθεσμία έως τις 24 Δεκεμβρίου για την Altria

Με βάση τους βρετανικούς κανόνες περί εξαγορών, η Altria έχει προθεσμία έως τις 17:00 της 24ης Δεκεμβρίου για να ανακοινώσει εάν προτίθεται να υποβάλει δεσμευτική πρόταση εξαγοράς της Imperial Brands ή εάν θα αποσυρθεί από τη διαδικασία.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της αμερικανικής εταιρείας είναι η Deutsche Bank και η Perella Weinberg Partners.

Προς το παρόν, οι συζητήσεις βρίσκονται σε διερευνητικό στάδιο και δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία ή επίσημη προσφορά για τη βρετανική καπνοβιομηχανία.