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Σε περικοπές έως και 4.600 θέσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, σχεδιάζει να προχωρήσει η Imperial Brands, στο πλαίσιο εκτεταμένου προγράμματος περιορισμού του λειτουργικού κόστους.

Ο βρετανικός καπνοβιομηχανικός όμιλος, γνωστός μεταξύ άλλων για τα τσιγάρα Winston και τα χαρτάκια στριφτού τσιγάρου Rizla, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι περίπου 2.100 θέσεις εργασίας καταργούνται ως αποτέλεσμα προγραμμάτων εξοικονόμησης δαπανών που ολοκληρώθηκαν κατά την τελευταία οικονομική χρήση.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση έως και 2.500 επιπλέον θέσεων μέχρι το τέλος του 2030, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει στον ιστότοπό της, η Imperial Brands απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το Bloomberg, ο όμιλος προετοίμαζε σημαντική μείωση προσωπικού σε βασικές αγορές του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις, καθώς η παραδοσιακή κατανάλωση τσιγάρων υποχωρεί, ενώ οι κυβερνήσεις ενισχύουν τους περιορισμούς και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τα προϊόντα καπνού.

Η Imperial Brands επιδιώκει, μέσω της αναδιοργάνωσης, να περιορίσει τις δαπάνες της και να βελτιώσει την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της.

Η διοίκηση εμφανίζεται πεπεισμένη ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποφέρουν ετήσια εξοικονόμηση τουλάχιστον 320 εκατ. στερλινών έως το τέλος του 2030.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια προσαρμογής του ομίλου στις διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά καπνού, με τις περικοπές προσωπικού να αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.