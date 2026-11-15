Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την προοπτική εισαγωγής στο χρηματιστήριο μέσα στους επόμενους 18 μήνες εξετάζει η Mahindra Last Mile Mobility, η εταιρεία ηλεκτρικών τρίτροχων οχημάτων του ινδικού ομίλου Mahindra & Mahindra, καθώς η ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν επιταχύνει τη στροφή των καταναλωτών και των επαγγελματιών προς την ηλεκτροκίνηση.

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων ενισχύει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στην Ινδία, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την εταιρεία, η οποία προχωρά παράλληλα στην επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

«Ο χρονικός ορίζοντας που εξετάζουμε είναι οι 18 μήνες. Εάν είμαστε έτοιμοι μέχρι τότε, θα προχωρήσουμε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Mahindra Last Mile Mobility, Σουμάν Μίσρα, σε εκδήλωση του Bloomberg στη Βομβάη.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να επισπεύσει τη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο, καθώς έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της μέσω της μητρικής της.

«Ο όμιλος θα συνεχίσει να μας χρηματοδοτεί, ανεξάρτητα από το ποια κατεύθυνση θα επιλέξουμε», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, η τελική απόφαση για τη δημόσια εγγραφή (IPO) θα εξαρτηθεί από τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας, αλλά και από την ικανότητά της να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει σταθερή αναπτυξιακή πορεία.

Η Mahindra Last Mile Mobility είχε αντλήσει το περασμένο καλοκαίρι 3,22 δισ. ρουπίες (34 εκατ. δολάρια) από επενδυτές με επικεφαλής τη Lightrock, σε έναν γύρο χρηματοδότησης που αποτίμησε την εταιρεία στα 108,22 δισ. ρουπίες, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν τον Ιούλιο.

Ο πόλεμος στο Ιράν επιταχύνει τη στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα

Η ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν μεταβάλλει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ινδία, καθώς η αύξηση του κόστους των καυσίμων καθιστά τα ηλεκτρικά οχήματα ολοένα πιο ελκυστικά.

Σύμφωνα με τη Μίσρα, πολλοί υποψήφιοι αγοραστές που μέχρι πρόσφατα δίσταζαν να εγκαταλείψουν τα συμβατικά οχήματα αποφασίζουν πλέον να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση.

Η αλλαγή είναι ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά των επαγγελματικών τρίτροχων οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Περισσότερο από το 45% των μεγαλύτερων τρίτροχων οχημάτων στην Ινδία είναι πλέον ηλεκτρικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η επικεφαλής της εταιρείας.

Βασικός παράγοντας αυτής της μετάβασης είναι η δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης χρημάτων για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι καλύπτουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις.

«Όταν διανύεις 150 χιλιόμετρα την ημέρα, αρχίζεις να βλέπεις αμέσως την οικονομική εξοικονόμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μίσρα.

Η ίδια εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων λειτουργεί ως καταλύτης για την ταχύτερη υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, επιταχύνοντας μια τάση που είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται στην ινδική αγορά.

Νέες επενδύσεις στην παραγωγή και στόχος η κερδοφορία

Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, η Mahindra Last Mile Mobility έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας, ενώ εξετάζει τοποθεσίες για την κατασκευή μιας ακόμη μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης.

Παρά την ταχεία ανάπτυξή της, η εταιρεία δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιτύχει κερδοφορία χωρίς τη συνδρομή κρατικών κινήτρων.

Ωστόσο, η διοίκησή της εκτιμά ότι θα μπορέσει να καταστεί κερδοφόρα χωρίς κυβερνητικές επιδοτήσεις μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει και τις προοπτικές μιας μελλοντικής χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Σημαντική πρόκληση παραμένει η εξάρτηση από ορισμένα εισαγόμενα εξαρτήματα. Σύμφωνα με τη Μίσρα, το 70% έως 75% της παραγωγής πραγματοποιείται με εγχώρια προστιθέμενη αξία, ωστόσο η εταιρεία εξακολουθεί να βασίζεται σε εισαγωγές για τις κυψέλες μπαταριών και τους ημιαγωγούς.

Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αποτελεί επομένως κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Ο ανταγωνισμός ενισχύει τη ζήτηση

Την ίδια ώρα, η αγορά ηλεκτρικών τρίτροχων οχημάτων στην Ινδία προσελκύει ολοένα περισσότερους κατασκευαστές, με εταιρείες όπως η Bajaj Auto και η TVS Motor να διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο.

Παρά την ενίσχυση του ανταγωνισμού, η επικεφαλής της Mahindra Last Mile Mobility θεωρεί ότι η είσοδος περισσότερων εταιρειών λειτουργεί θετικά για το σύνολο της αγοράς.

Όπως εξήγησε, η παρουσία νέων κατασκευαστών ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρικές λύσεις μετακίνησης, επιταχύνει τη διάδοσή τους και διευρύνει τις εμπορικές ευκαιρίες.

«Όταν εισήλθαν σε αυτή την αγορά, ο ανταγωνισμός δημιούργησε μεγαλύτερη αξιοπιστία και ζήτηση και έτσι μπορέσαμε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας», δήλωσε.

Για τη Mahindra, η συγκυρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα φάση ανάπτυξης, με την άνοδο της ηλεκτροκίνησης, την επέκταση των εργοστασίων και την πιθανή είσοδο στο χρηματιστήριο να αποτελούν τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της.