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Το κόστος εξυπηρέτησης του αμερικανικού δημόσιου χρέους εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό το οικονομικό έτος 2026, ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια σε τόκους και απορροφώντας ολοένα μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για έναν φαύλο κύκλο διόγκωσης του χρέους, που θα μπορούσε να καταστήσει την αμερικανική οικονομία πιο ευάλωτη σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα καθαρά έξοδα για τόκους ανήλθαν σε 1,05 τρισ. δολάρια για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση άνω του 8% σε σύγκριση με τα 970 δισ. δολάρια του οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Το Peterson Foundation εκτιμά ότι οι δαπάνες για τόκους αντιστοιχούν πλέον στο 3,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, το οποίο είχε καταγραφεί το 1991. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ του τελευταίου τριμήνου αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα μέσα στον μήνα.

Η αύξηση οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι το χρέος επί του οποίου καταβάλλονται τόκοι έχει διογκωθεί σημαντικά — ένας βασικός δείκτης του ξεπερνά τα 32 τρισ. δολάρια, περίπου 10 τρισ. δολάρια περισσότερα σε σχέση με μόλις πέντε χρόνια πριν — όσο και στα πολύ υψηλότερα επιτόκια.

Το μέσο επιτόκιο που κατέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση για τα διαπραγματεύσιμα ομόλογα διαμορφώθηκε στο 3,52% στα τέλη Σεπτεμβρίου, υπερδιπλάσιο από το 1,47% που ίσχυε πέντε χρόνια νωρίτερα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι σημερινές αποδόσεις βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα, με τον σχετικό δείκτη των αμερικανικών κρατικών ομολόγων της Bloomberg να κινείται πλέον κοντά στο 5%.

Η άνοδος των επιτοκίων έχει οδηγήσει τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στη λήψη ασυνήθιστων μέτρων για να περιορίσει την αύξησή τους. Ωστόσο, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η χώρα εξακολουθεί να απέχει από μια κρίση. Η ζήτηση στις δημοπρασίες κρατικών ομολόγων παραμένει ισχυρή, ενώ το υψηλότερο κόστος δανεισμού δεν έχει περιορίσει τη ροή πιστώσεων.

«Δεν φαίνεται να πρόκειται για κρίση. Είναι περισσότερο μια σταδιακή διάβρωση της δημοσιονομικής ικανότητας», δήλωσε η Λουίζ Σάινερ, ανώτερη ερευνήτρια στο Brookings Institution και πρώην οικονομολόγος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Όπως σημείωσε, παραμένει άγνωστο σε ποιο σημείο «ορισμένοι δανειστές θα αποφασίσουν να σταματήσουν να μας δανείζουν». Εάν συμβεί αυτό, προειδοποίησε, θα μπορούσε να προκληθεί δημοσιονομική κρίση, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα χάσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές.

Ο Γκενάντι Γκόλντμπεργκ, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων στις ΗΠΑ στην TD Securities, ανέφερε ότι ένας παράγοντας που προς το παρόν περιορίζει τις ανησυχίες είναι πως ο ονομαστικός ρυθμός ανάπτυξης του αμερικανικού ΑΕΠ — κρίσιμος για τα εταιρικά έσοδα και τα φορολογικά έσοδα του κράτους — παραμένει υψηλότερος από τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 6,3% το δεύτερο τρίμηνο. «Δεν βρισκόμαστε ακόμη μπροστά σε μια δημοσιονομική αποκάλυψη», έγραψε ο Γκόλντμπεργκ σε πρόσφατο σημείωμά του.

Προς το παρόν, η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη

«Με κάποιον τρόπο καταφέρνουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, ακόμη και με τα επιτόκια να αυξάνονται», δήλωσε στις 8 Οκτωβρίου ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), Φίλιπ Σουέιγκελ, σε εκδήλωση στη Μινεάπολη.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι η επιδείνωση των δημοσιονομικών δεδομένων καθιστά τη χώρα ολοένα πιο ευάλωτη. Όπως εξήγησε, κάθε αρνητικός οικονομικός κλυδωνισμός που προκαλεί αύξηση των επιτοκίων μπορεί να λειτουργήσει ως «επιταχυντής» των προβλημάτων.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η άνοδος των επιτοκίων επιβαρύνει το έλλειμμα, αυξάνει το χρέος και στη συνέχεια ασκεί νέες ανοδικές πιέσεις, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο, ανέφερε ο Σουέιγκελ. Τον Φεβρουάριο, ο οργανισμός του είχε προβλέψει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ, φτάνοντας το 106% το 2030.

Ο πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών σημείωσε επίσης ότι, παρότι επαναλαμβάνει εδώ και καιρό τις προειδοποιήσεις του για τη δημοσιονομική κατάσταση, κατά τα τελευταία δύο χρόνια οι συμμετέχοντες στις αγορές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα.

Οι δαπάνες για τόκους αποτελούν πλέον μία από τις τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες ομοσπονδιακών δαπανών, καθώς έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2022. Υπερβαίνονται μόνο από τις δαπάνες για την Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare, τα μεγάλα ομοσπονδιακά προγράμματα που αφορούν κυρίως τους ηλικιωμένους Αμερικανούς και των οποίων το κόστος αυξάνεται κάθε χρόνο, καθώς μεγαλώνει ο αριθμός των δικαιούχων.

Το υπουργείο Άμυνας και το πρόγραμμα Medicaid συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων κατηγοριών δαπανών.

Την τελευταία φορά που οι δαπάνες για τόκους ως ποσοστό του δημόσιου χρέους βρίσκονταν κοντά στα σημερινά επίπεδα, η αμερικανική πολιτική ηγεσία είχε κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ο πρόεδρος Τζορτζ Χ. Ου. Μπους εγκατέλειψε την περίφημη δέσμευσή του να μην αυξήσει τους φόρους, υπογράφοντας ένα πακέτο φορολογικών αυξήσεων το 1990, λίγο πριν οι δαπάνες για τόκους φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο διάδοχός του, Μπιλ Κλίντον, προχώρησε σε νέες αυξήσεις φόρων το 1993.

Αναμένοντας την κρίση;

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου συνοδεύτηκε και από μείωση των αμυντικών δαπανών, γεγονός που βελτίωσε τη δημοσιονομική εικόνα των ΗΠΑ. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, χάρη στην εξάπλωση του διαδικτύου και των προσωπικών υπολογιστών, ενίσχυσε τα δημόσια έσοδα.

Σήμερα, ο Μπέσεντ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ προβάλλουν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ως παράγοντα που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα συμβάλει στη μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ.

Ωστόσο, οι αναλυτές αντιμετωπίζουν αυτές τις εκτιμήσεις με επιφυλακτικότητα. Όπως επισημαίνουν, οι δαπάνες για την άμυνα και τα κοινωνικά προγράμματα αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ η οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να μην είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ενισχύσει επαρκώς τα δημόσια έσοδα.

«Το πρόβλημα επιδεινώνεται διαρκώς. Επομένως, δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν πρέπει να περιμένουμε να ξεσπάσει η κρίση, αλλά να εργαζόμαστε ήδη για την αντιμετώπισή του», δήλωσε ο Μπρετ Λόπερ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα πολιτικής στο Peterson Foundation.

«Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε.

Η φετινή αύξηση των καθαρών πληρωμών τόκων, η οποία ανήλθε σε 81,4 δισ. δολάρια, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ μικρότερη από τις αυξήσεις που θα ακολουθήσουν, εάν τα επιτόκια συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Η Fed αναμένεται να αυξήσει τουλάχιστον μία ακόμη φορά το βασικό επιτόκιό της, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο εύρος του 3,75%-4%. Μια τέτοια κίνηση θα αύξανε το κόστος εξυπηρέτησης του βραχυπρόθεσμου χρέους, την έκδοση του οποίου έχει ενισχύσει το τελευταίο διάστημα ο Μπέσεντ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της TD Securities, μια αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα (100 μονάδες βάσης) σε ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων θα επιβάρυνε τις δαπάνες για τόκους το 2027 κατά 310 δισ. δολάρια.

«Δεν πιστεύω ότι μια δημοσιονομική κρίση είναι άμεση, καθώς η οικονομία μας παραμένει αρκετά ισχυρή», δήλωσε η Κάρεν Ντάιναν, καθηγήτρια Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, η οποία είχε υπηρετήσει στο υπουργείο Οικονομικών επί κυβέρνησης Ομπάμα. Όπως σημείωσε, τα επιτόκια δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τρεις ή τέσσερις δεκαετίες.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι, με το δημόσιο χρέος να βρίσκεται τόσο ψηλά, οι καθαρές πληρωμές τόκων αποκτούν καθοριστική σημασία και ενδέχεται να οδηγήσουν σε έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο αύξησης του χρέους.

«Η αύξηση των επιτοκίων και των πληρωμών τόκων σε σχέση με το ΑΕΠ ενδέχεται να εντείνει την κοινωνική πίεση για τη λήψη μέτρων», κατέληξε.