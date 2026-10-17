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Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, η Κέιτι Ζακαράια κατάφερε να περάσει από την προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για ένα από τα πιο προβεβλημένα αξιώματα του Λευκού Οίκου στην αιφνίδια απομάκρυνσή της, έπειτα από μία και μοναδική συνέντευξη Τύπου. Η γυναίκα που έφτασε στην Ουάσιγκτον με την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου και την προσδοκία να αποτελέσει τη νέα δημόσια φωνή της κυβέρνησής του βρέθηκε, μέσα σε μόλις 72 ώρες, αντιμέτωπη με μια καταιγίδα αρνητικών δημοσιευμάτων, αποκαλύψεων για τα επαγγελματικά της προσόντα και δύσκολων τηλεοπτικών συνεντεύξεων, οι οποίες όχι μόνο δεν ανέκοψαν την κρίση αλλά την επιδείνωσαν.

Σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό δημοσίευμα, η Daily Mail ανασυνθέτει τις τελευταίες τρεις ημέρες της σύντομης θητείας της, περιγράφοντας πώς η Ζακαράια, που είχε διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς αμφισβήτησης προτού προλάβει να εγκατασταθεί ουσιαστικά στο νέο της γραφείο.

Το αποκορύφωμα ήρθε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όταν ο ίδιος ο Τραμπ άφησε δημοσίως να εννοηθεί ότι ίσως θα ήταν καλύτερα για εκείνη να εγκαταλείψει τη θέση της. Λίγο αργότερα, η αποχώρησή της επιβεβαιώθηκε, με τη Ζακαράια να καταγράφει τη συντομότερη θητεία εκπροσώπου Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου.

Από την Καλιφόρνια στην Ουάσιγκτον με ένα τηλεφώνημα του Τραμπ

Η Ζακαράια δεν φαίνεται να είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να προετοιμαστεί για τον νέο της ρόλο. Όπως αποκάλυψε η ίδια, βρισκόταν σε ένα χωράφι με κολοκύθες στην Καλιφόρνια μαζί με τον γιο της, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος της πρότεινε να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η ανακοίνωση του διορισμού της έγινε στις 9 Οκτωβρίου, με τη Ζακαράια να αναλαμβάνει καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Μία ημέρα αργότερα, το πρωί της Τρίτης, έπρεπε ήδη να σταθεί μπροστά στους δημοσιογράφους στην περίφημη αίθουσα ενημέρωσης Τζέιμς Μπρέιντι.

Στην εκπομπή του Τζακ Ποσόμπιεκ, στο Real America’s Voice, εξήγησε ότι ξύπνησε στις 3 τα ξημερώματα για να προετοιμαστεί με όσα στοιχεία είχε στη διάθεσή της. Σύμφωνα με την ίδια, το υλικό που επρόκειτο να χρησιμοποιήσει δεν οριστικοποιήθηκε παρά μόνο στις 8 το πρωί, δηλαδή μόλις μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη ενημέρωση.

Η συνέντευξη Τύπου είχε οριστεί για τις 9:30, νωρίτερα από το συνηθισμένο, επειδή ο Τραμπ επρόκειτο να αναχωρήσει για προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα. Η περιορισμένη προετοιμασία ήταν ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε αργότερα για να εξηγήσει την εμφάνισή της, η οποία προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις ακόμη και σε μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου – Τα 14 λεπτά που εξελίχθηκαν σε καταστροφή

Η πρώτη και, όπως αποδείχθηκε, μοναδική ενημέρωση των δημοσιογράφων εξελίχθηκε σε σοβαρό πλήγμα για τη Ζακαράια.

Εμφανώς νευρική, με συχνές ματιές στις σημειώσεις της, δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τη ροή της παρουσίασης, ενώ η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις 14 λεπτά.

Η νέα εκπρόσωπος δέχθηκε μόνο τρεις ερωτήσεις, από δημοσιογράφους του Breitbart, του Fox News και της Daily Mail.

Μόλις μία αφορούσε ουσιαστικό ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.

Ο ανταποκριτής του Fox News στον Λευκό Οίκο, Πίτερ Ντούσι, τη ρώτησε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία.

Η Ζακαράια δεν ήταν σε θέση να δώσει απάντηση. «Θα πρέπει να επανέλθω σε εσάς για αυτό», είπε, αφήνοντας αναπάντητο ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου της Daily Mail, Ελίνα Σιραζί, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η πληροφορία αποτέλεσε σημαντική είδηση, όμως δεν στάθηκε αρκετή για να αλλάξει τις εντυπώσεις από τη συνολική παρουσία της.

Μετά τη σύντομη ενημέρωση, η Ζακαράια παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει. Εκεί ακολούθησε ένα ακόμη περιστατικό, που έμελλε να αποδειχθεί καθοριστικό για την απομάκρυνσή της.

Η ερώτηση για τη δικηγορική ιδιότητα και η ακατανόητη απάντηση για την Κίνα

Η Ζακαράια είχε παρουσιαστεί επανειλημμένα ως δικηγόρος, τόσο στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις όσο και στο επαγγελματικό της προφίλ στο LinkedIn. Μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει και τον τίτλο «general counsel», ο οποίος παραπέμπει σε επικεφαλής νομικών υπηρεσιών, ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε χαρακτηρίσει «attorney» κατά την ανακοίνωση της επιλογής της.

Ωστόσο, δημοσιογράφοι άρχισαν να αναζητούν στοιχεία σχετικά με τη δικηγορική της ιδιότητα και το εάν είχε αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερώτημα τέθηκε απευθείας στον Αμερικανό πρόεδρο, λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο.

«Σε ποια Πολιτεία πέρασε τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

Ο Τραμπ γύρισε προς τη Ζακαράια, μεταφέροντάς της την ερώτηση. Η απάντησή της προκάλεσε αμηχανία. «Όταν μετακόμισα στην Κίνα», είπε, φορώντας τα σκούρα γυαλιά της. Η αντίδραση αιφνιδίασε ακόμη και τον ίδιο τον Τραμπ, καθώς δεν απαντούσε στο ερώτημα που είχε τεθεί.

Αργότερα, η Ζακαράια εξήγησε στους New York Times ότι δεν είχε ακούσει σωστά την ερώτηση εξαιτίας του θορύβου από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One. Όπως υποστήριξε, νόμιζε ότι τη ρωτούσαν πού βρισκόταν μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή.

Οι δημοσιογραφικές έρευνες που ακολούθησαν, ωστόσο, αποκάλυψαν ότι η Ζακαράια δεν διέθετε άδεια άσκησης της δικηγορίας σε καμία αμερικανική Πολιτεία. Είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, αλλά δεν είχε περάσει τις εξετάσεις δικηγορικής άδειας στην Καλιφόρνια, ενώ δεν είχε επιχειρήσει να εξεταστεί ξανά. Η ίδια το επιβεβαίωσε αργότερα δημόσια, επιμένοντας, πάντως, ότι είχε νομικές σπουδές και εμπειρία σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Οι πρώτες διαρροές από τον Λευκό Οίκο και τα σενάρια εσωτερικής υπονόμευσης

Παρά τα προβλήματα της πρώτης ενημέρωσης και τις ερωτήσεις για τα επαγγελματικά της προσόντα, η Ζακαράια επιβιβάστηκε την ίδια ημέρα στο Air Force One, συνοδεύοντας τον Αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι του στην Αλάσκα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, εμφανίστηκε ευδιάθετη στον διάδρομο του αεροδρομίου της στρατιωτικής βάσης Άντριους, περπατώντας δίπλα στη συνεργάτιδα του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ.

Η Χαρπ είναι γνωστή στο περιβάλλον του προέδρου με το παρατσούκλι «ανθρώπινος εκτυπωτής», εξαιτίας της συνήθειάς της να του παραδίδει συνεχώς εκτυπωμένα δημοσιεύματα και πληροφορίες. Την ίδια ώρα, όμως, οι αρνητικές κριτικές για την πρώτη παρουσία της Ζακαράια είχαν ήδη αρχίσει να πολλαπλασιάζονται.

Ανώνυμοι αξιωματούχοι και πρόσωπα από το περιβάλλον του Τραμπ άρχισαν να διατυπώνουν επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε προετοιμαστεί. «Έμοιαζε σαν να της έδωσαν την τελευταία στιγμή ένα χαρτί και να μην είχε προετοιμαστεί σωστά», ανέφερε πηγή από τον κύκλο του Τραμπ στη Daily Mail.

Η ίδια πηγή έθεσε μάλιστα το ερώτημα εάν κάποιο πρόσωπο μέσα στον Λευκό Οίκο επιθυμούσε την αποτυχία της.

Άλλος ανώτερος αξιωματούχος, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, συνέδεσε τον προβληματικό διορισμό της με τις πιέσεις που δεχόταν εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια εσωτερικής υπονόμευσης.

Ωστόσο, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η επιλογή της Ζακαράια είχε γίνει προσωπικά από τον Τραμπ, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ερωτήματα για το κατά πόσο είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν από την ανάληψη ενός τόσο απαιτητικού αξιώματος.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου – Η τηλεοπτική αντεπίθεση για να σώσει τη θέση της

Καθώς τα αρνητικά δημοσιεύματα συνεχίζονταν, η Ζακαράια αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σειρά τηλεοπτικών εμφανίσεων, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του Λευκού Οίκου.

Πρώτος σταθμός ήταν η εκπομπή του Τζακ Ποσόμπιεκ στο Real America’s Voice, ένα μέσο με φιλική στάση απέναντι στον Τραμπ.

Εκεί εξήγησε ότι όλα είχαν γίνει υπερβολικά γρήγορα και ότι είχε ελάχιστες ώρες να προετοιμαστεί για την πρώτη συνέντευξη Τύπου. Επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει την αντιπαράθεση για τη δικηγορική της ιδιότητα ως παρεξήγηση.

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